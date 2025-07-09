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Бежим к своим целям со всех ног — гороскоп на 10 июля

9 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня Полнолуние акцентирует важные стратегические цели, находящиеся в разработке и пока далекие от завершения, и подчеркивает роль определенных лиц, которые с этими целями напрямую связаны.

Бежим к своим целям со всех ног — гороскоп на 10 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что Луна в Козероге может поставить особый акцент на выборе профессии и построении карьеры. Также Полнолуние дает энергию для движения к выбранной цели. День поддержит усердие и трудолюбие, поможет показать мастерство, даст повод раскрыть управленческие или исполнительские качества в процессе выполнения конкретных практических задач. Высока вероятность успешно выполнить работу, получить помощь или услугу.

Овен

Сегодня у Овнов день удержит внимание на ключевых долгосрочных планах и целях. Также он обеспечит им работоспособность, позволяющую набирать мастерство, строить карьеру, обустраивать дом или рабочее место, демонстрировать готовность к новой профессии, должности или статусу, к ответственности за проект, семью или территорию. Может иметь значение контакт с начальником, родителями или авторитетным лицом.

Телец

Сегодня для Тельцов это потенциально продуктивный день, позволяющий сравнительно легко добиться полезных результатов — вопрос лишь в том, захочется ли им скрупулезно и усердно трудиться. Звезды советуют им не лениться и уделить время необходимым делам, даже если есть более приятные легкие занятия и интересы. Сегодня можно продвинуться в профессиональной сфере и в выполнении любых практических работ.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что в этот день можно многого добиться, если выйти из зоны комфорта. Список приоритетов сегодня возглавляют не удовольствие, романтика и гармония, а труд, польза и конкретный результат. Хорошо заниматься хозяйством и бизнесом, тренировкой деловых скиллов, бытовых умений и профессионального мастерства. Ради нужного эффекта можно рискнуть, но в разумных пределах.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что это подходящий день для сотрудничества, при условии, что оно основано на конкретной практической задаче (партнерской работе, оказании помощи, обмене услугами). В ходе работы прояснятся некоторые детали и могут показаться не столь принципиальными отдельные формальные разногласия. Не стоит упускать шанс поладить с подчиненными, набрать помощников, найти нужный сервис.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют сохранять практичный деловитый настрой на повседневный труд и рутинные хлопоты. Внимание могут удерживать профессиональные обязанности, заботы о доме, здоровье или питомце. Многим Львам придется быть скромнее, подавить свои амбиции и оставаться «в тени». Возможна зависимость от помощника, медицинского или технического сопровождения, различных заминок и задержек.

Дева

Сегодня Девам день позволяет оставаться активными и предприимчивыми, действовать в своем стиле и согласно своим природным задаткам. В зависимости от поставленной цели и личных талантов, они смогут успешно пускать в ход свое мастерство, физическую энергию или деловые навыки. В течение дня у них есть шанс добиться хороших результатов в практических делах, особенно при моральной поддержке со стороны.

Весы

Сегодня у Весов внимания могут требовать насущные практические работы, которые они должны выполнить сами или поручить каким-то службам, приходящим помощникам. Возможно, им придется вписать в свой график хозяйственные заботы или производственные процессы, задачи, связанные с ремонтом или медицинским уходом. При этом собственные интересы и привычки могут временно оказаться для них на втором плане.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут быть ограничены в некоторых формальностях (например, вынуждены мириться с задержкой при заключении договора и устройстве на работу), но ничто не мешает им заниматься отдельными конкретными задачами практического характера и получать в них хорошие результаты. В этой части им охотно помогут старые друзья, а также их собственные профессиональные наработки и полезные навыки.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов звезды продолжат направлять внимание в сторону реализма, расчета, здравомыслия, хозяйственности и практичности. Будут естественными мысли о профессии и заработке, о контроле над своими ресурсами или вынужденной зависимости от чужих. Ситуации этого дня могут подразумевать трудолюбивое скрупулезное выполнение полезных работ, обращение в сервис или оказание помощи другим людям.

Козерог

Сегодня Козерогам сложно рассчитывать на достижение своих фундаментальных целей, зато легко преуспевать в выполнении текущих мелких дел. Если не решается та или иная глобальная задача, звезды советуют разбить ее на мелкие шаги или отложить, занявшись насущными заботами. Оставаться функциональным - хороший способ доказать себе свою состоятельность или показать нужным людям, что вы помните о них.

Водолей

Сегодня Водолеям придется подстроиться к ситуации, отложить на время собственные вкусы и потребности. Чтобы рациональнее использовать ресурсы этого дня, лучше заранее принять объективные ограничения и заниматься лишь теми делами, которых требует момент. Это подходящее время для исправления ошибок и их профилактики, для лечения, уборки, мелкого ремонта, обращения в сервис, помощи другим людям.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют не отказываться от поддержки и сотрудничества, если план действий составлен заранее и источник знаком. Это подходящий день для заказа конкретных услуг по проверенным каналам, для взаимодействия с коллегами или старыми друзьями. А вот в области внезапно возникших желаний лучше не спешить ни со своей активностью, ни с принятием чужой помощи: импровизация небезопасна.
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