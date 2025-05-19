Будет сложно отличить истину от лжи – финансовый гороскоп на 20 мая

Сегодня стоит быть предельно внимательным.

Наш гороскоп поможет настроиться на события дня, обратить внимание на важные детали и выбрать наиболее благоприятное направление действий.

Овен

Сегодня Овны могут оказаться в плену собственных заблуждений. Чтобы не обмануться и не стать жертвой обмана, звезды советуют не вкладывать личные деньги в коллективные проекты и избегать спекулятивных финансовых операций. Не следует мечтать о легких деньгах, которые приходят без больших трудозатрат. Могут быть убытки и неудачные покупки. В конце дня ситуация может улучшиться.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют заниматься карьерой и проявлять инициативу в работе. Прежде чем предпринять важные шаги, необходимо подумать, можете ли вы затронуть интересы других людей. Не следует доверять обещаниям начальства. Ваша деловая репутация может пострадать. В конце дня хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут ощущать, будто их активность и свободу пытаются ограничить некие люди или внешние обстоятельства. Вы можете столкнуться с препятствиями со стороны представителей фискальных служб. Вам могут устроить проверку, ревизию, контрольную закупку с целью выявления нарушений закона. В конце дня могут удачно проходить деловые поездки, контакты, консультации.

Рак

Сегодня Ракам день может принести осложнения в делах. Прежде всего, это коснется тех, чья работа связана с частыми разъездами. Вы можете опоздать на работу или на важную встречу. Также вам может быть нелегко найти взаимопонимание с новыми людьми и расширить свои деловые связи. Более того, в сложившихся связях может возникнуть напряженность в результате рассогласованности.

Лев

Сегодня Львам может оказаться проблематично вести партнерские переговоры. Не рекомендуется подписывать договора о сотрудничестве ввиду того, что вы можете недооценить или не заметить какой-то важный пункт договора, который может оказаться вам невыгодным. Бизнесменам не рекомендуется также вступать в контакт с вашими потенциальными конкурентами с целью договориться о правилах на рынке.

Дева

Сегодня Девы , чья деятельность связана с заграницей, могут столкнуться с осложнениями в делах. Прежде всего, это может относиться к работе в совместных предприятиях, перевозках грузов на дальние расстояния, импортно-экспортных операциях, туристической индустрии. Возможны юридические осложнения при оформлении документов. В конце дня удачное время для гостиничного бизнеса.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют отказаться от планов заработать много денег, не прикладывая к этому серьезных усилий. Попытка получить легкие деньги за счет азартных игр или финансовых спекуляций может привести к обратному результату. Возрастает вероятность финансового ущерба, убытков. В конце дня хорошее время для обсуждения планов на будущее с друзьями и единомышленниками.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов не лучший день для урегулирования юридических проблем с деловым партнером относительно недвижимой собственности. Если вы совместно используете помещение для ведения бизнеса, то отложите на другое время обсуждение вопросов о расходах на его содержание. Также нежелательно подписывать договор на аренду. В конце дня наступает относительно благополучное время для доходов и поиска новой работы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , возможно, предстоит преодолеть полосу препятствий в повседневной работе. Главная причина трудностей может быть связана с напряжением и разногласиями в отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Негативное влияние на рабочий ритм могут оказать ошибки в работе с информацией, документами, цифрами. В конце дня - хорошее время для вэб-дизайнеров.

Козерог

Сегодня Козерогов может потянуть на финансовые авантюры. Возможно, вам предложат вложить деньги в высокодоходные инвестиционные фонды. Однако, как раз от этого сейчас следует воздержаться, иначе вы рискуете потерять свои деньги безвозвратно. Старайтесь придерживаться традиционного стиля работы и не пытайтесь ничего усовершенствовать. В конце дня может поступить выгодный заказ.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют, прежде всего, обратить внимание на соблюдение правил работы с техникой и механизмами. Дело в том, что возрастает вероятность поломки дорогостоящей техники из-за превышения ресурса по нагрузкам. Наиболее уязвимые сферы деятельности: строительство, сельское хозяйство, авторемонтные мастерские. В конце дня - хорошее время для укрепления партнерского сотрудничества.

Рыбы