Боремся с хандрой — гороскоп на 13 мая

16-17 лунные сутки. Сегодня не стоит включаться в активный режим с утра: в начале дня возможны помехи и задержки, минуты уныния, пассивности и упадка сил.

Гороскоп на сегодня говорит, что новый поворот событий ожидается около полудня со вступлением Луны в знак Стрельца. В это время отступят негативные эмоции, вернутся живость, легкость, азарт и везение. Захочется романтики, творчества, свободы, разнообразия или расширения горизонтов. Мотивировать на активность могут не только прозаические нужды и планы, но и новые мечты, идеалы и надежды. Можно рассчитывать на приятные моменты в пути, на подвижки в любовных историях, бизнесе, играх и сделках.

Овен

Сегодня Овнам новые положительные эмоции обещает вторая половина дня. В это время получат подпитку их мечты и романтические чувства, повысятся шансы на деловой успех, творческое вдохновение, исполнение желаний, приятные покупки и взаимную симпатию. Настанет хорошее время для продвижения проектов и развития любовных отношений. Не упускать такие возможности будет особенно важно мартовским Овнам.

Телец

Сегодня в Тельцах этот день активизирует романтическую, творческую или авантюрную жилку. Они будут не прочь отложить дела, чтобы пережить любовное приключение или отправиться на поиски вдохновения. Их могут начать чаще посещать импульсы озорства, легкомыслия, любознательности или расточительности. Это подходящий момент для отдыха на природе, для смены обстановки или угла зрения на сложную ситуацию.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит начать этот день с инспекции текущих дел: возможно, еще не выполнены до конца необходимые формальности, не закрыты обязательства или не наведен порядок. В случае недомогания не помешает позаботиться о здоровье. Вторая половина дня сместит акценты в более приятную сторону, в это время может наметиться романтическое свидание, увлекательное приключение или выгодная сделка на будущее.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют не пренебрегать повседневной рутиной, намекая, что она не обязательно должна быть скучной и однообразной. Элементы романтики, творчества, приключений или игры в ней вполне возможны — так же, как мелкие удачи, приятные минуты и забавные моменты. Можно надеяться на помощь, знак симпатии или поблажку, на получение работы или услуги, на смягчение симптомов недомоганий.

Лев

Сегодня для Львов не слишком удачно начало дня. Возможно, утро начнется с вынужденного уединения, плохого настроения или упадка сил. В таких случаях звезды советуют ждать второй половины дня: она поможет развеяться и взбодриться, напомнит о существующих вариантах и возможностях, вернет жизнеутверждающие эмоции, творческое вдохновение, энергию для активных действий или приятный романтичный настрой.

Дева

Сегодня Девам звезды не советуют браться за дела, требующие серьезности, дисциплины и массы формальностей. В то же время, не стоит вести слишком пассивный и скучный образ жизни. Это подходящий момент для приятных занятий с элементами творчества и романтики. Если позволяет ситуация, можно пойти на свидание, развлечься, уделить лишнее внимание питомцу, побыть на лоне природы или сходить в гости.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют переждать утренние часы и включаться в активный ритм жизни ближе к полудню: в это время улучшится обстановка, поднимется настроение и добавится шансов. Сложатся условия для любовной гармонии и удачи в текущих делах, станут комфортнее и успешнее поездки. Именно на вторую половину дня лучше назначать романтическое свидание, целевую командировку, заключение сделки.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день может принести удачные покупки, заработки и другие моменты везения. Звезды рекомендуют не отказываться даже от случайных даров судьбы, так как сейчас важна любая поддержка. Одним из ресурсов, помогающих идти к цели, может стать симпатия со стороны помощников. Если наметился разлад в семье или в группе друзей, не самой плохой идеей будет загладить вину услугой или подарком.

Стрелец

Сегодня Стрельцов может ждать некомфортное утро, но основная часть дня окажется для них гармоничной. Вторая половина суток сделает их привлекательнее и энергичнее, вернет им ловкость, живость и предприимчивость. Положительные перемены будут особенно благотворными и мотивирующими для ноябрьских Стрельцов. Их может посетить романтическая любовь, творческое вдохновение, игровой азарт, деловой успех.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что этот день не слишком удачен для серьезных дел и рутинных работ. Он больше подходит для отдыха, развлечений и неформальных занятий, для творчества и романтики, для пребывания на природе. Отсутствие дисциплины может возместить прилив вдохновения, и на его волне можно выполнить какую-то трудоемкую креативную задачу, например, решиться на улучшения в своем доме.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют быть осмотрительнее в утренние часы. В это время не стоит принимать новых важных решений (исключение — разумный отказ от сомнительных планов в последний момент). Вторая половина дня поможет развеяться, расслабиться и просто сменить обстановку на более приятную. Хорошо провести ее в обществе веселых друзей или объекта симпатий, на природе или за любимым хобби.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют рассматривать заманчивые предложения и приятные возможности, но с учетом своих личных особенностей: привычек, мировоззрения, черт характера. Лучше не принимать в этот день глобальных решений, в том числе, в связи с жильем и работой, карьерой. Можно попытать счастья в отдельных новых направлениях, если найдутся нужные инструменты, помощники и материальный стимул.