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Находим взаимопонимание с партнерами — финансовый гороскоп на 13 мая

12 мая 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть дружелюбнее.

Находим взаимопонимание с партнерами — финансовый гороскоп на 13 мая
Фото: freepik

Наш гороскоп дает краткие рекомендации для каждого знака зодиака, без лишней драматичности, но с вниманием к деталям и внутреннему состоянию.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться достаточно напряженное положение на основной работе. Старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу. Дело в том, что вашей квалификации может оказаться недостаточно для того, чтобы качественно выполнить такую работу. Кто-то из коллег может доложить вашему начальству о ваших ошибках и нарушениях в работе. Это может привести к штрафным санкциям.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют тратить время и деньги на рекламирование ваших услуг. Нежелательно также принимать участие в массовых мероприятиях и делать публичные заявления — это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Творческим работникам также не всего удастся добиться. А вот работа над планированием или в проектно-конструкторском бюро пойдет, как по маслу.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды не советуют заниматься оформлением ипотечного кредита. Любые вложения в недвижимость могут не оправдать Ваших ожиданий. Более того, возможно, вам потребуются незапланированные расходы на устранение материального ущерба, полученного в жилищно-коммунальном хозяйстве. В случае осложнений можете рассчитывать на поддержку начальства.

Рак

Сегодня у Раков может сложиться непростой и неоднозначный день. Прежде всего, звезды советуют не торопиться и не суетиться. Возможно, у вас в течение дня будет множество контактов, общения и разной информации. Однако все это может носить обрывочный, несерьезный характер. Не следует верить обещаниям. Бизнесменам лучше всего заниматься расширением географии бизнеса.

Лев

Сегодня у Львов день может сложиться неоднозначно. С одной стороны в вашей работе открываются хорошие перспективы. Вам могут сделать предложение занять более высокую и ответственную должность, либо можете получить ответственное задание, подчеркивающее особое доверие к вам начальства. Однако ваши дела могут сопровождаться множеством мелких неувязок и сбоев.

Дева

Сегодня Девам, имеющим свой бизнес, рекомендуется расширять географию своего бизнеса, открывать филиалы, дочерние предприятия в других городах и за границей. Одновременно с этим можно расширять ассортимент товаров и спектр предоставляемых услуг. Успешно проходят рекламные акции, выставки, презентации. Хорошо посетить международную выставку по своему профилю работы — это подскажет перспективу развития.

Весы

Сегодня у Весов ситуация в делах в целом может сложиться благополучно, однако следует учитывать ряд факторов, которые несут определенные риски. Прежде всего, не вступайте в контакты с сомнительными личностями и обходите стороной любые предложения о незаконной деятельности. Не поддавайтесь на соблазн заработать легкие деньги. Это может обернуться материальным ущербом.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов могут сложиться непростые отношения в деловом партнерстве. Прежде всего, помните о главных выгодах, которые вы имеете от партнерского сотрудничества, и не давайте мелким нестыковкам и неувязкам затмить их для вас. Разногласия всегда присутствуют при рабочих моментах в сотрудничестве. Звезды советуют своевременно гасить и сглаживать шероховатости. Старайтесь творчески подходить к решению актуальных вопросов.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день может сложиться неблагоприятно для работы с деловыми бумагами, оформления и визирования документов в инстанциях. В делопроизводстве вы рискуете допустить множество мелких, но досадных, ошибок, и это не лучшим образом сказывается на психологическом климате в трудовом коллективе. Возможно, вам придется выслушать ряд критических замечаний в свой адрес.

Козерог

Сегодня Козероги могут быть наполнены оптимизмом и жаждой деятельности. В этот день у вас может быть много интересных и перспективных идей. Это особенно положительно отразится на профессиях, связанных с творчеством и сценическим искусством. Успешно могут проявить себя те, кто работает по свободному графику и может самостоятельно решать, когда и что следует делать.

Водолей

Сегодня у Водолеев может сложиться хороший день для широкого спектра деятельности. Прежде всего, сюда относится работы в ночных заведениях (ресторанах, барах), в центрах реабилитации здоровья при санаторно-курортном лечении. Старайтесь не допускать незаконной деятельности — велика вероятность проверки со стороны представителей фискальных властей и дальнейших осложнений с законом.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут проявить свои лучшие способности завязывать отношения с людьми и находить с ними взаимопонимание. Если ваша работа предполагает обширные контакты, поездки, телефонные звонки, то день пройдет очень результативно. Вы сумеете прекрасно работать в группе единомышленников - в проектно-конструкторских бюро, при выработке и согласовании бизнес-плана.
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