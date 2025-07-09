Бежим к своим целям со всех ног — гороскоп на 10 июля

9 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня Полнолуние акцентирует важные стратегические цели, находящиеся в разработке и пока далекие от завершения, и подчеркивает роль определенных лиц, которые с этими целями напрямую связаны.

Фото: rambler