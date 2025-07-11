Полный релакс — финансовый гороскоп на 12 июля

Сегодня нам стоит отдохнуть от работы.

Наш гороскоп поможет настроиться на день, прислушаться к себе и выбрать наиболее гармоничную тактику поведения в различных жизненных ситуациях.

Овен

Сегодня для Овнов день может сложиться неоднозначно. С одной стороны, в области недвижимости вас могут подстерегать материальные убытки. Не рекомендуется проводить ремонтные работы в системе жилищно-коммунального хозяйства. Недостаточно аккуратная работа может нанести ущерб имуществу. Во второй половине дня руководители предприятий почувствуют улучшение финансового положения.

Телец

Сегодня для Тельцов , занятых торгово-закупочной деятельностью, неудачно может сложиться этот день. Особенно это касается тех, кто специализируется на торговле ювелирными украшениями, модной одеждой, спортивными принадлежностями, детскими игрушками. Консультантам сетевого маркетинга может быть сложнее привлечь новых заказчиков и подписчиков. В конце дня ждите хороших новостей.

Близнецы

Сегодня у Близнецов вероятны дополнительные расходы на строительство и ремонт служебных и офисных помещений. Не рекомендуется заключать арендные договора и закупать строительные и отделочные материалы — понесенные расходы могут оказаться неоправданными. Тем не менее, во второй половине дня будет удачное время для тех, кто работает в ремонтных мастерских.

Рак

Сегодня Раков могут преследовать неудачи в сфере коротких поездок и деловых контактов. Рекомендуется отложить важные встречи в связи с тем, что в ходе общения вам трудно будет найти взаимопонимание. Заключенные договоренности могут быть вскоре сорваны или окажутся неэффективными. При работе с документами возможны бюрократические проволочки.

Лев

Сегодня Львам звезды категорически не советуют заниматься теневой или неофициальной экономической деятельностью. Попытка скрыть доходы от налогообложения может привести вас к неприятностям с соответствующими государственными контрольными органами. Надежды на получение дополнительных доходов вряд ли будут оправданы. Тем не менее, это удачное время для ремонта помещений.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться неблагоприятный день для коллективной работы, проведения собраний, планерок, составления бизнес-плана и проектно-конструкторских работ. Ваши инициативы вряд ли найдут поддержку среди единомышленников. Обстоятельства могут измениться самым неожиданным образом, что повлечет за собой оперативное корректирование планов. Успешно проходит торговля.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют входить в контакт с начальством и рассчитывать на доверительные отношения с ним. Скорее, ситуация может обрести обратную направленность. Тайные недоброжелатели могут оговорить вас, что негативно отразится на отношениях с вышестоящим руководством. Тем, кто занимает руководящие должности, может поступить негативная или недостоверная информация.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов , которые планировали совершить дальнюю поездку, обстоятельства могут измениться таким образом, что эти планы будут сорваны. Либо эта поездка состоится, однако не принесет ожидаемого результата. Деловые встречи могут пройти не так, как вы ожидали. Тем не менее, это удачный день для проявления инициативы по приобретению новых деловых связей.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют предпринимать активные шаги для карьерного роста. Руководителям фирм и ведущим менеджерам не рекомендуется производить реформы в управлении или делать кадровые замены. От подобных мер ситуация может только ухудшиться и доходы могут снизиться. Однако в конце дня вам могут предложить дополнительную подработку во внеурочное время.

Козерог

Сегодня у Козерогов , ведущих имущественные судебные тяжбы, могут существенно ухудшиться обстоятельства дела. Планы по заключению мирового соглашения могут не оправдаться. Также звезды не советуют сегодня вести партнерские переговоры о сотрудничестве и, тем более, подписывать договора. Однако во второй половине дня вам, вероятно, удастся найти взаимопонимание с единомышленниками.

Водолей

Сегодня Водолеям , занятым в промышленном производстве и в ремонтных службах, предстоит столкнуться с множеством осложнений в работе. Прежде всего, это связано с возрастанием вероятности технических поломок. Не рекомендуется проводить ремонтные и пуско-наладочные работы на конвейерном производстве. В конце дня можете рассчитывать на получение поддержки от тайного покровителя.

Рыбы