Спасет чувство юмора – любовный гороскоп на 11 июня

Наш гороскоп даст советы, которые помогут лучше ориентироваться в делах, эмоциях и общении.
Овен
Сегодня у Овнов природная энергия реализуется активно и гармонично, что добавляет им привлекательности в глазах лиц противоположного пола. Их манера поведения будет живой и динамичной. Свои чувства они предпочтут подтверждать действием, а свои тайные опасения и сомнения решат просто не показывать.
Телец
Сегодня у Тельцов динамичный ход событий может периодически создавать неудобства, зато не даст им скучать и может ненадолго вернуть их в недавние зажигательные времена. Возможно, партнер позовет их в приключение в духе близкого прошлого, к которому они еще не успели утратить вкус.
Близнецы
Сегодня Близнецов может увлечь процесс расстановки ролей в любовной игре и сохранения в ней прежнего баланса энергии. Многие Близнецы, в шутку или всерьез, будут требовать привычного потока внимания к своей персоне и получат его, но при этом заметят, что их ресурс притягательности стал чуть меньше.
Рак
Сегодня от Раков день может требовать энергии и расторопности в мелочах, а также общего легкого и позитивного взгляда на жизнь. Им придется не столько диктовать свои условия, сколько подстраиваться к обстановке. Возможно, сегодня они так и не успеют сказать любимому человеку то, что хотели.
Лев
Сегодня Львы остаются игривыми, азартными и предприимчивыми. В любой ситуации они предпочитают не выжидать, а действовать. Звезды советуют им ловить этот позитивный настрой и активнее пользоваться им, пока невероятный запас их личной энергии не начал закономерным образом иссякать.
Дева
Сегодня Дев день призывает к активному образу действий, к которому они могут быть не расположены. Их представления о любовной гармонии могут расходиться с тем, что предлагают им обстоятельства. Но если обстановка покажется им подходящей, они согласятся на игру или небольшое приключение.
Весы
Сегодня Весы вряд ли станут в своих любовных отношениях генераторами энергии. Скорее всего, эта роль будет принадлежать их партнерам, или им помогут остаться в тонусе внешние обстоятельства. Проявлять собственную инициативу в любви им сегодня не стоит, а вот откликнуться на чужую смысл есть.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут продолжать увлекательную и рискованную для себя любовную игру, повинуясь вспышке азарта или действуя по инерции. Но им стоит помнить, что этот путь ведет в тупик и не сулит открытия новых счастливых горизонтов. Истинное счастье требует иной линии поведения и иного настроя.
Стрелец
Сегодня Стрельцы сделают для своего партнера все возможное и даже невозможное, но некоторые формы внимания могут даваться им с трудом (забота, деликатное сочувствие). Им стоит помнить, что лирические доверительные исповеди и сеансы глубокого психоанализа сегодня не являются их сильной стороной.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют выбирать в своей личной жизни варианты «лайт»: короткие встречи, недолгие разговоры, общение на легкие темы без лишней загруженности сложными подробностями. Если утратить чувство меры и перейти невидимую грань, завтра возможны не очень приятные последствия.
Водолей
Сегодня Водолеев дополнительно может связать с пассией активное хобби, например, спорт, туризм или вариант совместного бизнеса. Звезды советуют ценить эту нить. То, что кажется излишним энергозатратным дополнением к роману, однажды в будущем может оказаться для отношений «спасательным кругом».
Рыбы
Сегодня Рыбам день дает возможность проявить в делах сердечных собственную небольшую инициативу или принять чужую, и при этом способен увлечь их в сторону, противоположную их истинным ожиданиям и любовным идеалам. Чтобы не испытывать разочарований, им желательно заранее запастись чувством юмора.