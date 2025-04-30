Отдыхаем во всю душеньку — финансовый гороскоп на 1 мая

Сегодня стоит взять перерыв в достигаторстве.

Наш гороскоп расскажет, как взаимодействовать с окружающими, а также как отдыхать.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться исключительно удачное время для деловой активности. Ваши доходы могут расти вместе с производительностью труда, что будет заметно при сдельной системе оплаты. Могут сложиться конструктивные отношения с коллегами и начальством. Отличное время для любых начинаний в бизнесе, от открытия фирмы до изменения методов работы. Успешно могут пройти оптовые закупки товара.

Телец

Сегодня у Тельцов творческих профессий может сложиться результативный день. Те, кто занят в сценических видах искусства, смогут завоевать симпатии публики во время своих выступлений. Некоторые деятели искусства получат награды, премии, призы, будут отмечены памятными подарками на творческих конкурсах. Особенно преуспеют те Тельцы, которые в своем бизнесе причастны к миру моды, отдыха, развлечений.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды могут благоприятствовать во многих видах деятельности. Прежде всего, Вы можете получить дополнительные доходы от выполнения частных заказов. Вам могут предложить выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги. Также день удачный для тех, кто причастен к ночным заведениям, базам отдыха, мореплаванию, санаториям, профилакториям, аптекам.

Рак

Сегодня Раки могут добиться продвижения в делах главным образом за счет расширения своих деловых и дружеских связей. В любой ситуации вы можете рассчитывать на помощь друзей. Также и сами сможете им оказать дружеские услуги. День располагает вас к успешной деятельности, ориентированной на получение результата в отдаленном будущем. Например, можно делать посев под будущий урожай.

Лев

Сегодня Львы , занимающие руководящие должности, могут ощущать себя уверенно и надежно. Ваши позиции в бизнесе могут стать стабильнее и прочнее. Если вы в этот день торжественно откроете фирму, магазин или офис, то в дальнейшем он будет устойчиво развиваться. Любые начинания в бизнесе в этот день могут получить успешное будущее. Можете рассчитывать на поддержку со стороны подчиненных.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют искать удачу в контактах с иностранцами и партнерами из других регионов. Прежде всего, это относится к тем, кто ведет импортно-экспортные торговые операции крупным оптом и совершает дальние поездки. Успешно пойдут дела у туристических агентств. Другим успешным направлением является бизнес в Интернете, создание и администрирование сайтов, дизайнерские студии и издательская деятельность.

Весы

Сегодня Весам может сопутствовать удача при распоряжении чужими финансовыми ресурсами. Речь может идти о банковских служащих, работниках бухгалтерий, касс. Можно проводить финансовые операции, оплачивать счета по кредитам и за предоставленные услуги. Бизнесмены могут привлечь внешних инвесторов к развитию своих проектов. Может поступать финансовая поддержка со стороны деловых партнеров.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточиться на партнерском сотрудничестве. Именно взявшись за это звено, вы сможете вытянуть всю цепочку своего бизнеса на совершенно новый уровень. Преуспевают те фирмы, костяк кадрового состава которых состоит из партнеров по браку, родственников и друзей. Вместе вы представляете весьма динамичную и согласованную силу. Есть шанс договориться с конкурентами о разделе рынков.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться удачный день для деловой активности. Однако в наиболее выгодном положении оказываются те, кто не несет ответственности за чужой труд и занимается только своими делами. Характерная черта для успеха этого дня —трудолюбие. Вы с большой любовью можете браться за работу. Без дела вам становится скучно. Складываются конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Козерог

Сегодня Козероги , имеющие отношение к творческим профессиям, могут запомнить этот день как один из самых результативных за последнее время. Особенно это относится к сценическому искусству и выступлениям на публике. Музыканты, артисты театра и шоу-бизнеса получат заслуженные аплодисменты публики. Все, кто причастен к миру моды, отдыха и развлечений, могут добиться успехов.

Водолей

Сегодня Водолеи могут преуспеть в любой деятельности, относящейся, так или иначе, к недвижимости. Можно искать клиентов для заключения сделок по купле, продаже или аренде недвижимости. Ваша личная недвижимая собственность может заметно увеличиться благодаря покупке новых помещений, офисов, гаражей, магазинов. Хорошо идут дела у тех, кто занят надомным трудом или имеет отношение к семейному бизнесу.

Рыбы