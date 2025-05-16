Аккуратнее с деньгами — финансовый гороскоп на 17 мая

Наш гороскоп даст советы, помогающие настроиться на нужную волну, сохранить внутреннее равновесие и сориентироваться в повседневных делах.
Овен
Сегодня Овны, возможно, будут вынуждены переделывать ту работу, которую уже делали прежде. Если вы выполняете клиентские заказы, то велика вероятность того, что один из ваших прежних заказов будет возвращен вам с рекламацией. Возможны и другие варианты. Например, к вам вернется кто-то из прежних заказчиков и сделает новый заказ. В деловом партнерстве намечается торможение из-за разногласий.
Телец
Сегодня у Тельцов наиболее сложной темой дня могут стать отношения с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции и не обсуждать вопросы, которые не имеют прямого отношения к работе. Слишком эмоциональные контакты способны затормозить выполнение вами своих обязанностей. В целом многие дела в этот день могут стать пустой тратой сил и времени.
Близнецы
Сегодня у Близнецов творческих профессий день пройдет с ощущением дежавю. Возможно, вам придется по второму или третьему кругу повторять и переживать все то, что уже было у вас прежде. Особенно это характерно для актеров театра и шоу-бизнеса, когда вам придется в очередной раз выходить на сцену. В этом смысле для многих день пройдет на автопилоте и не оставит сколь либо заметного следа.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют обратить внимание на исправность своего коммунально-бытового хозяйства в тех помещениях, в которых вы занимаетесь бизнесом. Может произойти короткое замыкание в проводке или прорыв водопровода. Это тем более вероятно, если подобное чрезвычайное происшествие у вас уже случалось прежде. Будьте осмотрительнее при использовании техники, машин и механизмов.
Лев
Сегодня Львам, возможно, предстоит совершить много контактов и поездок. Особенно это относится к тем, кто вынужден заниматься продвижением деловых бумаг. Процесс согласования и визирования документов в официальных инстанциях может проходить с бюрократическими проволочками. Вы можете целый день прождать во властных коридорах нужного человека и так и не дождаться его прихода.
Дева
Сегодня Девы в своей работе могут столкнуться с проблемой, решение которой потребует от вас повышения уровня образования. Недостаток знаний и глубины понимания вставших перед вами задач может стать причиной осложнений. Однако, учиться никому и никогда не поздно. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт и не требуется высокая квалификация.
Весы
Сегодня Весам, возможно, предстоит заниматься вопросами финансирования бизнеса и долгов. Вам могут вернуть долг, который вы давно ждали. Если у вас есть кредиты с большой просрочкой по платежам, то кредиторы напомнят вам о себе и о необходимости выполнять возложенные на себя обязательства. Звезды советуют вам быть внимательнее при вождении автотранспорта.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов дела могут проходить под грифом «секретно». Чтобы урегулировать возникшие проблемы вам, возможно, придется прибегнуть к услугам юристов или проводить тайные переговоры. Звезды советуют вам в любой непонятной ситуации действовать стандартно, исходя из ставших для вас привычными шаблонов поведения. Иначе может быть сложно адекватно реагировать на ситуацию.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может стать поворотным в профессиональной судьбе. Если вы недавно сменили работу, то сегодня ощутите сильное желание вернуться работать обратно в ставший уже привычным коллектив. Ностальгия по прошлой работе не даст вам ощутить в полной мере радость от текущей деятельности. Вас тянет к интересной и творческой работе. Не поддавайтесь эмоциям, принимайте разумные решения.
Козерог
Сегодня Козероги большую часть дня могут провести в малопродуктивной работе, и много времени и сил может быть потрачено впустую. Даже если вы добьетесь кажущихся результатов, однако серьезных последствий на ход дел они вряд ли окажут. Наиболее результативное и действительно удачное время будет лишь в конце рабочего дня, когда у большинства людей рабочий день заканчивается.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, предстоит много времени уделить урегулированию юридических вопросов, особенно если этот вопрос права собственности на недвижимость является для вас в настоящее время актуальным. Возможны имущественные судебные тяжбы с иностранными партнерами или переоформление фирмы от одного собственника к другому. Не рекомендуется покупать недвижимость за границей.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют садиться за руль автомобиля. В поездках вы будете сталкиваться с множеством мелких препятствий. Например, можете опоздать на работу, просидев полдня в пробке или пытаясь завести внезапно заглохший мотор автомобиля. Также при нарушении правил дорожного движения можете получить штрафные санкции. Важно не допускать просрочки при оплате счетов по кредитам.