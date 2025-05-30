Негатив переплавится в позитив — гороскоп на 31 мая

30 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Льва активизирует творческую энергию, усиливает азарт, предприимчивость и общительность.

Фото: rambler