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Время решать проблемы – гороскоп на 19 июня

18 июня 2025ГороскопыМарианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Овна добавит энергии, но на пути этой энергии может встать блок.

Время решать проблемы – гороскоп на 19 июня
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что утро может начаться с преодоления ограничений, сомнений или иллюзий, с прояснения правил, уточнения планов или выявления ошибок. Возможно, придется приступить к работе в неудачный момент, в силу долга или по принуждению, вопреки недомоганию, неуверенности, некомпетентности или чувству одиночества. Энтузиазму, эффективности и легкости может мешать неудачная обстановка, недопонимание с начальством или нужными людьми, нехватка моральной поддержки. Неясность в главном может помешать вникнуть в детали.

Овен

Сегодня Овнам стоит начать день с уточнения своих обязанностей, потребностей или стратегических целей, очерчивания границ своих полномочий и профессиональных компетенций, прояснения общей базы своих взглядов или подтверждения указаний от руководства. Размытость планов и ценностей может лишить их уверенности, помешать правильно настроить фокус внимания и затруднить концентрацию на конкретных задачах.

Телец

Сегодня Тельцам день способен создавать ситуации явной или тайной зависимости (особенно, когда дело касается выполнения профессиональных обязанностей, удаленной работы или службы в системе). Он может вынудить их привыкать к новым неудобным порядкам, смиряться со скрытым контролем или с долей неясности. Они могут оказаться бессильны против отдельных проявлений чужой нечестности или некомпетентности.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды напоминают, что в данный момент они находятся в фазе своей слабости и им лучше не поддаваться искушению сделать важный шаг. В частности, стоит повременить с крупной сделкой, покупкой, продажей, долгосрочной инвестицией. Однако этот день дает чуть больше свободы, чем накануне. Хорошо использовать его для уточнения своих планов и стратегий либо прояснения коллективных перспектив.

Рак

Сегодня Ракам день покажет, какие барьеры могут ждать их на пути реализации их амбиций. Это может быть новый свод правил, в чем-то жесткий, а в чем-то размытый. Возможно, придется пройти через испытательный срок, экзамен, возрастной ценз, обучение или переподготовку, подтвердить свои права, профессиональные компетенции или лояльность, сработаться со строгим начальством или отказаться от иллюзий.

Лев

Сегодня у Львов пессимизм, лень, сомнение или другое низкоэнергетическое состояние сменяется осторожным оптимизмом. Судьба дает им возможность уже в начале пути поточнее расставить приоритеты и избавиться от вероятных иллюзий, чтобы впоследствии не тратить на них время. Это особенно важно для Львов, стремящихся к развитию, планирующих учебу, путешествие или новый долгосрочный проект за рубежом.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют удвоить общую осторожность: отложить рискованные шаги, усилить контроль, не игнорировать чутье. Не стоит проявлять импульсивность, пренебрегать проверкой и подстраховкой. Важно избегать небрежности, обмана и непрофессионализма. В новых делах лучше начинать со знакомства с техникой безопасности. Беспечность чревата долгими и системными неприятными последствиями.

Весы

Сегодня Весов звезды предупреждают, что для них возрастает вероятность столкнуться с теми или иными внешними рамками (ограничениями, препятствиями). Возможны отмены или переносы встреч, отказы в правах, моменты загадочного молчания, проявления недовольства со стороны партнеров, руководства или представителей официальных инстанций, признаки неясности, дистанции или охлаждения в личных отношениях.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется погрузиться в подозрительные или неприятные подробности. Могут возникнуть вопросы и помехи, выявиться спорные пункты в служебной инструкции или трудовом договоре, найтись погрешности в диагнозе или плане лечения, обнаружиться признаки ненадежности помощников или коллег, стать очевиднее изъяны в поведении или родословной питомца. Возможны путаница и контроль в мелочах.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов общие тенденции этого дня умеренно благоприятны, несмотря на объективно замедляющие исполнение желаний факторы, туманные прогнозы или вынужденные правила игры. Им придется смириться с объективными процессами, заданным темпом развития событий и навязанным образом действий – особенно, если дело касается их детей, жилья, профессиональных планов или запланированных творческих проектов.

Козерог

Сегодня Козерогам желательно удвоить дальновидность и осторожность. Любой проект (карьеру, строительство дома, брак) лучше начинать с уточнения плана и базовых ценностей, избавления от иллюзий и закладки надежных опор, чтобы не выстроить здание на песке. Успех в деталях не поможет, если ненадежен фундамент. Важно не пропускать утечки, скрытые системные погрешности и другие «подводные течения».

Водолей

Сегодня Водолеям стоит проявить больше критичности в выборе своего окружения, включая служебное и профессиональное: вскоре оно получит большое значение и станет поддержкой, если было сформировано дальновидно. Если нельзя выбрать его по своей воле, полезно сразу сориентироваться в его явных и скрытых правилах. Желательно серьезнее подойти к выбору помощников, сервиса, режима работы, средств связи.

Рыбы

Сегодня Рыбам события укажут на внешние объективные препятствия в осуществлении их желаний: материальные, профессиональные, организационно-бюрократические. Это не означает, что им следует отказаться от своих запросов и надежды на успех, но им придется разобраться в сути помех и учитывать их в своих дальнейших действиях. Возможно, самым трудным будет первый стартовый этап, а дальше будет легче.
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