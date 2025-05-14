Отказываемся от иллюзий – любовный гороскоп на 15 мая

Сегодня нам стоит трезво смотреть на свой роман.

Наш гороскоп поможет вам заглянуть в энергии этого дня и понять, на что стоит обратить внимание.

Овен

Сегодня Овны могут вплоть до ночи наслаждаться гармонией в своей личной жизни, а если она пока не достигнута, то летать на крыльях своих любовных грез. Им стоит помнить, что приятные моменты этого дня, будь то реальные события или мечты, способны заслонить им некоторые аспекты суровой действительности.

Телец

Сегодня Тельцов легкость исполнения желаний и приятное продолжение вчерашних событий могут склонять к иллюзиям. Они могут тешить себя мыслью о том, что все останется прежним (например, свободные открытые встречи). Строя планы на завтра, им необходимо трезво оценивать новую реальность.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют верить в будущее любви, меньше оглядываться назад и не обращать внимание на возможные негативные отзвуки прошлого. Системные препятствия, мешавшие роману, вскоре исчезнут. Если пару и ждут трудности, они будут иметь другой характер и решать их будет проще.

Рак

Сегодня Раки проведут день в противоречивом настроении. Заманчивые планы и приятные надежды могут перемежаться у них с минутами сомнений. К сожалению, вторая группа предчувствий имеет больше шансов сбыться. Свидание, назначенное на поздний час, может быть отменено или связано с помехами.

Лев

Сегодня Львам звезды дарят дополнительное время для развития любовных отношений и для закрепления тех успехов, которых они добились в сфере своей личной жизни. Но действовать этот подарок небес будет лишь до вечера, ближе к ночи приятное общение может прекратиться или стать менее свободным.

Дева

Сегодня Девы могут питать самые разные иллюзии, страхи и надежды относительно своих любовных дел. Истинная картина событий откроется им в конце дня. Вечернее свидание может их разочаровать, заинтриговать, обнадежить или ввести в заблуждение, но в любом случае, они получат знак или ценный опыт.

Весы

Сегодня Весам день позволяет получить дополнительные позитивные эмоции от событий в своей личной жизни. Они смогут продлить время свидания или период приятных для себя ожиданий. Важный момент в отношениях, нужный для их дальнейшего прогнозирования, вероятен ближе к ночи, но может случиться и завтра.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут продвинуться в развитии новой романтической истории или в изменении прежнего формата любовных отношений. С теми или иными огорчениями они будут сталкиваться, пытаясь удержать прошлое и сохранить его неизменным. Звезды не советуют им планировать свидание на поздний час.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов импульсивная натура отлично вписывается в правила текущего момента, они искренне выражают свои чувства и этим привлекательны. Но та же натура мешает им соблюдать оптимальный темп развития романа. Возможно, они будут слишком спешить с «серьезными намерениями».

Козерог

Сегодня Козерогам звезды предлагают легкий настрой и романтичную обстановку, но им стоит помнить, что к концу дня они могут увидеть и себя, и сложившуюся ситуацию совершенно иначе. К вечеру им важно не оказаться в ложном положении и во власти любовных иллюзий, особенно, если они рождены в декабре.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что это подходящий день для романтического свидания, но лучше не затягивать его до вечера и не планировать на чересчур позднее время. К концу дня может исчезнуть нужный настрой или измениться обстановка, свободно и гармонично выражать свои чувства станет труднее.

Рыбы