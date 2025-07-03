Очень коварный день — гороскоп на 4 июля

3 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня не стоит приступать к важным делам утром.

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Гороскоп на сегодня говорит, что основная часть дня не лишена хороших и даже счастливых моментов, но отличается неоднозначностью и долей коварства. Возможны не технические, а психологические трудности. Луна в Скорпионе может повысить чувствительность к негативу любого рода, затруднить честное общение, посеять сомнения в друзьях или будущем. Не исключено искушение получить блага сомнительным путем (за чужой счет, в счет будущих доходов). Подходящий день для мелкого ремонта, уборки, утилизации, поиска помощи в неприятном деле. Пригодится поддержка от родственника или земляка. Овен Сегодня у Овнов есть время оценить состояние своих отношений с нужными людьми. После полудня может усилиться внутренний дискомфорт. Не исключены тревоги о будущем, подозрения в связи с деньгами, друзьями, чужими тайнами или нюансами интимной жизни. Важно отличать истинные причины для тревоги от ложных, навеянных обстановкой или собственной мнительностью. Хорошо заниматься мелким ремонтом, уборкой. Телец Сегодня Тельцам удастся лучше понять свои новые настроения или новый список потребностей, если они доверяют себе. При зависимости от чужих мнений им важно оказаться в достойной компании, где отсутствует негативный настрой и психологический эффект «кривого зеркала». Также им полезно иметь рядом друга, близкого человека или моральную поддержку (в частности, без нее не стоит вступать в переговоры). Близнецы Сегодня Близнецы рискуют провести день на неоднозначной волне. С одной стороны, их будут радовать приятные новые тенденции в жизни (например, финансовые или любовные), а с другой, им могут создать дискомфорт текущие дела. В течение дня может найтись повод для нелюбимых хлопот, для беспокойства в связи с питомцем, домом или здоровьем. Не исключены негативные нотки в общении с коллегами или друзьями. Рак Сегодня Ракам есть смысл переждать утренние часы. После полудня вступят в силу их персональные факторы удачи, многое начнет удаваться им легко благодаря личной харизме, таланту или влиятельной поддержке. Помехи и риски, способные ослабить их позиции, будут скорее психологическими. Удача не изменит им, если они будут следовать своим идеалам, не поддаваясь коллективной атмосфере и внушениям извне. Лев Сегодня Львы будут разочарованы, если хотели тесного общения с внешним миром. Многим Львам предстоит целиком погрузиться в свою частную жизнь, например, в дела домашние. Для некоторых Львов получат значение тайные интимные чувства, духовные ценности, семейные или национальные традиции. Не все эмоции этого дня светлы, гармоничны и комфортны. Может назреть не очень приятный разговор или размышление. Дева Сегодня Девам стоит удвоить осторожность в текущих делах и контактах, особенно после полудня. В это время появится шанс на удачу (особенно при моральной поддержке влиятельного друга или родственника), но также возрастет риск неприятных эпизодов в общении, поездках, бизнесе и любых работах. Часто в этом будет повинен психологический фактор, возможны моменты нечестности или эмоционального негатива. Весы Сегодня Весам стоит начать этот день с внимания к своим привычкам и нуждам, особенно, если они рождены в середине октября. После полудня звезды советуют им настроиться на подозрительный недоверчивый лад: это время потенциальной удачи, в том числе, финансовой, но не исключены также моменты подвоха, коварства, ущерба, иллюзий. Прибыль или компенсация может прийти благодаря протекции или сомнительным путем. Скорпион Сегодня Скорпионам лучше провести день в уединении. Основная часть дня затронет их чувства, привычки и нужды, может сделать уязвимее из-за тех или иных навязчивых эмоциональных зависимостей. К счастью, одновременно для них включится фактор удачи, позволяющий им победить свои пороки, преодолеть искушения и обернуть себе на пользу помехи. Если им не повезет дома, то повезет в чужих краях. Стрелец Сегодня у Стрельцов события обращают внимание на явные или скрытые негативные стороны жизни — в том числе, отношений с друзьями, партнерами и близкими. Не исключено, что они начнут видеть в себе, других людях или виражах своей судьбы что-то плохое. Вторая половина дня может стать для них «духовной ночью». В делах нужна осторожность, но важно видеть в ситуации не только темную, но и светлую грань. Козерог Сегодня для Козерогов многое зависит от собственной дальновидности и осторожности. Им важно воздерживаться от начинаний и радикальных шагов, не вовлекаться в двойственные ситуации. Основная часть дня дает им шанс на удачу, но везение будет чаще зависеть от внешних факторов, например, от доступа к коллективным ресурсам, от благосклонности влиятельного друга, партнера или родственника. Водолей Сегодня Водолеям звезды рекомендуют удвоить общую осмотрительность, особенно после полудня. Вполне благосклонная к ним в мелочах, в важных сферах фортуна может поступить с ними не очень красиво, толкнув их на тот или иной коварный тернистый путь. В зависимости от нюансов обстановки, зоной риска могут стать профессиональные планы, семейные и жилищные дела, аспекты телесного или духовного здоровья. Рыбы Сегодня Рыбам желательно воздержаться от активности и новых начинаний утром. После полудня возрастет вероятность успеха, в том числе, в делах с иностранцами и в зарубежных проектах. Помехи и ловушки возможны не со стороны собственной удачи, а со стороны внешних событий (например, может быть недружелюбной атмосфера в коллективе), но звезды не считают это веским поводом для отказа попытать счастья.