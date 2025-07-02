Ставим все под сомнение – гороскоп на 3 июля

2 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Весов удерживает любую ситуацию в точке равновесия, а иногда в фазе неопределенности, колебаний и двойственности.

Фото: rambler