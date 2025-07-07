Как выбрать день для важного разговора по астрологическим аспектам

Астрология помогает определить такие дни — по фазам Луны, положению Меркурия, Венеры, аспектам между планетами. Ниже — ключевые критерии выбора, а затем — практические рекомендации и удачные даты июля 2025.
Лунная фаза
– Растущая Луна (после новолуния до первого квартала) — идеальное время для начала откровенных бесед. В это время легко выразить мысли и получить понимание.
– Первая четверть усиливает решимость и конкретность — полезно для переговоров и принятия решений.
– Полная Луна — время эмоциональной откровенности. Подходит для закрытия конфликтов, но не для начала новых договорённостей.
– Убывающая Луна — лучше обсудить то, что уже начато (например, внести корректировки или завершить проект).
Положение Меркурия
Меркурий — планета общения.
– Прямая фаза (не ретроградная) в знаках Воздуха и Огня — хороша для начала важных диалогов.
– Меркурий в земных знаках (Телец, Дева, Козерог) способствует ясности и практичности высказываний.
Обратите внимание на ретроградность: в 2025 году Меркурий ретроградирует 17 июля – 11 августа. В этот период новые переговоры лучше отложить, однако можно очищать старые темы или уточнять детали
Благоприятные дни на июль 2025
Исходя из фаз Луны и астрологических событий, следующие даты — оптимальны для важных разговоров:
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