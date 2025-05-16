Строим головокружительные планы — гороскоп на 17 мая

19-20 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение Солнца и Луны подсказывает точки опоры в области карьеры, профессии и заработка.

Гороскоп на сегодня говорит, что события этих суток напоминают, что пора отказываться от устаревших стандартов и закрывать прошлые страницы профессиональной биографии, но не обещают ясности впереди. Строя новые планы и выбирая дальнейшие цели, важно учитывать неопределенность момента: возможно, пока не стоит уходить в сомнительное направление с «плавающими» неуточненными правилами. Официальные нотки этого дня не отменяют неформальных, могут пригодиться сложившиеся дружеские отношения с коллегой или руководителем.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют отнестись серьезнее к своим профессиональным планам и перспективам, причем сразу в двух ракурсах: как к источнику самореализации и заработка. Качество наступающего периода жизни во многом будет определяться именно позицией в этой сфере. Важно избавляться от иллюзий в пользу реальных возможностей, избегать компромиссов и поспешного выбора на сомнительной основе.

Телец

Сегодня Тельцам удается удерживаться на волне прагматизма и реализма. Многим Тельцам придадут уверенности их прежние профессиональные знания и контакты, образование и опыт. Это поможет им сохранять устойчивость перед лицом искушений и уклоняться от опрометчивых порывов под влиянием тайных страстей. Они могут использовать этот день для поддержки проверенных связей и стабилизации своего положения.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит сохранять курс на реализм и прагматичное мышление. Не будет лишним привести в порядок материальные и профессиональные дела, обеспечив себе тем самым спокойствие в наступающий период перемен. Выбирая системы подстраховки, не стоит ограничиваться одним вариантом, лучше, если их будет два или три (например, личные накопления, надежный друг и доступ к коллективным ресурсам).

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют ценить надежных людей, с которыми можно вести дела и поддерживать отношения. Большим плюсом к деловому партнерству будет сложившаяся личная дружба, прошедшая испытание периодом не менее семи лет. Полное доверие во вновь создаваемых проектах и союзах сейчас может оказаться недостижимой мечтой, и будет лучше, если рядом останется кто-то из старых единомышленников.

Лев

Сегодня Львам стоит поставить на первое место работу, долг, карьеру, профессиональные или служебные обязанности, и именно в этих рамках проявлять свою предприимчивость. Большое значение может получить контакт с конкретным лицом: начальником, ключевым партнером, потенциальным работодателем. Для Львов-руководителей важна личность их персонального помощника (секретаря, заместителя, консультанта).

Дева

Сегодня Девы получают хорошую поддержку от звезд, которая выражается, прежде всего, в их личностной цельности. Они могут позиционировать себя согласно своей собственной индивидуальности и ценностям, лишь в мелочах подстраиваясь под обстановку. Также им будет обеспечена доля везения или помощь друга. Обладая такими преимуществами, они могут смело преследовать свои интересы, включая материальные.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют исходить из своих домашних нужд, а также партнерских и семейных обязательств. Хорошо заниматься имущественными, жилищными и правовыми темами. День подразумевает супружеский или иной целевой компромисс, подходит для досудебных процедур. Важно не идти на сомнительные соглашения. Не будет лишней поддержка от друга, коллеги, банковской службы, финансового консультанта.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов остается время для продолжения полезных диалогов и закрепления нужных для себя отношений (партнерских, супружеских, дружеских). Согласие в главном поможет находить компромиссы в деталях, но важно помнить, что интересы сейчас не очень устойчивы и могут меняться с обеих сторон, как и условия соглашений. Не стоит торопиться с обещаниями и подписанием долгосрочного договора.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов условием успеха в текущих делах остается практичность. Им не стоит игнорировать нюансы, связанные с профессиональным заработком и оплатой услуг. Подходящий момент для покупки тех или иных недостающих компонентов, без которых нельзя завершить начатые обновления. Возможен временный недостаток средств на отдых, творчество, развлечения и заманчивые новые проекты вне работы.

Козерог

Сегодня для Козерогов главным преимуществом будет психологическая устойчивость. Для большинства представителей знака она окажется не лишней на фоне грядущей смены жизненного уклада. В случае перемен в доме, семье, профессии или партнерском статусе они вспомнят про ценный островок поддержки, позволяющий им оставаться собой. Для многих Козерогов это будет их родительская роль, дружба или хобби.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды рекомендуют в любой ситуации оставаться наблюдателями или «неактивными пользователями». Уместны скромность, скрытность, временное уединение или пребывание в узком кругу близких людей. Такой режим особенно полезен, если есть хронические недомогания в стадии ремиссии, требуется восстановить силы или сберечь их для предстоящего энергозатратного шага (разговора, конкуренции).

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют ценить дружбу (в том числе, коллег по прошлой работе или давнему увлечению, с которыми сложились дружеские отношения). Единомышленник из близкого знакомого окружения станет отличной моральной поддержкой в период смены жизненного уклада — ведь некоторые старые ценности, несмотря на новый формат бытия, все еще остаются неизменными, и хочется с кем-то их разделить.