Рассчитываем только на себя — гороскоп на 25 июня

24 июня 2025 Гороскопы Марианна Басс

1-29 лунные сутки. Сегодня Новолуние в знаке Рака с участием Юпитера обещает важные события в связи с жильем, недвижимостью, наследством или родственными узами.

Фото: rambler