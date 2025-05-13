Рискуем смелее – гороскоп на 14 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что приветствуются разминки, пробежки, тренировки, занятия спортом, прогулки с четвероногими питомцами, энергозатратные хобби (подвижные игры, туризм), познавательные экскурсии, активные развлечения, остроумные и смелые любовные инициативы. Это подходящий момент для посещения стадиона, фитнес-центра, ипподрома, циркового шоу, спортивного мероприятия, концерта, аттракциона. Еще одно актуальное направление этого дня - взаимодействие с иностранцами (зарубежные дела, контакты с другими культурами).
Овен
Сегодня в Овнах день поддерживает позитивный настрой, помогает им оставаться азартными, энергичными и романтичными, позволяет им находить гармоничное приятное применение своим талантам в разных сферах. Они могут рассчитывать на успех, продвигая творческие проекты и бизнес (в том числе, в других городах и странах), занимаясь спортом или хобби. Также они не будут обделены удачей в искусстве и в любви.
Телец
Сегодня Тельцам обеспечена удача, если они в состоянии драйва: энергичны, деловиты, позитивны, влюблены или горят творческим вдохновением. Практичность, свойственная им от природы, в эти сутки может уживаться с азартом и авантюрным настроем. Многие Тельцы будут стремиться расширить свои возможности, окажутся не против приключений и риска. Их внимание могут привлечь те или иные зарубежные реалии.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут рассчитывать на приятное общение с нужными им людьми, в том числе представителями других стран и культур. Этот день позволяет не только закреплять взаимные симпатии и выгодные союзы, сложившиеся в последний год, но и приоткрывать для них новые заманчивые перспективы впереди. Стоит активнее пользоваться такими возможностями, если есть планы путешествовать или эмигрировать.
Рак
Сегодня Раков день вынуждает интенсивно включиться в повседневные хлопоты, заставляя их ловко разруливать разнообразные насущные задачи. Суета не будет напрасной, и в течение дня есть надежда успеть сделать массу полезного. Это подходящий момент для занятий спортом, разъездов, обмена услугами, активных контактов с питомцами, забот о здоровье. Возможно, в этом потоке не будет забыта и личная жизнь.
Лев
Сегодня Львам ситуации дня дают возможность преуспеть сразу в нескольких направлениях, в каждом получив от своей активности полезный результат и искреннее удовольствие. Энергия и вдохновение позволят им добиться подвижек в сфере бизнеса, спорте, активном хобби, личной жизни. Если им выпадет минутка отдыха, он тоже наверняка окажется не скучным и не пассивным (например, примет форму подвижной игры).
Дева
Сегодня Девам звезды советуют следовать тенденциям, сложившимся накануне. Им стоит отложить напряженную интеллектуальную работу, скучные и слишком серьезные занятия. Авантюрный и немного легкомысленный настрой этих суток может пригодиться там, где нужны азарт, позитивный настрой, предприимчивость и смелость. Хорошо заниматься делами, включающими в себя элемент романтики, игры или творчества.
Весы
Сегодня для Весов день благоприятен. Его положительные моменты им стоит использовать не только для приятного времяпрепровождения и решения сиюминутных задач, но и для закрепления хороших результатов долгих усилий (особенно, если позади у них около года обучения, путешествий, творческих проб, духовного роста, активного взаимодействия с представителями других стран или решения юридических вопросов).
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут надеяться на подвижки в своих делах, если будут энергичными, гибкими и предприимчивыми, не отстанут от общего динамичного хода событий и не упустят счастливый шанс. При должной расторопности они получат заработок или выгоду, уладят ряд проблем или создадут для себя хороший задел на будущее. Совет касается лишь текущих дел, важных крупных начинаний лучше пока избегать.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов это хороший день, если они правильно понимают свое истинное место в партнерстве или игре. Они смогут удачно сотрудничать с теми, кто им симпатизирует, и сумеют поладить даже с конкурентами, если нашли с ними точки пересечения взглядов. В их интересах всячески поддерживать и развивать ценные отношения, сформировавшиеся за последний год, включая совместные проекты с иностранцами.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют выстроить день таким образом, чтобы в расписании осталось место для свободы, разнообразия, игры и вдохновения. Не стоит принуждать себя и других к монотонной скучной работе. При достаточном уровне энергии уместны активный отдых, спорт и креативная деятельность, но без перегрузок. При недомогании может дополнительно помочь терапия природой и контактом с животными.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что день несет в себе много положительного, и его вполне можно использовать для гармонизаций разного рода (примирения, оздоровления, разминки, перемены обстановки на более приятную). В зависимости от возможностей и намерений, сегодня хорошо сотрудничать, поддерживать дружбу, развивать романтические отношения, отдыхать, заниматься спортом или активным хобби.
Рыбы
Сегодня Рыбам будет приятнее выполнять любую работу, если для нее у них есть сразу несколько мотивов, например, заработок, практика в полезных навыках, надежда на карьерный рост и шанс на духовное обновление. На волне творческого вдохновения, вызванного подобной мотивацией, можно продвинуться даже в скучных рутинных делах. Если же такой мотивации нет, это тот день, когда «стоит ее выдумать».