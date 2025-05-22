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Делаем смелые шаги — любовный гороскоп на 23 мая

22 мая 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть смелее в отношениях.

Делаем смелые шаги — любовный гороскоп на 23 мая
Фото: Image by teksomolika on Freepik

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут преобладать, на что стоит обратить внимание в делах, отношениях и настроении.

Овен

Сегодня для Овнов это день удачи, они не только ищут любовь. но и притягивают ее. Им ничего не стоит привлечь к себе взгляды и добиться взаимного интереса. Часто их любовные успехи будут подкреплены талантами и победами в других областях, что усилит сопровождающий их ореол естественной привлекательности.

Телец

Сегодня у Тельцов судьба идет навстречу любовным порывам и охотно исполняет все их желания, но не предупреждает о возможных последствиях, предоставляя им думать об этом самим. Отличный день для нетерпеливых темпераментных Тельцов, не склонных заглядывать далеко и решивших жить в любви моментом.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут смело проявлять в любви инициативу: она не останется без внимания и приятного ответа. Неуверенные в себе Близнецы сегодня получают надежду дождаться заветного знака симпатии, предложения или встречного шага. Звезды намекают, что действия сейчас предпочтительнее слов.

Рак

Сегодня Ракам звезды предлагают приятный и короткий путь к любовному прогрессу, позволяющий ускорить развитие романа. Возрастают их шансы привлечь к себе взгляд вышестоящего лица противоположного пола или яркого востребованного партнера. Но им также стоит помнить, что у роз любви есть шипы.

Лев

Сегодня Львам ничто не мешает устремиться навстречу своей любви. Если они хотят проявить инициативу и придать своей романтической истории ускорение, их не смутит ни большое расстояние, ни культурный барьер. Они справедливо решат, что смелый и яркий шаг скажет об их любви лучше тысячи слов.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что искры любви горят ярко, но недолго, если не заботиться о поддержке ровного пламени. Чтобы не погас огонь интереса, игры и страсти, важно «подбрасывать дрова в костер». Смелые живые поступки в этот день сулят больше эффекта, чем самые красивые оригинальные речи.

Весы

Сегодня у Весов любовные отношения развиваются в благоприятном ключе, тяготеют к балансу и гармонии. Многие Весы имеют возможность не только получать яркие эмоции в моменте, но и стабилизировать свой союз на будущее, создавая в нем почву для прочной привязанности или хорошей взаимной зависимости.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов ситуации могут не во всем отвечать любовным идеалам, но они все же поднимут им настроение. Многие представители знака найдут положительные стороны в бурном динамичном ходе событий, который позволяет им без отрыва от главных дел и планов поддерживать романтические симпатии.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды дают в делах сердечных «зеленый свет», а остальное зависит от их расторопности и креативного подхода к теме. Это прекрасный день для романтического свидания и смелой любовной инициативы — особенно, если свести к минимуму лишние слова и сделать акцент на активных действиях.

Козерог

Сегодня Козерогам обеспечены яркие эмоции от романтического свидания, однако может оказаться не очень большим их запас психологической прочности. Планируя встречу с любимым человеком, им стоит заранее рассчитать свои силы и время, иначе утомление может подпортить им полученные приятные впечатления.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им не стоит строить сложных стратегий в делах сердечных. Желательно избегать скрытности, интриг, двойных посланий и долгих бесед с погружением в психологические детали. Чем более открытыми, яркими и игривыми будут проявления симпатии, тем лучше.

Рыбы

Сегодня Рыбам атмосфера этих суток помогает преодолеть сомнения и барьеры в делах сердечных, подталкивает их к игривости, романтичным смелым шагам и доле авантюризма. Даже Рыбы, занявшие в любви позицию «больше никогда», сегодня могут внезапно влюбиться или быть польщены знаками внимания в свой адрес.
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