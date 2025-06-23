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Ситуацию спасут энтузиазм и инициатива — финансовый гороскоп на 24 июня

23 июня 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть на работе слегка активнее.

Ситуацию спасут энтузиазм и инициатива — финансовый гороскоп на 24 июня
Фото: Image by freepik

В нашем гороскопе вы найдёте сдержанный и вдумчивый обзор астрологических влияний, которые могут повлиять на ваш день.

Овен

Сегодня у Овнов, работающих в гостиницах, ночных клубах, ресторанах, санаторно-курортных и медицинских учреждениях, может сложиться удачный день. Быстрым темпом могут вестись строительные, ремонтные и отделочные работы. Можно заниматься обустройством помещений, установкой торгового оборудования в магазинах и на рынках, а также оборудованием цехов для производства и мастерских для ремонта.

Телец

Сегодня у Тельцов замечательный день для установления новых контактов и укрепления прежних связей. Хорошо вместе с друзьями заниматься обсуждением перспективных планов по дальнейшему развитию бизнеса. Работа в составе группы единомышленников над неким общим проектом проходит гладко. Вам могут приходить обнадеживающие известия. Те, кто занят учебой, смогут добиться успеха.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют не терять времени даром и максимально активно проявлять себя в карьере. Если у вас были разработаны идеи и проекты по улучшению эффективности вашей фирмы, то можно идти на контакт с высшим руководством и вносить ему эти предложения. Ваши идеи могут быть положительно восприняты и приняты к сведению. Также в этот день могут увеличиться ваши доходы.

Рак

Сегодня Ракам звезды рекомендуют полностью полагаться на свои силы в деловой жизни. Никто лучше вас не знает, как наиболее оптимально следует поступить в той или иной ситуации. Ваше инициативное и активное поведение - залог успеха дня. Наиболее продуктивным направлением являются меры по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций, публикация объявлений в средствах массовой информации.

Лев

Сегодня Львы смогут увеличить свои доходы за счет дополнительной подработки: на полставки, по совместительству или при выполнении частных заказов. Также многие из вас могут рассчитывать на получение налоговых льгот или разного рода выплат от государства в виде пособий, компенсаций, субсидий, доплат к пенсиям и налоговых вычетов. Успеха добьются те, чья работа требует глубокого исследования, сосредоточения на деталях.

Дева

Сегодня Девам день может принести удачу в сфере делового партнерства. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договора на длительный срок, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации. Если ваша работа связана с выполнением клиентских услуг, то сегодня вы можете получить много выгодных заказов. Некоторые клиенты выскажут вам благодарность.

Весы

Сегодня Весы могут достигнуть успехов в работе, если будут действовать по плану и контролировать расходуемое время. Точное выдерживание сроков выполнения работы заметно укрепит вашу деловую репутацию. Безработные Весы имеют неплохие шансы найти в этот день интересную работу, пройти собеседование и подписать трудовой договор с работодателем. Бизнесмены могут принять на работу новых сотрудников.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Кроме того, следует смелее выходить на новые рынки — удачно проходит расширение географии бизнеса, открытие филиалов и дочерних предприятий в других городах и странах. В торговле вы сможете открыть для себя более выгодные логистические маршруты.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют прилагать усилия к укреплению безопасности своего имущества. Прежде всего, рекомендуется провести инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества. Также хорошо воспользоваться услугами страховых фирм и оформить с ними соответствующий договор. При необходимости, можно оформлять ссуды в банке и проводить платежи по безналичным расчетам.

Козерог

Сегодня для Козерогов, работа которых связана с частыми поездками или контактами с множеством людей, удачно может сложиться этот день. Это таксисты, консультанты, секретари-референты, курьеры, работники социальных служб и транспорта. Продвижение и визирование деловых бумаг по инстанциям проходит без бюрократических задержек. Можно подготавливать и сдавать финансовые отчеты.

Водолей

Сегодня для Водолеев может сложиться отличный день. Если вы сконцентрируете свои усилия на практической работе и в качестве эквивалента возьмете для оценки уровень своих доходов, то день пройдет удачно. Вы можете получить выгодные заказы и прекрасно справитесь с текущими делами. Хорошо проявят себя индивидуальные предприниматели.

Рыбы

Сегодня у Рыб главным условием успеха является ваша инициатива и энтузиазм. Звезды советуют вам смелее проявлять себя в работе и руководствоваться своим личным мнением в принятии решений. Особенно это относится к творческим работникам, а также всем тем Рыбам, которые причастны к индустрии моды, развлечений и отдыха. Хорошее время для оптовых закупок товара с целью перепродажи.
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