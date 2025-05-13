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Сближайтесь аккуратнее – любовный гороскоп на 14 мая

13 мая 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит немного притормозить.

Сближайтесь аккуратнее – любовный гороскоп на 14 мая
Фото:  Image by ArthurHidden on Freepik

Наш гороскоп предлагает заглянуть в особенности этого дня для каждого знака зодиака.

Овен

Сегодня к Овнам звезды благосклонны и охотно помогают им в налаживании личной жизни. Их темперамент, таланты и обаяние в ситуациях этих суток раскроются ярко и гармонично. Овнам, ищущим своего идеального принца или принцессу, есть смысл расширить географию своих поисков.

Телец

Сегодня Тельцам день запомнится яркими моментами в личной жизни, но взамен потребует от них доли азарта и смелости. Отправившись на свидание или проявив в делах сердечных инициативу, они получат быструю и приятную отдачу. Их тайные любовные желания могут исполниться неожиданно гармонично и легко.

Близнецы

Сегодня для Близнецов, заинтересованных в развитии и сохранении любовных симпатий, этот день – подарок. Независимо от стадии, их роман получит дополнительный позитивный импульс. Неугасающий взаимный интерес позволит влюбленной паре не только приятно провести время, но и открыть для себя новые горизонты.

Рак

Сегодня Ракам круговорот событий может не оставить достаточного, по их мнению, времени на личную жизнь, но и забыть о ней полностью они не смогут. В пестром потоке контактов то и дело будут вспыхивать искры романтического интереса, личные симпатии вполне могут развиваться параллельно с работой.

Лев

Сегодня Львы энергичны и предприимчивы, иногда могут быть нетерпеливы. Нередко они сами будут становиться инициаторами свиданий и флирта. На любовь они смотрят как на игру, но нельзя сказать, что они легкомысленны: они ищут свой идеал, а если уже нашли его, активно стремятся его удержать.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что есть все условия для приятного свидания, если следовать духу момента. Не будет недостатка в романтике, динамике, легкости, позитивных эмоциях, ярких и разнообразных впечатлениях. Помешать наслаждаться такой обстановкой может только собственный образ мыслей.

Весы

Сегодня Весов окружает достаточно гармоничная обстановка, в которой их романтические отношения развиваются динамично и позитивно. Звезды советуют как можно активнее задействовать благоприятные внешние факторы, поскольку период особой благосклонности судьбы постепенно подходит к концу.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что любовная фортуна помогает азартным игрокам, а обстановка делает их именно такими. Чем активнее они занимаются своими текущими делами и чем настойчивее стремятся в них преуспеть, тем больше приятных шансов у них появляется и на романтическом поприще.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов активность неплохо вознаграждается, но отдача может казаться им недостаточной. Возможно, их ожидания окажутся слишком большими и по этой причине не реализуются полностью. Звезды спешат их обнадежить: все идет хорошо, и главный плюс в том, что у любви есть будущее.

Козерог

Сегодня Козероги могут дать волю своим чувствам и темпераменту, но им стоит помнить, что в любой момент что-то способно осложнить им приятное общение с объектом симпатий. Это подходящий день для свидания, однако лучше не строить на него чересчур обширные и энергозатратные планы.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют быть активнее, если они заинтересованы в улучшении своих любовных отношений или в придании им дополнительной динамики. Если партнер проявит инициативу, стоит ее подхватить. Хорошо, если свидание пройдет в активном формате (игра, приключение, вылазка на природу).

Рыбы

Сегодня у Рыб нет причин закрывать свое сердце от чувств, но им стоит осторожнее поддаваться романтическому вдохновению, если оно их посетило. Вера, надежда и любовь могут быть вполне реальной перспективой, но сами Рыбы, возможно, еще не готовы к ней и не очень расположены к быстрому старту.
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