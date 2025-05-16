Аккуратнее с деньгами — финансовый гороскоп на 17 мая

Сегодня мы можем потаить деньги на что-то ненужное.

Наш гороскоп даст советы, помогающие настроиться на нужную волну, сохранить внутреннее равновесие и сориентироваться в повседневных делах.

Овен

Сегодня Овны , возможно, будут вынуждены переделывать ту работу, которую уже делали прежде. Если вы выполняете клиентские заказы, то велика вероятность того, что один из ваших прежних заказов будет возвращен вам с рекламацией. Возможны и другие варианты. Например, к вам вернется кто-то из прежних заказчиков и сделает новый заказ. В деловом партнерстве намечается торможение из-за разногласий.

Телец

Сегодня у Тельцов наиболее сложной темой дня могут стать отношения с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции и не обсуждать вопросы, которые не имеют прямого отношения к работе. Слишком эмоциональные контакты способны затормозить выполнение вами своих обязанностей. В целом многие дела в этот день могут стать пустой тратой сил и времени.

Близнецы

Сегодня у Близнецов творческих профессий день пройдет с ощущением дежавю. Возможно, вам придется по второму или третьему кругу повторять и переживать все то, что уже было у вас прежде. Особенно это характерно для актеров театра и шоу-бизнеса, когда вам придется в очередной раз выходить на сцену. В этом смысле для многих день пройдет на автопилоте и не оставит сколь либо заметного следа.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют обратить внимание на исправность своего коммунально-бытового хозяйства в тех помещениях, в которых вы занимаетесь бизнесом. Может произойти короткое замыкание в проводке или прорыв водопровода. Это тем более вероятно, если подобное чрезвычайное происшествие у вас уже случалось прежде. Будьте осмотрительнее при использовании техники, машин и механизмов.

Лев

Сегодня Львам , возможно, предстоит совершить много контактов и поездок. Особенно это относится к тем, кто вынужден заниматься продвижением деловых бумаг. Процесс согласования и визирования документов в официальных инстанциях может проходить с бюрократическими проволочками. Вы можете целый день прождать во властных коридорах нужного человека и так и не дождаться его прихода.

Дева

Сегодня Девы в своей работе могут столкнуться с проблемой, решение которой потребует от вас повышения уровня образования. Недостаток знаний и глубины понимания вставших перед вами задач может стать причиной осложнений. Однако, учиться никому и никогда не поздно. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт и не требуется высокая квалификация.

Весы

Сегодня Весам , возможно, предстоит заниматься вопросами финансирования бизнеса и долгов. Вам могут вернуть долг, который вы давно ждали. Если у вас есть кредиты с большой просрочкой по платежам, то кредиторы напомнят вам о себе и о необходимости выполнять возложенные на себя обязательства. Звезды советуют вам быть внимательнее при вождении автотранспорта.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов дела могут проходить под грифом «секретно». Чтобы урегулировать возникшие проблемы вам, возможно, придется прибегнуть к услугам юристов или проводить тайные переговоры. Звезды советуют вам в любой непонятной ситуации действовать стандартно, исходя из ставших для вас привычными шаблонов поведения. Иначе может быть сложно адекватно реагировать на ситуацию.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов день может стать поворотным в профессиональной судьбе. Если вы недавно сменили работу, то сегодня ощутите сильное желание вернуться работать обратно в ставший уже привычным коллектив. Ностальгия по прошлой работе не даст вам ощутить в полной мере радость от текущей деятельности. Вас тянет к интересной и творческой работе. Не поддавайтесь эмоциям, принимайте разумные решения.

Козерог

Сегодня Козероги большую часть дня могут провести в малопродуктивной работе, и много времени и сил может быть потрачено впустую. Даже если вы добьетесь кажущихся результатов, однако серьезных последствий на ход дел они вряд ли окажут. Наиболее результативное и действительно удачное время будет лишь в конце рабочего дня, когда у большинства людей рабочий день заканчивается.

Водолей

Сегодня Водолеям , возможно, предстоит много времени уделить урегулированию юридических вопросов, особенно если этот вопрос права собственности на недвижимость является для вас в настоящее время актуальным. Возможны имущественные судебные тяжбы с иностранными партнерами или переоформление фирмы от одного собственника к другому. Не рекомендуется покупать недвижимость за границей.

Рыбы