С коллегами появятся разногласия — финансовый гороскоп на 10 июня

Наш гороскоп поможет настроиться на позитив, избежать ненужных конфликтов и лучше понять своё эмоциональное состояние.
Овен
Сегодня у Овнов день может быть отмечен множеством неувязок в сфере информации, транспорта и связи. Не рекомендуется назначать деловые свидания и делать короткие поездки. Особенно неблагоприятен день для оформления и визирования финансовых отчетов и прочих деловых бумаг — вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Берегите здоровье, не нервничайте по пустякам.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не рекомендуют втягиваться в финансовые авантюры. Попытки заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, вряд ли будут оправданы, а деньги, вложенные в сомнительные проекты, могут быть потеряны безвозвратно. При этом день относительно благополучен для продвижения в карьере. Действуйте последовательно и целеустремленно.
Близнецы
Сегодня у Близнецов наиболее выгодное направление деятельности может быть связано с расширением сферы влияния и раскруткой своего бизнеса. Прежде всего, речь идет о проведении рекламных акций, участии в выставках и презентациях, расширении линейки услуг и ассортимента товаров. Также хорошо совершать дальние поездки и проводить переговоры с иностранными партнерами.
Рак
Сегодня Раки могут столкнуться с неприятностями в сфере торгово-закупочной и посреднической деятельности. Причиной может стать дезинформация, полученная из конфиденциальных источников, которая может направить вас на ложный путь. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. Воздержитесь от коротких деловых поездок и оформления документов.
Лев
Сегодня Львам звезды не советуют заниматься коллективными видами деятельности. Например, нежелательно принимать участие в собраниях, планерках. Нерационально обсуждать планы на будущее в группе единомышленников, заниматься проектно-конструкторскими разработками. Все эти виды деятельности чреваты материальными убытками. В целом старайтесь воздерживаться от инвестиций.
Дева
Сегодня Девы весь этот день могут находиться в возбужденном эмоциональном состоянии. У вас сегодня может быть характерно непоследовательное поведение, частая смена настроений и решений. Это может, прежде всего, негативно отразиться на вашей деловой репутации и отношениях с начальством и деловыми партнерами. Старайтесь поддерживать дисциплину и не делать того, о чем вас не просят.
Весы
Сегодня Весов звезды предостерегают от участия в разного рода теневой или незаконной экономической деятельности. В случае нарушения законодательства, это не останется незамеченным представителями фискальных служб. Командировки в другие регионы могут проходить с осложнениями и не достигают желаемого результата. Не рекомендуется заключать договора с рекламными студиями.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может быть отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических сбоев. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, запускать производственный конвейер после проведенного ремонта. Единственное направление деятельности, которое сулит удачу — капиталовложения в недвижимость, благоустройство рабочего места.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может быть отмечен осложнением отношений в деловом партнерстве. Если вы вели переговорный процесс, то звезды советуют сегодня его приостановить, и уж, тем более, не подписывать договоров. Дело в том, что могут обнаружиться расхождения в целях и приоритетах деятельности с партнером, а излишне эмоции лишают возможности найти разумный компромисс.
Козерог
Сегодня Козероги могут сосредоточить внимание на текущих делах, однако могут испытывать серьезные помехи. Это особенно относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных агентствах. Не следует браться за излишне сложную и трудоемкую работу, поскольку вашей квалификации может оказаться недостаточно, чтобы справиться с поставленной задачей.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может быть связан с материальными потерями при попытках финансовых спекуляций. Также будьте готовы к внезапному изменению внешних обстоятельств — в этом случае вам, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Расчеты бизнесменов на поступление инвестиций от деловых партнеров могут не оправдаться. Воздержитесь от крупных покупок.
Рыбы
Сегодня у Рыб могут осложниться отношения с основным деловым партнером. Причиной могут стать разногласия по поводу условий совместного использования производственных, складских, офисных или торговых помещений, а также распределения долей финансовых расходов по его содержанию. Вероятность конфликта возрастает, если вы работаете в сфере строительства и ремонта.