Будет много страхов — гороскоп на 22 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что завышенные надежды и приятные фантазии могут соседствовать с моментами разочарования и уныния, сомнений и страхов. Вплоть до вечера может быть трудно сконцентрироваться на нужной цели. Не слишком ровным окажется и внешний ход событий, возможны разочарования, помехи, задержки. Настрой и обстановка, необходимые для конкретных инициатив, начнут формироваться ближе к концу дня. Сомнения в это время начнут побеждаться смелостью с долей идеализма. Нехватку ясных планов и контроля возместят вера, азарт, воображение и вдохновение.
Овен
Сегодня Овны могут столкнуться с помехами и задержками. Вплоть до вечера их могут преследовать сомнения, страхи или неблагоприятные внешние условия. К концу дня вероятен прилив вдохновения, дающий им энергию. Многих Овнов, особенно апрельских, будет мотивировать не только личная мечта или вера, но и некая большая идея, возможно, они найдут себе попутчика или примкнут к какой-то группе.
Телец
Сегодня Тельцам звезды рекомендуют отслеживать основные тенденции идущего процесса перемен, иначе чуть позже они рискуют обнаружить себя в сетях новых тесных правил, в чем-то ограниченными или зависимыми. Видеть «подводные камни» переходного момента особенно желательно Тельцам, планирующим строить свою карьеру удаленно или в чужих краях, а также Тельцам, чья профессия связана с чужими секретами.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что им невыгодно делать важный шаг (особенно, если на карту поставлено их самолюбие или торжество их идей). Даже если все готово, не стоит форсировать события. Нетерпеливым Близнецам, особенно майским, есть смысл дождаться хотя бы сегодняшнего вечера: именно в конце этого дня обстоятельства начнут содействовать их амбициозным желаниям, а не препятствовать им.
Рак
Сегодня Раки могут оставаться пассивными наблюдателями событий. Ракам, стремящимся к заманчивым амбициозным целям (карьерному росту, духовным вершинам), будет полезно поучиться на чужом опыте — особенно, если это опыт заблуждений в новой для всех сфере. Если вечером судьба заставит включиться в тот или иной сюжет, стоит быть осторожнее, чтобы не поспешить и не погнаться за миражом.
Лев
Сегодня Львам день не обещает помощи и поддержки — напротив, способна запутывать их или держать в состоянии сниженного общего тонуса. Пока не настал вечер, даже самые решительные Львы могут в чем-то сомневаться или сталкиваться с помехами. Вечером ситуация начнет меняться в хорошую сторону. В это время может ожить любовь, надежда и вера, появиться вдохновение, поддержать далекий друг.
Дева
Сегодня для Дев события дня могут обернуться разочарованием, если они завысили планку ожиданий (например, преувеличили собственные полномочия или возможности нужных им людей). Если они не справятся с сопутствующими негативными эмоциями до вечера, то в конце дня рискуют поддаться сомнительному порыву и решиться в качестве утешения на некую отчаянную авантюру, чреватую для них проблемами в будущем.
Весы
Сегодня Весам придется проявить терпение, так как желаемые ими события вряд ли начнут разворачиваться с утра. Основная часть дня может пройти в фазе ожидания, скрытности, слабости или зависимости. Возможно, будут отвлекать рутинные занятия или потребует внимания здоровье. Могут отсутствовать, держать интригу или тянуть паузу нужные люди. Новый удачный поворот событий вероятнее в самом конце дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут отдыхать или выбирать свободные занятия. У них будет оставаться время для задушевных разговоров или погружения в свой внутренний мир. В конце дня напомнят о себе переходные процессы в делах или в бытовой сфере. Могут наметиться новые долгосрочные обязанности или назреть вынужденные хлопоты, появиться серьезные вопросы о работе, получении услуг или здоровье.
Стрелец
Сегодня Стрельцов ждет разочарование, если они возлагали на этот день большие надежды. Они могут не получить желаемого или не оправдать чужих ожиданий (что будет им особенно досадно, если это важные для них люди). Звезды советуют воздерживаться от активности утром и обещают благоприятный поворот событий ближе к концу дня: подвижки могут быть скромными и не очень заметными, но их смысл будет положительным.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют избегать лишней суеты, но также избегать полной пассивности, беспечности: в переходный период, пока не ясны новые жизненные опоры, это чревато серьезными упущениями. Пока не настал вечер, есть время получить полезную информацию. В конце дня внимание может привлечь формирующийся новый порядок в профессии, закладывающийся фундамент дома, работы, отношений или быта.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют аккуратнее распоряжаться своими материальными и нематериальными ресурсами (деньгами, эмоциональной и творческой энергией). Этот день может склонить к расточительности или к преждевременной реакции на события. Условия, наиболее подходящие для любого целевого шага, начнут складываться только в конце дня, и многие мероприятия будет разумнее перенести на завтра.
Рыбы
Сегодня у Рыб ожидания могут быть завышены, после полосы ограничений многим из них захочется компенсации и вознаграждения. Звезды напоминают им, что сейчас не лучший момент для попытки поймать свою удачную волну, между освобождением от прежних рамок и наступлением нового удачного периода должно пройти некоторое время. Вечером стоит осторожнее поддаваться вдохновению и соблазну в материальных делах.