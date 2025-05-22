С коллегами будут проблемы — финансовый гороскоп на 23 мая

Наш гороскоп подскажет, где лучше проявить инициативу, а где — проявить терпение.
Овен
Сегодня у Овнов день может сложиться неоднозначно для деловой активности. С утра у вас дела могут пойти хорошо. Вы сможете преуспеть в карьере. Те, кто хотел сменить работу, могут получить предложение перейти на более ответственную должность. Однако звезды советуют не доверять поступающей информации. Наибольшие трудности могут затронуть сферы отдыха и развлечений.
Телец
Сегодня у Тельцов основной задачей является необходимость сохранить от потерь те материальные ценности, которые вам принадлежат. В этом смысле звезды не советуют тратить деньги на покупки и отказаться от планов на шопинг. Особенно не рекомендуется делать инвестиции в якобы высокодоходные проекты. В юридических делах, при подготовке документов наблюдается торможение.
Близнецы
Сегодня Близнецы в своих делах предпочитают проявлять инициативу и полагаться только на себя. Однако не всякая личная активность может привести вас к успеху. В зону риска может попасть деятельность, связанная с карьера и сферой недвижимости. В этих направлениях вы можете понести ущерб. Гораздо успешнее у вас могут пойти дела по расширению спектра предлагаемых услуг.
Рак
Сегодня Ракам может быть противопоказана любая тайная деятельность. Работники детективных агентств, ночных заведений, криминалисты, ученые — все они попадают в зону рискованной деятельности. Может быть затруднена работа с информацией. Могут возникнуть осложнения в торговле, на транспорте и при консультациях. Нежелательно давать деньги в долг.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют заниматься планированием бизнеса на долгосрочную перспективу. Работа в группе единомышленников может пойти с осложнениями — вам может быть нелегко отладить взаимодействие в коллективном трудовом процессе. Исследовательскую и проектно-конструкторскую работу лучше приостановить ввиду того, что возрастает вероятность серьезных ошибок в расчетах.
Дева
Сегодня для Дев, ориентированных на карьерный рост, неудачно может сложиться этот день. Рекомендуется умерить свои амбиции и свести к минимуму публичную деятельность. Любая ваша инициатива в карьере, например выход на контакт с вышестоящим руководством и внесение предложений по усовершенствованию работы, вряд ли не увенчается успехом. В деловом партнерстве тоже растет напряжение.
Весы
Сегодня Весам, которые имеют собственный бизнес, звезды советуют отложить на более благоприятное время проведение рекламных акций: выставок, презентаций, публикаций объявлений в средствах массовой информации. Финансовые вложения в раскрутку бизнеса сейчас вряд ли окажут позитивный эффект. Старайтесь строго следовать нормам закона и своевременно оплачивать счета по кредитам.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может быть много общения, поездок и деловых контактов. Это, пожалуй, единственная сфера деятельности, в которой вам сопутствует успех. За счет расширения и укрепления деловых связей вы сумеете компенсировать вероятный ущерб на других направлениях. В зоне риска - разного рода финансовые операции. Погоня за легкими деньгами может обернется убытками.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, которые полагаются только на свое трудолюбие и мастерство в работе, звезды сулят успех. Отдавайте предпочтение той работе, с которой можете справиться самостоятельно. На поддержку со стороны делового партнера или начальства рассчитывать не следует. Постарайтесь свести к минимуму общение с ними, если не хотите дополнительных проблем. Не рекомендуется вести переговорный процесс.
Козерог
Сегодня Козерогам, вероятно, будет нелегко находить взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу. Это тем более верно, если вы работаете в совместном предприятии или на вахте, вдали от родного дома. Даже незначительные нарушения трудовой дисциплины могут привести к штрафным санкциям. Неудачно может сложиться этот день у тех, чья работа связана с частыми поездками, контактами.
Водолей
Сегодня Водолеев может потянуть на финансовые авантюры, что может привести к неустойчивому финансовому положению. Погоня за легким деньгами через спекулятивный бизнес может привести вас к потере тех денег, которые у вас имеются. Старайтесь отдавать предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт. Не тратьте рабочее время на эксперименты и попытки что-либо усовершенствовать.
Рыбы
Сегодня у Рыб тема недвижимости может стать наиболее проблематичной. Прежде всего, ваша недвижимая собственность может пострадать в результате технической поломки в коммунально-бытовом хозяйстве. Если вы заняты строительством, то подрядчики могут сорвать поставки стройматериалов, что может привести к простою. Нестабильно могут сложиться отношения с коллегами по трудовому коллективу.