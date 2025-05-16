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В одну реку не входят дважды — любовный гороскоп на 17 мая

16 мая 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит обращаться к бывшему партнеру.

В одну реку не входят дважды — любовный гороскоп на 17 мая
Фото:  Image by freepik

Овен

Этот день вынуждает влюбленных Овнов быть чуть серьезнее и осмотрительнее, чем им хочется. Он может заставить их контролировать эмоции, согласовывать мечты и надежды с действительностью. У не очень уверенных в себе Овнов он способен усилить колебания или тайный страх любовных неудач, разочарований.

Телец

В этот день грезы о неземном счастье не отпускают влюбленных Тельцов, но не имеют над ними абсолютной власти. Психологическая устойчивость помогает им сопротивляться любым спонтанным импульсам и контролировать игру своего воображения. Авантюризм, романтизм и страсть сочетаются у них с благоразумием.

Близнецы

Сегодня Близнецы не склонны витать в облаках романтических иллюзий. Верить они предпочитают не красивым туманным перспективам где-то за горизонтом, а осязаемым подтверждениям любви. В связи с этим многие из них будут очень ценить чувственный и материальный аспекты отношений, а также надежность.

Рак

В этот день гармоничный союз подразумевает для Раков баланс интересов и вкусов, а для соблюдения идеальной формулы гармонии в нем должен присутствовать еще и элемент дружбы. Ракам, уставшим от двойственности, сейчас может быть выгоднее расстаться друзьями, чем продолжать противоречивые отношения.

Лев

В этот день чувства влюбленных Львов отданы объекту симпатий, но их внимания могут требовать работа и долг. Не исключено, что эти сферы временно окажутся для них важнее личной жизни, или им придется подстроить ее под свой деловой график. Для значимого свидания эти сутки выбирать не рекомендуется.

Дева

В этот день Девы не остаются в своей личной жизни без точек опоры. Судьба не позволяет им изменить ход событий и вернуть прошлое, но дает определенные рычаги влияния, чаще всего, моральные. Попав в двойственную ситуацию, они сохранят в ней психологическую устойчивость и личностное достоинство.

Весы

Этот день можеть задать влюбленным Весам определенные рамки поведения, заставив их выполнять ритуалы, соблюдать формальности или контролировать эмоции. Подстраиваясь под планы своего партнера и принимая его слабости, стоит выдвинуть встречные условия: любовь хороша в обрамлении баланса интересов.

Скорпион

В этот день дружеский компонент личных отношений может оказаться для Скорпионов важнее романтического. Дружба может стать хорошим выходом там, где любовная история закончилась или очевидно не сложилась, но стоит осторожнее прибегать к такому стилю общения, если планируется продолжение романа.

Стрелец

Этот день мешает влюбленным Стрельцам быть по-настоящему раскованными, легкими и непосредственными, эмоционально и материально щедрыми. В планы, связанные с их личной жизнью, он может внести долю недоверия, ноту скепсиса и холодного расчета. Возможно, причиной будут страхи и разочарования прошлого.

Козерог

Сегодня Козероги ценят свои сложившиеся представления о любви, пусть оригинальные и странные для кого-то другого, но привычные и комфортные для них самих. Если в их личной жизни происходят перемены, им будет жаль терять прошлое (например, ту свободу духа и автономность, к которым они привыкли).

Водолей

Этот день мешает влюбленным Водолеям радовать любимого человека своей открытостью и спонтанностью, но сдержанность имеет для них свои веские преимущества. Многих Водолеев она убережет от опрометчивых несвоевременных поступков, предпринятых не в том месте, не в тот момент или не по тому поводу.

Рыбы

В этот день Рыбам очень нужен верный друг, и искать его они будут не в своем настоящем, а в своем прошлом. Им может стать бывший партнер, с которым, невзирая на разрыв, осталось что-то общее. Не стоит принимать такой формат общения за любовь, поскольку в одну реку вряд ли есть шанс войти дважды.

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