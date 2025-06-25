Держим деньги при себе — финансовый гороскоп на 26 июня

Наш гороскоп подскажет, как грамотно распределить энергию и использовать благоприятные моменты для инициатив.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют быть осмотрительнее при работе с техникой и механизмами. Важно соблюдать технику безопасности при работе на стройке и в жилищно-коммунальном комплексе. В противном случае есть риск получить мелкие травмы пальцев. Также не совсем благополучно складываются дела в семейном бизнесе. В целом сегодня многие текущие и плановые дела могут срываться и идти не так, как бы вам хотелось.
Телец
Сегодня у Тельцов основными проблемными темами дня может стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Во-первых, вам могут поступать сведения, в достоверности которых еще требуется убедиться — вероятна прямая дезинформация. Намеченные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. Работа, связанная с оформлением документов, может привести к частым ошибкам.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут столкнуться с повышенной вероятностью технических сбоев и, соответственно, могут понести из-за этого материальный ущерб. Внезапно может сломаться автомобиль или техника и все это может потребовать дорогостоящего ремонта. Основная сложность этого дня может заключаться в поиске недостающей суммы денег. Относительно неплохой доход вам может принести магазинная торговля.
Рак
Сегодня Ракам звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения в карьере. Ваша инициатива может не найти понимания и поддержки у вышестоящего руководства. Более того, общение с начальством может сильно повредить вашей деловой репутации. Рекомендуется по мере возможности дистанцироваться от контактов с начальством. Кроме того, воздержитесь от подписания партнерских соглашений о сотрудничестве.
Лев
Сегодня Львам, деятельность которых может быть, так или иначе, связана с нарушением закона, следует проявить особую осмотрительность. Возможны осложнения с правоохранительными органами власти, проверки, ревизии, контрольные закупки товара и пр. нарушение правил дорожного движения не останется незамеченным дорожной полицией. Вероятно, вы будете вынуждены выполнять невыгодную работу.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества. Возрастает вероятность технической поломки в электросетях, что может привести к внезапному отключению компьютерной и иной техники. Рекомендуется заблаговременно сохранять копии важных файлов документов на надежных сменных носителях. Воздержитесь от денежных переводов за границу и в другие регионы.
Весы
Сегодня Весам звезды, прежде всего, не рекомендуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Нежелательно принимать участие в публичных мероприятиях (выставках, конкурсах) и делать публичные заявления. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству. Возможны проблемы с проживанием, если вы работаете в другом городе.
Скорпион
Сегодня Скорпионов, которые работают в совместных предприятиях или за границей, может ожидать напряженный день. Со стороны начальства может усилиться дисциплинарный прессинг. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. В противном случае на вас могут наложить штрафные санкции. Из-за ошибки в отчетности возможно служебное расследование и осложнения в отношениях с коллегами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют совершать финансовые спекуляции на фондовой и валютной бирже. Не исключены потери в результате проведения платежей при безналичном расчете. В карьере вам могут предложить занять другую должность, в которой, однако, вы можете потерять в зарплате. Это может быть не столь квалифицированный труд. Оптовые закупки товара с целью перепродажи могут не оправдать ожиданий.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут вызывать беспокойство две темы. Во-первых, возможно, придется побеспокоиться о сохранности недвижимого имущества. Это возможно при неаккуратном проведении ремонта в помещениях. Во-вторых, возможны трения с основным деловым партнером. Этот тем более вероятно, если вы вместе арендуете одно помещением или если ведете семейный бизнес. Неблагоприятное время для дальних поездок.
Водолей
Сегодня Водолеям, чья работа связана с частыми поездками и контактами, придется несладко. Возможно, вам предстоит делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Если есть такая возможность, отложите наиболее важные дела на другой день и занимайтесь текущими делами. Также из-за бюрократических проволочек нежелательно оформлять и визировать документы в инстанциях.
Рыбы
Сегодня у Рыб главной задачей звезды считают сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми вы располагаете. В этой связи бизнесменам не рекомендуется делать капиталовложения, покупки товаров и оборудования, участвовать в инвестиционных. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств — вот что убережет вас сегодня от убытков. Воздержитесь от шопинга.