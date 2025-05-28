Домашний день — гороскоп на 29 мая

28 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке приглашает побыть дома или уделить внимание домашним делам: на фоне введения новых правил они могут вызывать вопросы и требовать переоценки.

Фото: rambler