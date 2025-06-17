В делах сердечных будет непросто – любовный гороскоп на 18 июня

Наш гороскоп расскажет, каким будет эмоциональный фон и возможные повороты в личной жизни и внутренние настроения.
Овен
Сегодня Овнам не стоит удивляться, если их вдруг посетит непреодолимое желание побыть в одиночестве. Молчание, дистанция и даже временное охлаждение чувств будут для них вполне естественными. Но им следует насторожиться, если их начали преследовать признаки тотального уныния и неверия в лучшее.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит пропускать этот день, если они хотят провести больше времени с любимым человеком в спокойной тихой обстановке, надеются о чем-то с ним поговорить или предаться приятным воспоминаниям. Затрагивать важные темы и договариваться о конкретных деталях свидания звезды советуют утром.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут оказаться не в идеальной психологической форме или не в самой удачной для себя роли. Вместо того, чтобы смотреть в своей личной жизни вперед и действовать согласно открывшимся новым перспективам, они могут начать смотреть в прошлое и поддаваться его иллюзиям.
Рак
Сегодня для Раков позитивные эмоции перевесят возможный негатив или вероятные осложнения в их романе. Вплоть до ночи они будут пребывать на волне приятных надежд и в любой ситуации предпочтут верить в лучшее. Звезды подтверждают, что их виды на близкое будущее действительно хороши.
Лев
Сегодня Львы могут оказаться в фазе своей психологической слабости, в которой их покинет оптимизм или недавняя энергия. Свидание может стать для них как способом расслабиться и забыться в объятиях любимого человека, так и потенциальным скрытым триггером забытых переживаний, страхов и зависимостей.
Дева
Сегодня Девы могут решиться на следующий шаг, если уверены в подходящем настроении любимого человека, а также в том, что обстановка благоприятствует их намерениям и не содержит в себе подвоха. Если такой уверенности нет, лучше не навязывать свою инициативу. Промедлить сейчас лучше, чем поспешить.
Весы
Сегодня Весам день не обязательно принесет неприятности, но он может навести их на некоторые важные размышления в связи с поведением партнера. Подтвердятся возникшие подозрения или будут успешно развеяны, покажут ближайшие дни, а пока звезды советуют не поддаваться излишней мнительности.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день создает прекрасный эмоциональный фон для любовных намерений, но по мере приближения вечера может наблюдаться не подъем положительных эмоций, а их спад. Чтобы использовать возможности ситуации как можно полнее, лучше договариваться о начале встречи в первой половине суток.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день предлагает «глубоководное погружение» в сферу эмоций, воображения, памяти и бессознательного, дает им шанс пережить тонкие интимные оттенки чувств и уникальные минуты духовного родства с близким человеком. На этом фоне могут померкнуть любые споры между партнерами.
Козерог
Сегодня у Козерогов даже самые приятные вести и доверительные разговоры не способны полностью избавить их от сомнений. Они могут сомневаться в себе или в истинных намерениях своего партнера. Также у них может вызывать определенные вопросы третье лицо, косвенно связанное с их отношениями.
Водолей
Сегодня Водолеев события дня могут навести на размышления в связи с новым поворотом любовной истории. Если роман закончен, дадут знать о себе его эмоциональные следы. Если ожидается продолжение, влюбленные могут переживать период растерянности и временных сомнений друг в друге. Свидание нежелательно.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может создать препятствия или принести им разочарование. Звезды не рекомендуют выбирать его для судьбоносного свидания, а при первом знакомстве советуют иметь в виду вероятность неприятных открытий. Похоже, момент настоящей удачи в делах сердечных еще не настал.