Покупаем что-то классное и крупное — финансовый гороскоп на 16 мая

Этот спокойный и поддерживающий гороскоп поможет лучше понять себя и свои реакции в течение дня.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться замечательный день для развития и укрепления делового партнерства. Вы сможете легко устанавливать новые знакомства, которые имеют все шансы для перехода в партнерское сотрудничество. Успешно идет информационный обмен и профессиональное обучение. Согласование и визирование документов в официальных инстанциях может проходить без бюрократических проволочек.
Телец
Сегодня у Тельцов хороший день для получения дохода за счет собственного трудолюбия и профессионального мастерства. Бизнесмены могут прекрасно ориентироваться в конъюнктуре рынка и действовать сообразно собственной выгоде. В трудовом коллективе у вас складываются доброжелательные деловые отношения. Во многом именно благодаря этому у вас все может получаться наилучшим образом.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, которые предрасположены к предпринимательской деятельности, успешно может сложиться этот день. От вашей личной инициативы и активности во многом зависит успех этого дня. Дело в том, что вы способны через свои инициативы самостоятельно формировать события и увлекать других людей за собой. Звезды советуют не бояться экспериментировать в поисках новых методов работы.
Рак
Сегодня у Раков этот день может располагать к тихой и уединенной работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Это может быть индивидуальный надомный труд, или творческая работа в мастерской. Также создаются благоприятные условия для сделок с недвижимостью, ремонтных, строительных и отделочных работ, семейного бизнеса в сельском хозяйстве. Прекрасное время для дизайнеров по интерьеру.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют, как можно активнее вступать в контакты с людьми и заниматься поиском необходимой вам информации. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения. Успешно проходят учебные занятия по повышению профессиональной квалификации, получению новых навыков в работе. Те, кто занят в торговле, могут почувствовать ускорение товарно-денежного оборота.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться удачный день для карьерного роста и увеличения доходов благодаря высокому профессиональному статусу. Чем выше ваша должность, тем больший доход сегодня будет вами получен. Самая эффективная тактика на сегодня для вас — действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. Не допускайте отставания от графика работ.
Весы
Сегодня Весам звезды могут покровительствовать во многих делах. Прежде всего, удача коснется тех, чья деятельность связана с наукой, творчеством и спортом. Преподаватели вузов, менеджеры, дизайнеры, издатели, рекламные и туристические агенты, юристы и судьи — все получат дополнительный импульс к развитию. Хорошо прилагать усилия по расширению популярности своей фирмы.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться удачное время для тайной деятельности. Возможно, вам придется заниматься урегулированием деликатных вопросов, не подлежащих широкой огласке. При необходимости вам может оказать поддержку некий влиятельный покровитель, предпочитающий оставаться в тени. Хорошее время для поиска вариантов дополнительной подработки и выполнения частных заказов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют направить свою энергию на творческую работу в группе единомышленников. Успешно могут проходить обсуждения перспективных планов дальнейшего развития фирмы в совете директоров и на собраниях в акционерных обществах. Удачно могут проходить переговоры о сотрудничестве и деловом партнерстве — можно подписывать договора.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют проявить свои лучшие деловые качества, особенно по части умения четко организовать и спланировать свою работу. Только благодаря трудолюбию и целеустремленности вы сумеете добиться максимального результата. При этом важно своевременно оплачивать счета по кредитам. Лучше всего сумеют себя проявить руководители и ведущие менеджеры.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется прилагать максимум усилий для расширения сферы своей деятельности. Владельцам бизнеса звезды советуют воспользоваться услугами рекламных агентств или опубликовать объявление о своей фирме и услугах в интернете или в печатных изданиях. Это может прибавить вам популярности на рынке услуг. Участие в международных выставках и презентациях также будет способствовать развитию вашего бизнеса.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться удачное время для того, чтобы позаботиться о безопасности своей фирмы и материальных ценностей в ней. Рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Точный учет имущества важен при определении того, что может быть включено в список договора на страхование имущества. Хорошо делать крупные покупки и размещать депозиты в банке.