Романтическое свидание необходимо — любовный гороскоп на 17 июня

Наш гороскоп раскрывает основные тенденции, которые могут повлиять на настроение и личные отношения.
Овен
Сегодня Овны могут столкнуться со спадом энергии. Вместо недавнего азарта их поведением начнут руководить прагматизм и здравый смысл. Мелкие полезные услуги могут показаться им более удачными доказательствами их любви, чем яркие внешние эффекты. В отдельные моменты возможна мнительность.
Телец
Сегодня Тельцам события дня намекают, что в их личной жизни настала более ровная полоса. В общении с партнером для них возрастает надежда на взаимопонимание. Возможно общее эмоциональное потепление в психологической атмосфере вокруг их романа, способствующее появлению островков гармонии и согласия.
Близнецы
Сегодня Близнецам события дня подсказывают способы поладить с любимым человеком на ниве дел житейских. Там, где раньше было много ссор или иллюзий, ведущих к непониманию, может неожиданно найтись хорошее поле для полезной работы (например, обустройства общего дома или ведения совместного бизнеса).
Рак
Сегодня для Раков это день вдохновения и везения. Возможно, они получат хорошие новости от своей пассии, шанс поговорить о своих чувствах или о приятном совместном будущем. Им вряд ли захочется думать о внешних препятствиях и формальностях, способных встать на их пути к любовной гармонии и личному счастью.
Лев
Сегодня Львы могут обнаружить, что лишены той энергии, которая еще недавно побуждала их в делах сердечных к повышенной предприимчивости. Не исключено, что в связи с этим обстоятельством они станут менее уверенными в себе, переживут период растерянности и мнительности, захотят приватного разговора.
Дева
Сегодня Девам день добавляет предприимчивости, но способен тут же блокировать ее мнительностью. Они могут не верить в свой успех (и совершенно напрасно). Чтобы обрести уверенность, они могут поговорить с любимым человеком перед тем, как делать свой шаг, и убедиться в гармоничной обратной связи.
Весы
Сегодня Весов день способен сделать более чувствительными или скрытными, а также добавить им зависимости от обстоятельств. Возможно, изменится стиль поведения партнера и придется к нему подстроиться. Свидание будет приятнее при условии душевности, доверия и возможности поговорить, не скрывая эмоций.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов звезды создают прекрасные условия для романтических стремлений. Они могут надеяться на знакомство, оживление переписки, развитие романа или улучшение отношений с любимым человеком уже сейчас или очень скоро. Не стоит отбрасывать мысли о возможном счастливом совместном путешествии.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды напоминают о той духовной и эмоциональной близости, которая в большой мере определяет их гармонию в общении с любимым человеком. Важным может оказаться и согласие в идейной части, и взаимопонимание в быту. Особый пункт — уважение к семейным корням и национальным традициям.
Козерог
Сегодня Козероги могут без опаски общаться с близким человеком на любые темы, которые ему близки. Это день взаимопонимания, основанного на эмоциональном и духовном сходстве партнеров. Он помогает поддерживать или заново создавать в паре доверие, подсказывает шаги для улучшения и развития отношений.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды намекают, что в личном общении не последнюю роль играет деликатность. Не стоит подтрунивать над слабостями любимого человека, предавать огласке беседы с ним и раскрывать третьим лицам его тайны. Скрытые жесты внимания и сочувствия будут цениться выше, чем действия напоказ.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что это прекрасный день для романтического свидания или для оживления общения на расстоянии. Пропускать его означает лишить себя хорошего шанса или приятных впечатлений, а возможно, и настоящего личного счастья. Не стоит слишком торопить события при первом знакомстве.