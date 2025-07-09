Сначала читаем, а потом подписываем — финансовый гороскоп на 10 июля

Советы нашего гороскопа подойдут тем, кто хочет действовать осознанно, слушать себя и мягко адаптироваться к изменчивой энергии среды.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют совершать деловые поездки. Особенно это касается тех, кто работает в транспортных предприятиях и занимается перевозкой грузов. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара для последующей продажи. Есть риск допустить ошибку и закупить партию неликвидного товара. Бизнесменам не рекомендуется делать кадровые перестановки и принимать на работу новых сотрудников.
Телец
Сегодня у Тельцов, связанных в своей работе с искусством и творчеством, могут возникнуть осложнения. Путь от творческой идеи, замысла до его реализации может оказаться более долгим и тернистым, чем вы себе могли представить. Коллеги могут не оказать вам должной поддержки и понимания. В ходе выполнения повседневной работы вы чаще, чем обычно, можете сталкиваться с техническими сбоями, поломками.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют заключать сделки с недвижимостью. Прежде всего, это касается договоров аренды, а также купли-продажи. Еще раз перечитайте подготовленный к подписанию договор. Возможно, там кроется ошибка. Воздержитесь от рискованных инвестиций в коллективные проекты. Обходите стороной виртуальные игровые автоматы и казино в интернете.
Рак
Сегодня для Раков, занимающихся торгово-закупочной деятельностью, неблагоприятно может сложиться этот день. Магазинная и рыночная торговля может показать снижение оборотов, а спрос на товары падает. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара на базах, поскольку есть риск купить некачественный и неликвидный товар и вложенные деньги будут на какое-то время заморожены.
Лев
Сегодня Львы, основным источником доходов которых является торговля, могут запомнить этот день как неблагоприятный. Не рекомендуется заключать торговые сделки, совершать деловые поездки, вести переписку, приобретать автомобильный транспорт, заниматься коллективной деятельностью. Ситуация постепенно начнет выправляться и оживляться лишь в конце рабочего дня и вечером.
Дева
Сегодня Девы могут стремиться проявить свою инициативу в бизнесе. Однако звезды сомневаются, что вы в состоянии сегодня правильно понимать и извлекать практическую выгоду из складывающейся ситуации. Старайтесь реалистично подходить к оценке своих способностей и не стройте планы на карьерный рост. Прежде чем предпринять что-то серьезное в бизнесе, еще раз обдумайте варианты.
Весы
Сегодня у Весов могут возникнуть обстоятельства, которые будут ограничивать вашу свободу, сужать сферу деятельности и активности. Одной из причин этого может стать поломка транспортного средства, без которого вы не в состоянии мобильно перемещаться, проводить встречи и решать текущие вопросы. Также у вас могут быть неприятности из-за проверок, ревизий, контрольных закупок.
Скорпион
Сегодня Скорпионов весь день могут преследовать неудачи. В утренние часы могут осложниться отношения с представителями фискальных служб. Намеченные ранее планы могут срываться по независящим от вас причинам. Вы можете чувствовать, будто кто-то или что-то связывает вас, сковывает вашу свободу и инициативу. Берегите здоровье, не перенапрягайтесь и экономьте силы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, занимающим руководящие должности, в течение дня трудно будет действовать согласно ранее утвержденному плану. В ход событий могут вмешиваться форс-мажорные обстоятельства. Вы можете поссориться с одним из учредителей фирмы и лишиться поддержки со стороны влиятельного покровителя. Напряжение идет по направлениям: деловое партнерство и бизнес-планирование.
Козерог
Сегодня Козерогам, ведущих имущественные судебные тяжбы, этот день не сулит удачи. Ваше намерение прийти к мировому соглашению может натолкнуться на несогласие контрагента. Также звезды не советуют вам заниматься раскруткой бизнеса, публиковать рекламные объявления в средствах массовой информации, отправляться в дальние командировки и принимать участие в международных выставках.
Водолей
Сегодня для Водолеев, которые, так или иначе, причастны к внешнеторговой деятельности, день может обозначиться как неблагоприятный. Не рекомендуется отправлять оптовые партии товара в дальние перевозки (автомобильным или железнодорожным транспортом). Если вам предстоят дела с представителями государственной власти, то постарайтесь отложить встречу на другой день.
Рыбы
Сегодня для Рыб главной проблемной темой дня могут стать отношения с партнером. Дело в том, что ваш партнер может попасть в затруднительное положение, что негативно отразится на вашем совместном бизнесе. Не исключено, что от вас потребуется оказать финансовую помощь партнеру. Вместе с тем, этот день крайне неблагоприятен для подписания любых партнерских договоров.