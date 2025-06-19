Вспоминаем о долгах — финансовый гороскоп на 20 июня

Сегодня нам стоит вернуть долги.

Наш гороскоп подходит тем, кто хочет наметить планы и настроиться на продуктивный день, прислушиваясь к подсказкам Вселенной.

Овен

Сегодня у Овнов , занимающих руководящие должности, в карьере могут произойти существенные перемены. Дело в том, что в течение дня может возникнуть конфликт с кем то из влиятельных лиц. Одновременно с этим вам могут сделать предложение занять другую руководящую должность. Может возникнуть сложная дилемма. Нет уверенности, что сегодняшние перемены в карьере укрепят ваши позиции.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют по-новому взглянуть на тему раскрутки своего бизнеса. Возможно, настало время не ограничиваться только рекламными объявлениями в средствах массовой информации. Посещение международной выставки и более глубокое знакомство с опытом раскрутки бизнеса в других странах, может дать вам положительный импульс к развитию. Вторая половина дня неблагоприятна для поездок.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут возникнуть условия для перемен в сфере финансов. За счет собственных усилий, а также благодаря успешной деятельности деловых партнеров ваше финансовое положение может начать меняться к лучшему. Однако в этот день вы можете отчетливо не почувствовать этих позитивных сдвигов. Велика вероятность того, что у вас возникнет необходимость в крупных инвестициях.

Рак

Сегодня у Раков событийный фон в начале дня не отмечен значительными новостями. Однако во второй половине дня и ближе к вечеру темп событий может начать стремительно ускоряться. Прежде всего, могут быть акцентированы ваши деловые партнерские отношения. Может случиться так, что с кем-то из прежних партнеров вам придется расстаться. Если вы заинтересованы в сохранении этого партнерства, то старайтесь избегать выяснений отношений.

Лев

Сегодня Львам , возможно, предстоит непростая дилемма. Ради сохранения хороших отношений с коллегами вам, возможно, придется пожертвовать частью своих доходов. Скорее всего, речь будет идти о некоем выгодном заказе и внутренней борьбе в коллективе за то, кому этот заказ достанется. Звезды советуют вам пойти на уступки с коллегами. Ведь заказов будет еще много, а работа вместе с коллегами предстоит долгая.

Дева

Сегодня Девам звезды предлагают подумать об изменении стиля и методов работы. Возможно, ваш имидж делового человека нуждается в серьезных коррективах. Особенно это относится к деловым женщинам. Стимулом к этому может стать корпоративная вечеринка. В конце дня фортуна может улыбнуться вам. В целом наибольший доход получат те, кто причастен к индустрии моды, развлечений и отдыха.

Весы

Сегодня Весам , имеющим в своем распоряжении недвижимую собственность, возможно, придется поволноваться. Чаще, чем обычно будет выходить из строя техника, станки, производственное и торговое оборудование. Возможны сбои в электричестве и поломки в жилищно-коммунальном хозяйстве. Тем не менее, этот день вполне благоприятен для проведения строительных, ремонтных и отделочных работ.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться нестабильное положение на транспорте, в торговле и деловых связях. В отдельные моменты вам будет казаться, что многие прежние наработанные связи начинают рассыпаться, как карточный домик. Возможно, имеет смысл пересмотреть прежние логистические схемы и поискать более выгодные варианты. Одновременно с этим идет процесс замещения старых деловых связей новыми связями.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов на первый план может выйти вопрос уровня доходов и поисков средств для его повышения. Звезды советуют вам не торопиться вкладывать деньги в развитие бизнеса. Особенно это справедливо для тех, кто намерен расходовать не наличные деньги, а делать переводы с банковского счета. Возможны напряжения в деловом партнерстве. Лучшее время для увеличения доходов может быть в конце рабочего дня.

Козерог

Сегодня Козероги , бизнес которых плотно завязан на деловом партнерстве, могут столкнуться с серьезными проблемами. Это особенно вероятно для тех, у кого давно назревало недовольство сложившимся партнерством. Во второй половине дня разногласия могут вылиться в открытое противостояние и соперничество. Одновременно с этим может усиливаться конкурентная борьба.

Водолей

Сегодня у Водолеев день в целом может сложиться неблагоприятно для бизнеса. Вы можете ощутить, будто вашу активность и инициативу кто-то или что-то пытается ограничить. В трудовом коллективе возможен конфликт с коллегами, в результате которого вы рискуете оказаться в изоляции. В конце рабочего дня возможны дополнительные доходы. Также можете рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей.

Рыбы