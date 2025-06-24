Рассчитываем только на себя — гороскоп на 25 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что может получить вес мнение родителя, земляка, учителя, доверенного авторитетного лица, либо аргумент в виде семейных ценностей, национальных традиций и духовных корней. Возрастет надежда обрести дом, родину, приют. Также могут быть обозначены зоны контроля, ограничений и обязанностей (долг перед старшими, ответственность владельца жилья или питомца). На благосклонность, гостеприимство, дары и удачу можно рассчитывать лишь до определенного предела.
Овен
Сегодня Овнам день укажет на знаковый момент в их доме, семье или жилищных делах. В центр внимания может попасть один из родителей, авторитетный член семейства или важный гость. Многим Овнам, особенно мартовским, пора стать ответственными хозяевами своих владений, а в чужих уточнить свои обязанности. Также возможно, пора задуматься о мировоззрении, отношении к традициям, старшим и духовным основам.
Телец
Сегодня для Тельцов день может ознаменоваться важной встречей, интересной поездкой или доброй новостью. Возможен контакт с кем-то из влиятельных родственников или соседей, добавляющий оптимизма и способный стать источником моральной поддержки на период около года. Если центром разговоров остаются дела жилищные, домашние и семейные, в их обсуждении назреет завершение одного этапа и переход к другому.
Близнецы
Сегодня Близнецам события подскажут, где искать источники дохода на ближайший год. Одновременно, они намекнут им на новые статьи расхода и сферы растущих запросов. Могут возрасти и личные, и семейные траты. Возможно, день ознаменуется крупной покупкой или сделкой, подарком или авансом. Будет и «ложка дегтя» в виде неких ограничений (сроков, рамок прав доступа к средствам, лимитов на платежи).
Рак
Сегодня для Раков, особенно июньских, это судьбоносный день. Он может ознаменоваться для них важным событием, счастливым шансом, возможностью самовыражения, карьерного роста, духовного обновления или получения благ. Но у везения есть вторая сторона: судьба может задать рамки, выставить условия, ограничить в правах, организовать отсрочку или устроить проверку. Придется согласовать амбиции с реальностью.
Лев
Сегодня Львам ситуации укажут линию поведения, которой им предстоит придерживаться в ближайший год. В отсутствие конкретных событий звезды советуют обращать внимание на атмосферу в семье, на ход жилищных планов или события на родине. Помимо дел житейских, обретают важность скрытые духовные ресурсы и здоровье. Звезды советуют смириться с заданными судьбой временными ограничениями и отсрочками.
Дева
Сегодня Девам день открывает новые многообещающие возможности, пусть и ограниченные некими рамками. Не исключено, что это произойдет в последний момент их попыток найти вектор удачи, когда они оказались на грани отчаяния и потеряли веру. У них может появиться влиятельный друг или возможность вступить в авторитетное сообщество, близкое им по духу. Станут реальнее их надежды обрести приют или семью.
Весы
Сегодня для Весов день окажется важным, если они в ответе за семью или жилье, строят карьеру при помощи протекции или целенаправленно заняты благотворительностью. Звезды советуют им сверить свои цели с официальными правилами и согласовать с нужными инстанциями, пусть даже ценой сужения возможностей и рискуя получить отказ. Многое может решить влиятельное лицо (родственник, начальник, земляк).
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно не пропускать те знаки удачи, которые посылает им судьба. Она может подарить им вдохновение, вернуть веру, помочь определиться с личными ценностями. На уровне конкретных событий, она готова посодействовать им в делах любовных, семейных и брачных, материальных и юридических, в получении образования и далеких путешествиях. Может появиться учитель, покровитель, личный юрист.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов события и чувства могут иметь судьбоносный оттенок. Получить желаемое многие из них смогут благодаря чужим ресурсам, или через испытание, жертву, ощущения на грани мистики. В роковую минуту они не останутся без поддержки и удачи. Возможны сильные переживания в связи с материальным ресурсом, наследством, семьей, домом или детьми. Важна духовная подоплека происходящего.
Козерог
Сегодня для Козерогов это важный день, если они заинтересованы в общении с неким человеком. Возможен рубеж в их супружеских, внутрисемейных или иных близких отношениях. Может получить значение позиция влиятельного партнера, врача, юриста, переводчика, клиента, покупателя или продавца. Многое зависит от чужой благосклонности. Часть надежд может не оправдаться. В общении желательна оптимальная дистанция.
Водолей
Сегодня Водолеям день может дать сигнал к началу работы, домашних хлопот или лечения, к заботе о новом проекте или подопечном. Выполнение поставленных задач может требовать налаживания эмоциональной связи, сближения на уровне взглядов и привычек. Возможно, придется добиться душевной гармонии с врачом, коллегой или помощником, чтобы сработаться с ним, или установить доверительный контакт с питомцем.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что настает их момент удачи. Несмотря на заданные обстоятельствами рамки (например, финансовые), она возможна и даже неизбежна. День способен подсказать счастливое направление, роль или образ, подарить вдохновение или ниспослать нужного человека. В центре внимания может оказаться ребенок, любовь, дом или личный творческий проект, как собственное духовное детище.