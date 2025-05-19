Ждем крутые виражи – гороскоп на 20 мая

19 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. День начнется с позитивной ноты: хорошего настроения, счастливого случая, надежды на будущее, моральной поддержки от друзей.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что, помимо удачи, может иметь место сюрприз, тупик или переходный момент. Возможна доля нервозности. Нестабильность обстановки помешает полностью сконцентрироваться на задуманном шаге. Вечером Луна в знаке Рыб усилит чувствительность и мнительность. Может снизиться запас энергии, появиться недомогание, стать меньше азарта, открытости и уверенности. Не стоит давать сегодня ход перспективному начинанию, его старт окажется не очень эффектным из-за неподходящего момента. Овен Сегодня Овнам звезды не советуют медлить, если в планах у них остается оживленное общение с друзьями, работа на будущее или участие в коллективном проекте. Утро может внушить оптимизм, но в течение дня собственная и чужая активность начнет снижаться из-за падения энтузиазма или непредвиденного поворота событий. Вечером может возрасти эмоциональность, скрытность, потребность в тишине и уединении. Телец Сегодня Тельцы рискуют оказаться в тупике или столкнуться с сюрпризом, особенно, если рождены в середине мая. Возможно, закончится запас их энергии или вдруг станет иным настрой, неожиданно повернется внешний ход событий или непредсказуемо поступит себя значимое лицо (друг, начальник). Не стоит планировать на этот день целевые начинания и принимать важные решения: и планы, и цели могут измениться. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что не все пойдет в соответствии с их планами. Удача или неуспех любого нового старта во многом будет делом случая, а не личной воли. Возможны внезапные перепады настроения и самочувствия, изменения в собственных или чужих планах. Прежде всего, об этом стоит помнить майским Близнецам, чтобы не стать игрушкой своих эмоций или жертвой неожиданных обстоятельств. Рак Сегодня Ракам звезды советуют помнить о ненадежности обстановки. Если она не окажет прямого влияния на их собственные возможности, то вполне может повлиять на поступки других людей. Не исключено, что в чем-то подведут друзья, а там, где ожидалась знакомая стабильность, появится доля неопределенности или начнутся изменения. Не будет ошибкой отложить составленные планы, кроме самых срочных. Лев Сегодня для Львов день может начаться с необычного порыва или сюрприза. В их биографии не исключается знаковый момент (шаг к свободе, смена статуса, нетривиальное решение). Некоторые Львы столкнутся с нестандартной или неожиданной позицией значимого для себя человека: друга, партнера, начальника. Утром вероятны смелость и доля авантюризма, однако вечером может нахлынуть уныние или мнительность. Дева Сегодня Девам звезды советуют внимательнее следить за той частью сюжетов, которая непосредственно связана с их текущими целями и планами. Возможно, появится человек, способный решить проблему, откроется подходящая возможность или найдется вакансия. В то же время, не стоит спешить сразу же действовать: не исключено, что в ближайшие дни нужные пути по какой-то причине окажутся закрыты. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что им лучше ловить момент удачи утром. Свобода, счастливое стечение обстоятельств, всплеск вдохновения, любовная романтика – все это гораздо вероятнее для них в первой половине дня, нежели в второй. С наступлением вечера начнутся технические, психологические или иные временные заминки, могут напомнить о себе какие-то обязательства или нюансы самочувствия. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит быть готовыми к непредвиденным моментам в своем общении с людьми. Неожиданную или экстравагантную позицию может занять партнер, собеседник, начальник, член семьи или другое значимое лицо. Возможно, некая персона уйдет со сцены событий. Если прервался нужный диалог, можно вернуться к нему вечером или уже завтра, но помня, что вторая сторона могла в чем-то сменить мнение. Стрелец Сегодня для Стрельцов наиболее насыщенной и удачной будет первая половина дня. Если им выпал тот или иной счастливый шанс, в их интересах не откладывать развитие событий на вечер: возможно, из-за какого-то сюрприза прервется интересное общение, придется покинуть мероприятие или вернуться домой из поездки. В этот день не стоит заниматься бюрократическими формальностями и приступать к новым работам. Козерог Сегодня Козерогов звезды предупреждают, что день не слишком продуктивен, особенно, если хочется контролировать ситуацию и соблюдать стандарты. Неожиданные обстоятельства могут внести коррективы в бюджет или в список покупок. Вечером улягутся лишние волнения, но могут задерживаться новости. По возможности, сегодня лучше повременить с включением в новые дела и с проведением ответственных мероприятий. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что события развиваются положительно, но не очень быстро и не вполне предсказуемо. В момент «зависания» ситуации может подвести нервозность, лишающая равновесия и подталкивающая к ненужным шагам. В этот день лучше не принимать важных решений. Наиболее удачно утро, именно в это время можно закрепить свой вчерашний успех или исправить свой вчерашний промах. Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им лучше возвращаться к своим делам и планам вечером. Именно в это время им стоит оценить свое положение и самочувствие, направить внимание на домашние дела или на другую важную сферу своей жизни. Первая половина этого дня отличается непредсказуемостью и фокусом на внешних событиях, везение может зависеть от наличия друзей или участия в коллективных делах.