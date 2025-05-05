Меньше спорим с коллегами – финансовый гороскоп на 6 мая

Наш гороскоп даст советы, как спланировать свой день.
Овен
Сегодня у Овнов большую часть дня дела могут продвигаться успешно. Возможно, вам удается получить максимальные доходы с тех производственных площадей (магазинов, складов, цехов, мастерских, офисов, гаражей и т.п.) которые вы используете в своем бизнесе. Тем не менее, этот день вряд ли можно назвать благоприятным для карьеры - начальство не склонно оценивать ваш труд по достоинству.
Телец
Сегодня Тельцам звезды благоприятствуют в установлении деловых связей, коротких поездках, встречах, телефонных переговорах и обмене информацией. Вы сумеете усвоить много полезных знаний и благодаря этому повысить свой профессиональный уровень. Это хорошее время для социальных работников, консультантов, журналистов, издателей, торговцев и водителей транспорта.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться хороший день для получения дополнительных доходов. Если вы способны что-либо делать на профессиональном уровне помимо своей основной работы, то сегодня благоприятное время для публикации соответствующего объявления. Также это удачное время для тех, чья деятельность связана со сферой реабилитации – с базами отдыха, санаториями, профилакториями.
Рак
Сегодня для Раков звезды могут создавать благоприятные условия для плодотворной коллективной работы. Можно устраивать собрания акционеров, проводить планерки. Проектно-конструкторская работа может пойти ускоренными темпами. Удачное время для составления и утверждения бизнес-плана. Однако в конце дня могут произойти неожиданные происшествия, которые могут нарушить отлаженный ритм.
Лев
Сегодня у Львов, занимающих руководящие должности, в первой половине дня может сложиться удачное время для деловой активности. Благодаря помощи подчиненных вам удается отыскать крайне важную информацию. Кто-то из представителей официальных властей окажет вам содействие в решении насущных вопросов. Однако в конце дня многие дела могут наталкиваться на препятствия.
Дева
Сегодня Девы в первой половине дня могут рассчитывать на получение работы в совместном предприятии или заключить контракт на работу за границей. Огромную помощь в этом вам окажет кто-то из друзей, уже работающих там. Хорошее время для посещения семинаров, международных выставок. Знакомство с новыми идеями и технологиями позволит Вам открыть для себя новые направления в развитии бизнеса.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют заниматься обновлением своего бизнеса. Владельцы фирм могут приобретать новое оборудование и заниматься его монтажом в производственных цехах и мастерских. Банки могут пойти вам навстречу в выдаче кредитов под развитие бизнеса. Если вы собирались сменить работу, то в первой половине дня будет время не только для знакомства с новым трудовым коллективом.
Скорпион
Сегодня Скорпионы в первой половине дня могут преуспеть в деятельности по расширению личной популярности, равно как и популярности вашей фирмы. Рекламное объявление, опубликованное в средствах массовой информации, принесет ощутимый положительный эффект. Можно расширять спектр предлагаемых услуг. Успешно проходят выставки, PR-кампании и презентации. В конце дня будьте осмотрительнее при работе с техникой.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов первая половина дня пройдет вполне успешно. В работе вам поможет прекрасная физическая форма и высокая работоспособность. Рекомендованы практические виды деятельности, связанные с физическими усилиями: ремонтные работы в автомастерских, рабочие профессии. В некотором роде, ставку сегодня приходится делать на интенсификацию труда.
Козерог
Сегодня для Козерогов, которые заняты творческими видами деятельности, в первой половине дня может сложиться хорошее время. Вам не только удается добиваться новых высот в творчестве, но и получить положительные отзывы на публике. Так, выставка-продажа картин, равно как и сценические выступления могут пройти с большим успехом. В конце дня могут быть осложнения у тех, кто трудится на вахте.
Водолей
Сегодня Водолеям в первой половине дня рекомендуется сосредоточить свои усилия на получении максимального дохода от ресурса недвижимости, которую вы используете в своем бизнесе. Речь идет об аренде и работе в ремонтно-строительном и коммунальном секторе. Также вы сможете сделать условия труда на рабочем месте более комфортными. В конце дня воздержитесь от экспериментов.
Рыбы
Сегодня Рыбы в течение первой половины дня имеют прекрасные возможности для увеличения товарно-денежного оборота в торгово-закупочной деятельности. Особенно преуспеют те из вас, кто занимается торговлей канцелярскими товарами, печатной продукцией, оргтехникой, модной одеждой, ювелирными украшениями. В конце дня воздерживайтесь от споров с партнером по бизнесу относительно раздела прибыли.