ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

С коллегами будут проблемы — финансовый гороскоп на 23 мая

22 мая 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня будет непросто поддерживать отношения на работе.

С коллегами будут проблемы — финансовый гороскоп на 23 мая
Фото: Image by garetsvisual on Freepik

Наш гороскоп подскажет, где лучше проявить инициативу, а где — проявить терпение.

Овен

Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно для деловой активности. С утра у вас дела могут пойти хорошо. Вы сможете преуспеть в карьере. Те, кто хотел сменить работу, могут получить предложение перейти на более ответственную должность. Однако звезды советуют не доверять поступающей информации. Наибольшие трудности могут затронуть сферы отдыха и развлечений.

Телец

Сегодня у Тельцов основной задачей является необходимость сохранить от потерь те материальные ценности, которые вам принадлежат. В этом смысле звезды не советуют тратить деньги на покупки и отказаться от планов на шопинг. Особенно не рекомендуется делать инвестиции в якобы высокодоходные проекты. В юридических делах, при подготовке документов наблюдается торможение.

Близнецы

Сегодня Близнецы в своих делах предпочитают проявлять инициативу и полагаться только на себя. Однако не всякая личная активность может привести вас к успеху. В зону риска может попасть деятельность, связанная с карьера и сферой недвижимости. В этих направлениях вы можете понести ущерб. Гораздо успешнее у вас могут пойти дела по расширению спектра предлагаемых услуг.

Рак

Сегодня Ракам может быть противопоказана любая тайная деятельность. Работники детективных агентств, ночных заведений, криминалисты, ученые — все они попадают в зону рискованной деятельности. Может быть затруднена работа с информацией. Могут возникнуть осложнения в торговле, на транспорте и при консультациях. Нежелательно давать деньги в долг.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют заниматься планированием бизнеса на долгосрочную перспективу. Работа в группе единомышленников может пойти с осложнениями — вам может быть нелегко отладить взаимодействие в коллективном трудовом процессе. Исследовательскую и проектно-конструкторскую работу лучше приостановить ввиду того, что возрастает вероятность серьезных ошибок в расчетах.

Дева

Сегодня для Дев, ориентированных на карьерный рост, неудачно может сложиться этот день. Рекомендуется умерить свои амбиции и свести к минимуму публичную деятельность. Любая ваша инициатива в карьере, например выход на контакт с вышестоящим руководством и внесение предложений по усовершенствованию работы, вряд ли не увенчается успехом. В деловом партнерстве тоже растет напряжение.

Весы

Сегодня Весам, которые имеют собственный бизнес, звезды советуют отложить на более благоприятное время проведение рекламных акций: выставок, презентаций, публикаций объявлений в средствах массовой информации. Финансовые вложения в раскрутку бизнеса сейчас вряд ли окажут позитивный эффект. Старайтесь строго следовать нормам закона и своевременно оплачивать счета по кредитам.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может быть много общения, поездок и деловых контактов. Это, пожалуй, единственная сфера деятельности, в которой вам сопутствует успех. За счет расширения и укрепления деловых связей вы сумеете компенсировать вероятный ущерб на других направлениях. В зоне риска - разного рода финансовые операции. Погоня за легкими деньгами может обернется убытками.

Стрелец

Сегодня Стрельцам, которые полагаются только на свое трудолюбие и мастерство в работе, звезды сулят успех. Отдавайте предпочтение той работе, с которой можете справиться самостоятельно. На поддержку со стороны делового партнера или начальства рассчитывать не следует. Постарайтесь свести к минимуму общение с ними, если не хотите дополнительных проблем. Не рекомендуется вести переговорный процесс.

Козерог

Сегодня Козерогам, вероятно, будет нелегко находить взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу. Это тем более верно, если вы работаете в совместном предприятии или на вахте, вдали от родного дома. Даже незначительные нарушения трудовой дисциплины могут привести к штрафным санкциям. Неудачно может сложиться этот день у тех, чья работа связана с частыми поездками, контактами.

Водолей

Сегодня Водолеев может потянуть на финансовые авантюры, что может привести к неустойчивому финансовому положению. Погоня за легким деньгами через спекулятивный бизнес может привести вас к потере тех денег, которые у вас имеются. Старайтесь отдавать предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт. Не тратьте рабочее время на эксперименты и попытки что-либо усовершенствовать.

Рыбы

Сегодня у Рыб тема недвижимости может стать наиболее проблематичной. Прежде всего, ваша недвижимая собственность может пострадать в результате технической поломки в коммунально-бытовом хозяйстве. Если вы заняты строительством, то подрядчики могут сорвать поставки стройматериалов, что может привести к простою. Нестабильно могут сложиться отношения с коллегами по трудовому коллективу.
Рамблер: последние новостиКак восстановить свою энергетику после стресса и потерьГороскоп на 23 мая 2025 годаФинансовый гороскоп на 23 мая 2025 года
Гороскопы
Любовный гороскоп на 23 мая 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 23 мая 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Будет много результатов — гороскоп на 23 мая
Будет много результатов — гороскоп на 23 мая
Политика конфиденциальностиУсловия использования