Помех окажется больше — любовный гороскоп на 9 июля

Сегодня нам придется многое преодолевать.

Наш гороскоп говорит, что особое внимание стоит уделить внутреннему состоянию, интуиции и умению находить баланс между делами и отдыхом.

Овен

Сегодня для Овнов романтичное утро может смениться более официальной обстановкой, в которой они окажутся не вполне свободными в выборе поведения и времени для встреч. Овнам, желающим продлить приятное общение с любимым человеком в непринужденной атмосфере, лучше сделать это в самом начале дня.

Телец

Сегодня для Тельцов день начнется на романтичной и слегка авантюрной волне, однако по мере развития событий они начнут смотреть на многое под другим углом. Их чувства станут прохладнее, мышление прагматичнее, а поведение осмотрительнее. Также они могут столкнуться с внешними помехами.

Близнецы

Сегодня Близнецов что-то заставит стать серьезнее, осторожнее, сдержаннее. Возможно, прогрессу в делах сердечных они пока предпочтут традиции, а эксцентричным свободным отношениям знакомый стандартный формат. К этому их может подтолкнуть тень прошлого и страх повторения его разочаровывающего опыта.

Рак

Сегодня Ракам необходимо правильно позиционировать себя в отношениях. Соображения долга или личных амбиций при этом способны перевесить у них нежные чувства и симпатии (особенно, если те еще непрочны). Вместо сближения между партнерами в этот день может вырасти дистанция или пробежать холодок.

Лев

Сегодня Львов день может разочаровать, если они надеялись на быстрое поступательное развитие приятных событий, например, продолжение романтического общения в новом духе. Он напомнит о существовании затяжных объективных помех, которые нужно не срочно преодолеть, а терпеливо переждать.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что в делах сердечных не все решает их личная инициатива и не все идет по ранее отработанным стандартам. Новые обстоятельства могут задавать новые рамки (особенно в профессиональной среде, в романе с коллегой или начальником). Не стоит игнорировать изменившиеся правила.

Весы

Сегодня Весов ситуации дня заставляют вспомнить о проблеме границ в личных отношениях, которые могут стать важны в психологическом, бытовом или профессиональном контексте. Не исключено, что границы партнера, как и их собственные, окажутся в чем-то жесткими, а в чем-то недоопределенными и размытыми.

Скорпион

Сегодня Скорпионов день может разочаровать, если они рассчитывали на знакомый ход событий и привычные бонусы от него. Им придется признать, что изменились либо обстоятельства, либо их чувства. В любви они могут столкнуться с препятствиями, которые в конечном итоге станут для них благом.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют беречь богатство своих эмоций, рациональнее использовать душевный и чувственный ресурс. Не стоит распылять внимание на случайные романтические приключения и неподходящие связи. Может потребоваться сдержанность, серьезность, честность, ответственность или терпение.

Козерог

Сегодня Козерогам важно трезво оценить свою роль в отношениях и понять собственные чувства. День может создать препятствия, усилить холод и дистанцию, иногда неспроста, а иногда по надуманной причине. Это способ держать на расстоянии неподходящего партнера, но есть риск оттолкнуть того, кто дорог.

Водолей

Сегодня Водолеев те или иные обстоятельства заставят стать умереннее в демонстрации своих чувств или чуть сдержаннее в общении. Не исключено, что на время прервется связь или над романтическими планами возобладают какие-то обязанности. В активной личной жизни можно смело брать перерыв на пару дней.

Рыбы