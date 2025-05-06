Говорим важные слова — любовный гороскоп на 7 мая

Сегодня нам стоит говорить слова любви.

В нашем гороскопе собраны рекомендации, которые помогут лучше понять эмоциональный фон дня.

Овен

Сегодня у Овнов любовной активности могут мешать внешние обстоятельства или какие-то личные причины. Несмотря на большую потребность в любви и романтике, многие Овны будут вынуждены до ночи оставаться в рамках скучной повседневности и мечтать о том, что завтра ситуация изменится для них к лучшему.

Телец

Сегодня Тельцам звезды обеспечивают базовую гармонию в личной жизни, но многие Тельцы ее не оценят, что будет неудивительно: ведь самого главного (того, о чем они сейчас мечтают) они не получат. Возможно, им помешает стечение обстоятельств, а возможно, их собственное неискоренимое здравомыслие.

Близнецы

Сегодня Близнецов может посетить чувство одиночества или уныние. Они могут столкнуться с уже знакомым ограничением или разочарованием. Звезды подтверждают, что это не самый удачный день для романтического общения: даже если препятствия окажутся смешными и мнимыми, настроение они все-таки подпортят.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что они вполне могут исполниться их разумные и скромные желания. Чем выше запрос, тем сильнее может быть разочарование. Также стоит знать, что в этот день реализуются лишь привычные старые схемы, новые романы и новые надежды в них могут не вписываться.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что им лучше повременить с новыми проявлениями своей романтической активности, поскольку они могут оказаться не слишком уместными. Не стоит торопиться с вручением подарка или иным красивым жестом, со смелыми обещаниями и чересчур бурными изъявлениями чувств.

Дева

Сегодня Девам важно найти опору в самих себе, если внешний ход событий не слишком соответствует их романтическим ожиданиям. Самодостаточность будет хорошим подспорьем в минуту одиночества. Не стоит пытаться найти утешение у бывшего партнера или в прошлых сценариях общения: это путь в никуда.

Весы

Сегодня для Весов вероятность приятного свидания снижена, а в некоторых случаях оно попросту невозможно в силу разных причин. Звезды советуют не расстраиваться и набраться терпения: скорее всего, уже завтра ситуация начнет меняться и желаемый режим общения с любимым человеком восстановится.

Скорпион

Сегодня Скорпионам может быть нелегко побудить себя к смелым действиям и вовлечь в активные игры. Их преследует ностальгия или сдерживает здоровый скепсис. Они могут держаться за прошлое или выжидать, пока оно окончательно не сдаст свои позиции, открыв им пути к новым любовным горизонтам.

Стрелец

Сегодня на Стрельцов день накладывает определенные ограничения в поведении, планировании встреч и выражении чувств. Многим Стрельцам придется считаться с этикетом, диктуемым ситуацией или профессией. Также возможны психологические помехи в виде плохого настроения или отсутствия нужной общительности.

Козерог

Сегодня Козероги склонны мыслить в любви категориями своего прошлого. Власть инерции и привычки может оказаться для них сильнее надежд на будущее, даже если оно уже на пороге. Многие Козероги проявят равнодушие к новым любовным шансам или недоверие к начавшим посещать их романтическим мечтам.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отказаться от идеи романтического свидания, а также от любой инициативы или авантюры в личной жизни. Сильнее всех прочих запросов сегодня может быть потребность в отсутствии провокаций и подвохов. Не самый подходящий момент для оживленной переписки и зажигательного флирта.

Рыбы