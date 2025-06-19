Вспоминаем о долгах — финансовый гороскоп на 20 июня

Наш гороскоп подходит тем, кто хочет наметить планы и настроиться на продуктивный день, прислушиваясь к подсказкам Вселенной.
Овен
Сегодня у Овнов, занимающих руководящие должности, в карьере могут произойти существенные перемены. Дело в том, что в течение дня может возникнуть конфликт с кем то из влиятельных лиц. Одновременно с этим вам могут сделать предложение занять другую руководящую должность. Может возникнуть сложная дилемма. Нет уверенности, что сегодняшние перемены в карьере укрепят ваши позиции.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют по-новому взглянуть на тему раскрутки своего бизнеса. Возможно, настало время не ограничиваться только рекламными объявлениями в средствах массовой информации. Посещение международной выставки и более глубокое знакомство с опытом раскрутки бизнеса в других странах, может дать вам положительный импульс к развитию. Вторая половина дня неблагоприятна для поездок.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут возникнуть условия для перемен в сфере финансов. За счет собственных усилий, а также благодаря успешной деятельности деловых партнеров ваше финансовое положение может начать меняться к лучшему. Однако в этот день вы можете отчетливо не почувствовать этих позитивных сдвигов. Велика вероятность того, что у вас возникнет необходимость в крупных инвестициях.
Рак
Сегодня у Раков событийный фон в начале дня не отмечен значительными новостями. Однако во второй половине дня и ближе к вечеру темп событий может начать стремительно ускоряться. Прежде всего, могут быть акцентированы ваши деловые партнерские отношения. Может случиться так, что с кем-то из прежних партнеров вам придется расстаться. Если вы заинтересованы в сохранении этого партнерства, то старайтесь избегать выяснений отношений.
Лев
Сегодня Львам, возможно, предстоит непростая дилемма. Ради сохранения хороших отношений с коллегами вам, возможно, придется пожертвовать частью своих доходов. Скорее всего, речь будет идти о некоем выгодном заказе и внутренней борьбе в коллективе за то, кому этот заказ достанется. Звезды советуют вам пойти на уступки с коллегами. Ведь заказов будет еще много, а работа вместе с коллегами предстоит долгая.
Дева
Сегодня Девам звезды предлагают подумать об изменении стиля и методов работы. Возможно, ваш имидж делового человека нуждается в серьезных коррективах. Особенно это относится к деловым женщинам. Стимулом к этому может стать корпоративная вечеринка. В конце дня фортуна может улыбнуться вам. В целом наибольший доход получат те, кто причастен к индустрии моды, развлечений и отдыха.
Весы
Сегодня Весам, имеющим в своем распоряжении недвижимую собственность, возможно, придется поволноваться. Чаще, чем обычно будет выходить из строя техника, станки, производственное и торговое оборудование. Возможны сбои в электричестве и поломки в жилищно-коммунальном хозяйстве. Тем не менее, этот день вполне благоприятен для проведения строительных, ремонтных и отделочных работ.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться нестабильное положение на транспорте, в торговле и деловых связях. В отдельные моменты вам будет казаться, что многие прежние наработанные связи начинают рассыпаться, как карточный домик. Возможно, имеет смысл пересмотреть прежние логистические схемы и поискать более выгодные варианты. Одновременно с этим идет процесс замещения старых деловых связей новыми связями.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов на первый план может выйти вопрос уровня доходов и поисков средств для его повышения. Звезды советуют вам не торопиться вкладывать деньги в развитие бизнеса. Особенно это справедливо для тех, кто намерен расходовать не наличные деньги, а делать переводы с банковского счета. Возможны напряжения в деловом партнерстве. Лучшее время для увеличения доходов может быть в конце рабочего дня.
Козерог
Сегодня Козероги, бизнес которых плотно завязан на деловом партнерстве, могут столкнуться с серьезными проблемами. Это особенно вероятно для тех, у кого давно назревало недовольство сложившимся партнерством. Во второй половине дня разногласия могут вылиться в открытое противостояние и соперничество. Одновременно с этим может усиливаться конкурентная борьба.
Водолей
Сегодня у Водолеев день в целом может сложиться неблагоприятно для бизнеса. Вы можете ощутить, будто вашу активность и инициативу кто-то или что-то пытается ограничить. В трудовом коллективе возможен конфликт с коллегами, в результате которого вы рискуете оказаться в изоляции. В конце рабочего дня возможны дополнительные доходы. Также можете рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей.
Рыбы
Сегодня Рыбам, занятым спекулятивной финансовой деятельностью, день может принести убытки. Прежде всего, речь идет об игроках на товарной и фондовой бирже, а также о тех, кто работает в пунктах обмена валюты. Старайтесь своевременно оплачивать счета по кредитам. Длительная задержка с оплатой долгов может привести к искам кредиторов и блокированию ваших банковских карт.