Вспоминаем о друзьях — гороскоп на 5 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что можно получить консультацию, согласовать намерения, найти подходящего собеседника или спутника, прояснить непонятные детали. В то же время, во многих сферах могут иметь место заминки и продолжаться переходные процессы. В частности, могут оставаться преждевременными обсуждения финансовых деталей сотрудничества. Общий тренд дня - лояльность, соблюдение баланса интересов, умеренность и гармония. Хороший момент для переговоров, публикаций и проведения совместных акций.
Овен
Сегодня Овнам звезды помогают поддерживать старые партнерские связи и налаживать новые. Такая поддержка особенно поможет Овнам, чувствующим неуверенность в начале пути (например, еще не привыкшим к своей должности и связанным с ней обязанностям, испытывающим одиночество или нехватку компетенций). Не стоит пропускать этот день, если требуются совместные действия, личные знакомства, переговоры.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что многие задачи этого дня решаются легко при условии общительного дипломатичного настроя. Искать информацию и получать помощь поможет дух партнерства и равноценного обмена. Хороший момент для обращения в сервис, для связи с косметологом, юристом, врачом. Проблемой дня может стать небольшая заминка с определением собственных нужд, вкусов или денежных возможностей.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день отвечает текущим нуждам. Прежде всего, он дарит им поле для общения и интеллектуального творчества, позволяет выразить свои мысли и реализовать литературный талант. Также он поддерживает их уверенность в себе и подтверждает их успехи за последний год. Хорошо использовать его для личных и деловых встреч, для привнесения в свою жизнь элементов красоты и гармонии.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что основами успеха являются коммуникабельность и дипломатичность. По возможности, в этот день лучше не подчеркивать собственное мнение и не раскрывать своих убеждений, а поддерживать общение на нейтральные темы и участвовать в обмене информацией. Если обстановка пока нова и вызывает неловкость, общительность поможет замаскировать вызванный ею дискомфорт.
Лев
Сегодня для Львов это хороший день. Им стоит использовать даже малые и ускользающие его возможности: не задействовав их сейчас, позже они могут об этом пожалеть, так шансы будут исчерпаны и «поезд уйдет». В течение дня ожидается общее оживление контактов и информационного фона. Возможны известия от друзей, интересные встречи и поездки. Звезды советуют не отказываться от участия в мероприятии, дискуссии.
Дева
Сегодня у Дев успехи зависят от умения целенаправленно поддерживать необходимые связи. Им могут пригодиться знакомства с влиятельными людьми, приятельские отношения в инстанциях, группах и организациях. Располагая таким багажом, им будет проще найти партнера, посредника, поручителя, консультанта, продавца или покупателя, произвести положительное впечатление на своего работодателя или кредитора.
Весы
Сегодня для Весов день обещает стать удачным, даже если в чем-то их положение временно является шатким. Им будет несложно пустить в ход свои знания и литературные таланты, а также наработанные широкие связи, включая зарубежные. Звезды рекомендуют им использовать имеющиеся возможности, не откладывая, поскольку некоторые бонусы и привилегии сейчас имеют тенденцию естественным образом заканчиваться.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что сейчас для них очень важны информированность и общительность. В их интересах стремиться к эмоционально нейтральному спокойному диалогу, в котором их личные чувства не мешают им поддерживать необходимые связи и видеть суть обсуждаемых тем. Настроившись подобным образом, они смогут узнать все нужные им данные и найти ответ практически на любой свой тайный вопрос.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день содействует социальной жизни. Пытаясь открыть для себя новые горизонты, им важно не терять уже созданные связи и стараться всячески поддерживать их. Также звезды советуют обращать внимание на смену нюансов в общении с людьми в любой сфере: не исключено, что истинных друзей и по-настоящему лояльных партнеров теперь станет немного меньше, а тайных завистников немного больше.
Козерог
Сегодня для Козерогов играет особую роль целевое общение. В новых обстоятельствах, задающих им ограничения или налагающих на них ответственность, им стоит стремиться к максимальной конструктивности во взаимодействии с людьми. Это подходящий день для совещаний, согласований и консультаций, для встреч с партнерами, помощниками и клиентами, для решения юридических вопросов и контакта с руководством.
Водолей
Сегодня Водолеям день обещает положительные эмоции и хорошие новости. Он может принести им полезную информацию, помочь с применением талантов, подтверждением прав, получением покровительства или признания. Им не стоит бездействовать, если они хотят оживить сотрудничество, опубликовать какие-то данные или отправиться в далекий путь. Возможно, наметятся перемены в их семейной среде или домашних делах.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют быть общительными, но избирательными в выборе тем и контактов. Внимание лучше направить на потенциальный источник проблем, например, на возможные трудности в профессиональном партнерстве. Большой интерес может представить информация правового характера, не стоит отказываться от консультации юриста или самостоятельного изучения животрепещущих критичных вопросов.