ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Держим деньги при себе — финансовый гороскоп на 26 июня

25 июня 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не стоит куда-либо вкладывать финансы.

Держим деньги при себе — финансовый гороскоп на 26 июня
Фото: senivpetro

Наш гороскоп подскажет, как грамотно распределить энергию и использовать благоприятные моменты для инициатив.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют быть осмотрительнее при работе с техникой и механизмами. Важно соблюдать технику безопасности при работе на стройке и в жилищно-коммунальном комплексе. В противном случае есть риск получить мелкие травмы пальцев. Также не совсем благополучно складываются дела в семейном бизнесе. В целом сегодня многие текущие и плановые дела могут срываться и идти не так, как бы вам хотелось.

Телец

Сегодня у Тельцов основными проблемными темами дня может стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Во-первых, вам могут поступать сведения, в достоверности которых еще требуется убедиться — вероятна прямая дезинформация. Намеченные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. Работа, связанная с оформлением документов, может привести к частым ошибкам.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с повышенной вероятностью технических сбоев и, соответственно, могут понести из-за этого материальный ущерб. Внезапно может сломаться автомобиль или техника и все это может потребовать дорогостоящего ремонта. Основная сложность этого дня может заключаться в поиске недостающей суммы денег. Относительно неплохой доход вам может принести магазинная торговля.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения в карьере. Ваша инициатива может не найти понимания и поддержки у вышестоящего руководства. Более того, общение с начальством может сильно повредить вашей деловой репутации. Рекомендуется по мере возможности дистанцироваться от контактов с начальством. Кроме того, воздержитесь от подписания партнерских соглашений о сотрудничестве.

Лев

Сегодня Львам, деятельность которых может быть, так или иначе, связана с нарушением закона, следует проявить особую осмотрительность. Возможны осложнения с правоохранительными органами власти, проверки, ревизии, контрольные закупки товара и пр. нарушение правил дорожного движения не останется незамеченным дорожной полицией. Вероятно, вы будете вынуждены выполнять невыгодную работу.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества. Возрастает вероятность технической поломки в электросетях, что может привести к внезапному отключению компьютерной и иной техники. Рекомендуется заблаговременно сохранять копии важных файлов документов на надежных сменных носителях. Воздержитесь от денежных переводов за границу и в другие регионы.

Весы

Сегодня Весам звезды, прежде всего, не рекомендуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Нежелательно принимать участие в публичных мероприятиях (выставках, конкурсах) и делать публичные заявления. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству. Возможны проблемы с проживанием, если вы работаете в другом городе.

Скорпион

Сегодня Скорпионов, которые работают в совместных предприятиях или за границей, может ожидать напряженный день. Со стороны начальства может усилиться дисциплинарный прессинг. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. В противном случае на вас могут наложить штрафные санкции. Из-за ошибки в отчетности возможно служебное расследование и осложнения в отношениях с коллегами.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют совершать финансовые спекуляции на фондовой и валютной бирже. Не исключены потери в результате проведения платежей при безналичном расчете. В карьере вам могут предложить занять другую должность, в которой, однако, вы можете потерять в зарплате. Это может быть не столь квалифицированный труд. Оптовые закупки товара с целью перепродажи могут не оправдать ожиданий.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут вызывать беспокойство две темы. Во-первых, возможно, придется побеспокоиться о сохранности недвижимого имущества. Это возможно при неаккуратном проведении ремонта в помещениях. Во-вторых, возможны трения с основным деловым партнером. Этот тем более вероятно, если вы вместе арендуете одно помещением или если ведете семейный бизнес. Неблагоприятное время для дальних поездок.

Водолей

Сегодня Водолеям, чья работа связана с частыми поездками и контактами, придется несладко. Возможно, вам предстоит делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Если есть такая возможность, отложите наиболее важные дела на другой день и занимайтесь текущими делами. Также из-за бюрократических проволочек нежелательно оформлять и визировать документы в инстанциях.

Рыбы

Сегодня у Рыб главной задачей звезды считают сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми вы располагаете. В этой связи бизнесменам не рекомендуется делать капиталовложения, покупки товаров и оборудования, участвовать в инвестиционных. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств — вот что убережет вас сегодня от убытков. Воздержитесь от шопинга.
Рамблер: последние новостиРодовая энергия: как ее восстановить и почему это важноГороскоп на 26 июня 2025 годаФинансовый гороскоп на 26 июня 2025 года
Оценили 1
Гороскопы
Гороскоп на 26 июня: могут подвести люди, на поддержку которых вы рассчитывали
Гороскоп на 26 июня: могут подвести люди, на поддержку которых вы рассчитывали
Гороскопы
Мысли будут ускользать — гороскоп на 26 июня
Мысли будут ускользать — гороскоп на 26 июня
Политика конфиденциальностиУсловия использования