Рискуем смелее – гороскоп на 14 мая

13 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Стрельца поощряет активность, азарт, стремление к разнообразию и долю авантюризма.

Фото: rambler