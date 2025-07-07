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Как выбрать день для важного разговора по астрологическим аспектам

7 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

Когда важный разговор не терпит отлагательств, стоит подобрать удачный момент, чтобы слова нашли отклик и не столкнулись с невидимым сопротивлением.

Как выбрать день для важного разговора по астрологическим аспектам
Фото: freepik

Астрология помогает определить такие дни — по фазам Луны, положению Меркурия, Венеры, аспектам между планетами. Ниже — ключевые критерии выбора, а затем — практические рекомендации и удачные даты июля 2025.

Лунная фаза

– Растущая Луна (после новолуния до первого квартала) — идеальное время для начала откровенных бесед. В это время легко выразить мысли и получить понимание.

– Первая четверть усиливает решимость и конкретность — полезно для переговоров и принятия решений.

– Полная Луна — время эмоциональной откровенности. Подходит для закрытия конфликтов, но не для начала новых договорённостей.

– Убывающая Луна — лучше обсудить то, что уже начато (например, внести корректировки или завершить проект).

Положение Меркурия

Меркурий — планета общения.

– Прямая фаза (не ретроградная) в знаках Воздуха и Огня — хороша для начала важных диалогов.

– Меркурий в земных знаках (Телец, Дева, Козерог) способствует ясности и практичности высказываний.

Обратите внимание на ретроградность: в 2025 году Меркурий ретроградирует 17 июля – 11 августа. В этот период новые переговоры лучше отложить, однако можно очищать старые темы или уточнять детали

Благоприятные дни на июль 2025

Исходя из фаз Луны и астрологических событий, следующие даты — оптимальны для важных разговоров:

9–10 июля — полнолуние в Козероге – подходящее время для эмоциональной ясности и завершения старых тем.
22–23 июля — Луна в начале убывающей фазы, когда Меркурий ещё прямой, а Венера помогает сглаживать недосказанность. Подходит для уточнения деталей.
27–29 июля — перед началом ретроградного Меркурия (17 июля) ретроградности не касается, Луна убывающая. Благоприятный период для корректировок договоренностей.

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