Будет много результатов — гороскоп на 23 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что прежде всего, удача ждет смелых, обаятельных и инициативных, умеющих ловить шансы и комбинировать варианты. Луна в знаке Овна поощряет яркие чувства, быстрые реакции, динамику, игровой азарт. Это благоприятное время для занятий спортом и творчеством, для рекламных акций и продвижения бизнеса, для романтических инициатив и флирта. Не стоит упускать хороший момент для начинаний: они лягут на подходящую почву. В новых направлениях дополнительную свободу даст отсутствие лишних формальностей и строгих правил.
Овен
Сегодня Овны преуспеют благодаря обаянию, талантам и энергии. Даже нерешительные Овны поверят в себя и поймают волну удачи. Возрастут их шансы выиграть, продвинуть бизнес, найти любовь. Смелые Овны имеют шанс стать первопроходцами, задать свой темп и систему правил в еще никем не занятой нише, им важно не оказаться в ловушке, не попасть в клетку своих же правил или в плен своих же идеалов.
Телец
Сегодня Тельцам стиль поведения задает обстановка, но они не против — она согласуется с их прихотями и помогает исполнению их сиюминутных желаний, включая любовные. Это хороший день для получения быстрых ярких эффектов, но не для старта долгосрочного проекта: в течение многих лет держаться выбранной тактики может быть трудно, и вместо комфорта есть риск создать себе скрытую зону уязвимости.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды дают шанс на удачу, советуют стать смелее и предприимчивее. Не стоит отказываться от поддержки друзей и симпатизирующих людей: в команде или при чужом содействии успехи возрастут. Однако с некоторыми видами активности пока лучше не торопиться. Это касается открытых заявлений от своего лица, публикации текстов и подачи документов: подобные шаги несколько преждевременны.
Рак
Сегодня у Раков непростая задача: поймать момент везения, не создав себе трудности на будущее. День позволяет сделать шаг к карьере, любви, росту бизнеса, доходам или иным благам, но побочным эффектом приятных и быстрых успехов может стать потенциальное противоречие, которое однажды напомнит о себе. Звезды рекомендуют просчитывать все действия наперед, избегая сомнительных целей и ситуаций.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не терять время и задействовать весь запас своей энергии в желаемых направлениях. Обстоятельства будут идти им навстречу, устранять помехи и расширять возможности. В частности, для них возрастет вероятность успеха в зарубежных делах. В зависимости от целей, к предприимчивости они могут подключить романтическое очарование или ресурс популярности, поддержку от друзей.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют быть смелее, если они намерены добиться того или иного результата прямо сейчас. В ситуациях этого дня не слишком эффективны долгие раздумья, гораздо чаще получать бонусы помогают быстрота, активность и ловкость. В зависимости от нюансов, может оказаться уместной доля романтики, авантюризма, игрового азарта. В разумных пределах, можно и нужно «добавить огня», рискнуть.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на благоприятные внешние обстоятельства, круговую поддержку и успехи сразу в нескольких направлениях, включая бизнес, любовь и брак. Многие Весы преуспеют за счет умения нравиться, сотрудничать и разделять интересы с другими людьми. Они могут получать ценные бонусы и возможности благодаря своим партнерам, супругам, клиентам, покровителям или зарубежным друзьям.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день может оказаться насыщен приятным хлопотами. В любой суете для них найдется хорошая сторона, способствующая достижению их текущих целей. Они могут надеяться на расторопных обаятельных помощников, на быстрое ловкое решение множества сиюминутных задач, на подстраховку в возможных трудностях, а также на удачную рекламу своих талантов или услуг, если они в ней заинтересованы.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов это день динамики и удач. Хорошие результаты и позитивные эмоции они смогут получить от множества занятий: любовных приключений, активного хобби, спорта, запуска и развития творческих и деловых проектов, включения в дела детей. Им стоит поспешить, если они хотят поддержки от авторитетного лица или зарубежного партнера: не исключено, что вскоре сотрудничать с ним станет сложнее.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что они могут сделать много полезного для своего дома, бизнеса или отношений, развития своих талантов или бытовых навыков. Можно проверить на деле те или иные сомнения. Секрет успеха, избегать принудительных переработок, превращающих творчество в обязанность. В новых направлениях желательно с самого начала стараться вырабатывать осторожный системный подход.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют смелее действовать самим или живее реагировать на внешние события. Ситуации этого дня благоприятны для множества дел и способствуют гармонизации отношений. По возможности, стоит выбирать яркие и динамичные форматы взаимодействия: активное сотрудничество, эффектные знаки внимания. Не стоит подавлять свой и чужой игровой азарт, а также любовные и творческие порывы.
Рыбы
Сегодня у Рыб может появиться яркая мотивация для действий. Их может воодушевить возможность заработка, приятной покупки или динамичного развития романа. Если речь идет не о разовых шансах и сиюминутных потребностях, а о перспективах (например, о построении бизнеса), звезды советуют уравновешивать увлеченность осмотрительностью, поскольку правила игры, как и выгоды, пока еще не вполне ясны.