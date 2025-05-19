Будет сложно разобраться в чувствах – любовный гороскоп на 20 мая

Сегодня будет нелегко любить вторую половинку.

Наш гороскоп описывает основные тенденции дня, рекомендации по личной жизни и самочувствию.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что для их романтических планов подходит первая половина суток, а самыми многообещающими и позитивными могут оказаться утренние часы. Планировать свидание на вечер нежелательно, так как в конце дня может исчезнуть «искра» и появиться необходимость в уединении.

Телец

Сегодня Тельцам день способен принести сюрприз и заставить их понервничать, если они твердо рассчитывали на определенное стечение обстоятельств. Неожиданно для себя, они могут оказаться не в силах или не в настроении выполнить свои же замыслы, либо с ними сыграет какую-то шутку судьба.

Близнецы

Сегодня Близнецам не приходится жаловаться на отсутствие романтической обстановки, способствующей реализации их желаний, но им может не хватать внутренней и внешней стабильности, контроля над ситуацией и банального везения. Их любовные порывы будут скорректированы непредвиденными обстоятельствами.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что в начале дня они не могут управлять событиями по своему усмотрению. Будут затруднены прогнозы. Возможны разочарования, запоздалые перемены и уже не воодушевляющие сюрпризы. Если утро пройдет в душевных волнениях, выровнять эмоциональное состояние поможет вечер.

Лев

Сегодня Львов ждет перемена. Не обязательно являясь для них сюрпризом, она все же нарушит их душевное равновесие. Они могут поступить непредсказуемо сами, столкнуться с неожиданным поступком партнера или новым поворотом ситуации. Звезды считают, что для романа события этого дня к лучшему.

Дева

Сегодня у Дев день оправдает ожидания, но только отчасти. Они получат надежду, если устали от сложившегося положения дел в своей личной жизни и ждут в ней хоть каких-то перемен, но могут быть разочарованы, если надеялись на конкретные изменения в отношениях и на полную ясность перспектив.

Весы

Сегодня Весам важно помнить, что для их романтических планов может оказаться не очень удачным вечер. Он способен изменить не в лучшую сторону настроение, самочувствие или обстановку. А вот первая половина дня, несмотря на возможные волнения и сюрпризы, обещает стать приятной и вдохновляющей.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды намекают, что многое зависит от партнера. Какой бы странной или вызывающей ни выглядела его позиция, лучше не пытаться влиять на его мнение и позволить ему самому принять решение. Хорошая новость: при любом повороте событий останется возможность обратной связи.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов романтическим планам и чаяниям больше отвечает первая половина дня. Звезды советуют не пропускать утро, так как именно оно сулит влюбленной паре максимальный эмоциональный подъем. Наиболее скучным выглядит вечер, не стоит выбирать его для любовной инициативы и оживления отношений.

Козерог

Сегодня у Козерогов события вне контроля. В любовной истории они могут рассчитывать на приближение развязки или переходного периода, но им лучше не надеяться в ней на полную ясность. Многим Козерогам придется о чем-то догадываться или чего-то ждать, задавая себе вопросы и пытаясь найти на них ответы.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют верить в лучшее и положиться на судьбу, которая уже готовит новые условия для гармонизации их романтических отношений. Метания, спровоцированные нервозностью, игрой самолюбия и желанием контролировать ситуацию, в такой момент лишь усложнят положение.

Рыбы