Отказываемся от идеи заработать «легкие деньги» – финансовый гороскоп на 3 июля

Сегодня нам стоит работать по-честному.

Наш гороскоп даст советы, которые помогут ориентироваться в текущих событиях, настроиться на нужную волну и провести день с пользой.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют отказаться от попыток вступать в контакты с начальством. Ваши инициативы могут не получить должной оценки. Воздержитесь от принятия ответственных решений при сделках с недвижимостью: подписания договоров аренды, субаренды, купли и продажи. Во второй половине дня не рекомендуется заниматься ремонтом помещений. Коммунальщики могут столкнуться с осложнениями.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют воздержаться от поездок в служебные командировки за границу. С дальними перевозками грузов лучше повременить. Работа на вахте может быть связана с осложнениями. При нарушениях дисциплины можно получить штрафные санкции. Запланированные встречи могут срываться из-за несогласованности в планах, либо проходят не так, как бы вам хотелось.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют быть предельно расчетливыми при финансовых расходах. Вам будет сложно зарабатывать деньги, велики риски неэффективных расходов. Чем меньше вы будете тратить деньги, тем больше вероятность их сохранить. Сохранение баланса своего бюджета может стать основной задачей этого дня. А о приумножении финансовых ресурсов на сегодня лучше забыть.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют воздерживаться от активного взаимодействия с деловыми партнерами. Если же ситуация приведет вас к необходимости такого контакта, то у вас может состояться принципиальный разговор с партнером с усилением напряженности в отношениях. Постарайтесь понять мотивы поведения, которые движут вашим партнером. При работе в сфере услуг могут быть недоразумения с клиентами.

Лев

Сегодня у Львов отношения с коллегами по трудовому коллективу могут оказаться существенно затруднены. Вы не застрахованы от интриг, недоразумений, неправильно понятых намерений и запутанных ситуаций. Попытка урегулировать дела через кулуарные переговоры может привести к обратному эффекту. Звезды советуют вам воздержаться от высказывания критических замечаний в адрес коллег.

Дева

Сегодня Девам , которым по роду деятельности приходится заниматься коллективной творческой работой, возможно, придется столкнуться с серьезными трудностями. Вам сложно будет найти взаимопонимание с теми людьми, которых еще недавно вы считали своими единомышленниками. Звезды советуют вам конструктивно отнестись к критическим замечаниям и сделать выводы ради своей же пользы.

Весы

Сегодня Весы , занимающие руководящие должности, могут почувствовать усиление в себе амбиций и желание подняться выше по карьерной лестнице. С другой стороны вы можете столкнуться с сопротивлением ваших тайных недоброжелателей и недостаточной поддержкой со стороны семьи и близких родственников. Звезды советуют ограничить контакты с вышестоящим руководством.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют отправляться в дальние командировки и иметь дела с иностранцами. Те, кто работает за границей или в совместных предприятиях, могут столкнуться с проблемами. Торговцы могут допустить ошибку при разработке новых логистических маршрутов. Это может произойти при учете ложных сведений при принятии решений – перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют делать серьезные капиталовложения в развитие бизнеса. При расходовании денег на закупку оптовых партий товара, предназначенного для перепродажи, рекомендуется тщательно контролировать качество товара. Иначе может так случиться, что вы потратите деньги на неликвидный товар. Не рекомендуется давать деньги взаймы, равно как и самим брать взаймы.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться с серьезным противодействием и разногласиями со стороны основного делового партнера. Между вами может состояться принципиальный разговор который вскроет всю глубину противоречий. Нельзя сказать, что это общение будет для вас приятным. Однако звезды советуют прислушаться к мнению вашего делового партнера и попытаться найти компромисс.

Водолей

Сегодня для Водолеев день может сложиться проблематично для отношений с коллегами по трудовому коллективу. С ними вам может быть сложно найти взаимопонимание. Это может негативно отразиться на производительности труда. В результате график работы и текущие дела могут быть сорваны по срокам. Несмотря на ваши усилия, добиться результата будет трудно. Старайтесь не отвлекаться от дел.

Рыбы