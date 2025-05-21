Откроются крутые возможности — финансовый гороскоп на 22 мая

Советы нашего гороскопа помогут настроиться на продуктивный и гармоничный день.
Овен
Сегодня у Овнов наиболее актуальными могут стать вопросы информационного обеспечения и контактов. Если вы желаете добиться положительных результатов в работе, то самые важные дела запланируйте на первую половину дня. В это время может успешно идти работа по освоению технических новинок. Во второй половине дня могут включаться тормозящие влияния с многими препятствиями.
Телец
Сегодня Тельцы если до сих пор откладывали в долгий ящик вопросы страхования имущества, то в первой половине дня самое время заняться этим. Дело в том, что во второй половине дня начинают нарастать деструктивные влияния, которые могут привести вас к материальному ущербу. Крайне нежелательно в этот период вкладывать деньги в покупку товаров, предназначенных для последующей их перепродажи.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, удастся добиться успехов в укреплении партнерского сотрудничества. Хорошо вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Рекламное объявление, опубликованное в интернете, может дать положительный эффект. Посещение международной выставки может дать перспективные идеи. В конце дня воздержитесь от ремонтно-строительных работ.
Рак
Сегодня Раки в первой половине дня смогут многого добиться в работе. У вас могут устанавливаться деловые и конструктивные отношения с коллегами. Особенно результативно поработают те, кто имеет отношение к использованию машин и механизмов, специализируется на ремонте всевозможной техники. Во второй половине дня неблагоприятное время для торговли, консультаций, коротких поездок и деловых встреч.
Лев
Сегодня Львы творческих профессий могут почувствовать вдохновение и смогут создать нечто новое. Особенно это относится к сценическому искусству (музыканты, артисты), живописи, дизайну. Публичные выступления и выставки проходят успешно. Если вы заняты индивидуальной деятельностью, то день пройдет благополучно. Однако при работе в составе группы могут возникнуть разногласия.
Дева
Сегодня Девы, которые занимаются торговлей модной одеждой и ювелирными украшениями, могут настроиться на продуктивное и гармоничное течение дня. Преуспевают консультанты сетевого маркетинга и артисты шоу-бизнеса. Однако звезды предостерегают вас от участия в теневой и тайной экономической деятельности. В этом случае у вас могут быть неприятности, ибо тайная деятельность может быть раскрыта и предана гласности.льством.
Весы
Сегодня Весы, которые занимаются торговлей модной одеждой и ювелирными украшениями, могут настроиться на продуктивное и гармоничное течение дня. Преуспевают консультанты сетевого маркетинга и артисты шоу-бизнеса. Однако звезды предостерегают вас от участия в теневой и тайной экономической деятельности. В этом случае у вас могут быть неприятности, ибо тайная деятельность может быть раскрыта и предана гласности.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов благоприятное время для инвестиций в недвижимость. Успешно могут идти ремонтные, строительные и отделочные работы. Если вы работаете риелтором, то у вас может появиться реальный клиент, с которым может быть заключена сделка. Доходность семейного и надомного бизнеса может вырасти. Вместе с тем, не рекомендуется заниматься публичной деятельностью и выступлениями со сцены.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют проявлять инициативу для расширения деловых связей и поиска полезной информации. Активнее идите на контакты, делайте телефонные звонки, организуйте поездки, встречи. Работа по сбору и оформлению документов складывается успешно и без бюрократических проволочек. В зоне риска — уже сложившиеся партнерские отношения и переговоры о сотрудничестве.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться благоприятное время для получения дополнительных доходов помимо основной работы. Также вы можете рассчитывать на получение материальной помощи от работодателя, в виде оплаты проезда от дома до места работы или субсидии на питание в рабочее время. Трудный день для работы на вахте. Ошибка в работе или нарушение трудовой дисциплины может негативно повлиять на продление договора.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют активнее включаться в работу с утра пораньше. Это благоприятное время для проектно-конструкторской работы и перспективного планирования бизнеса. Успешно идет работа в составе группы единомышленников. Однако во второй половине дня начинают нарастать негативные тенденции, с вероятностью финансовых потерь. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций.
Рыбы
Сегодня Рыбы имеют неплохие шансы для достижения своих целей в карьере и в финансах. Наиболее эффективный стиль поведения может быть связан с использованием методов тайной дипломатии. У Вас могут установиться доверительные отношения с начальством, которое может оказывать вам покровительство. А вот с коллегами по трудовому коллективу у вас могут возникать напряжения, доходящие до конфликтов.