Верим в себя — финансовый гороскоп на 15 июля

Наш гороскоп даст подсказки, как продвинуться по карьерной лестнице.
Овен
Сегодня Овнам в первой половине дня звезды советуют активнее решать вопросы, связанные с темой недвижимости. Можно проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества. Часть имущества удастся быстро продать. Рекомендуется заключать сделки по аренде недвижимости, заниматься строительными, ремонтными и отделочными работами, модернизировать производство.
Телец
Сегодня у Тельцов может сложиться отличное время для торгово-закупочной деятельности. Особенно преуспеют те, кто специализируется на торговле ювелирными украшениями, модной одеждой, спортивными принадлежностями, детскими игрушками и косметикой. Консультанты сетевого маркетинга имеют неплохие шансы для увеличения количества подписчиков и объема заказов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов если имеется недвижимая собственность, которую они используют для своего бизнеса, то в первой половине дня доходы от этого могут значительно вырасти. Бизнесменам можно покупать офисную технику, мебель, строительные и отделочные материалы, оборудование. В конце дня могут усилиться противоречия с деловым партнером. Не рекомендуется в это время подписывать договора.
Рак
Сегодня у Раков могут активизироваться предпринимательские способности. Благодаря изобретательному мышлению и смекалке вы сможете найти оригинальные решения в сложных и запутанных ситуациях. В своей готовности идти на контакты и успешной работе с информацией вы сможете значительно укрепить свои позиции в сфере деловых связей. Торговцы преуспеют в делах.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют оставаться в тени и не делать публичных заявлений. Это хорошее время для тех, кто работает в комфортных условиях, требующих глубокого погружения и сосредоточения на работе. Поэтому так важно исключить помехи. Если вы ищите возможность для дополнительного заработка, то в первой половине дня могут быть неплохие шансы найти подработку.
Дева
Сегодня Девы смогут наилучшим образом проявить себя в коллективной работе. Прежде всего, это касается тех, кто играет активную организаторскую роль в акционерных обществах. Можно занимать подготовкой собраний, вести проектно-конструкторские разработки, обсуждать перспективы дальнейшего развития бизнеса и составлять бизнес-планы. В конце дня воздержитесь от переговоров.
Весы
Сегодня Весы имеют хорошие шансы продвинуться вверх по карьерной лестнице, либо укрепить свое положение на занимаемой должности. Во многом это станет возможно благодаря тайному покровительству со стороны влиятельного человека. Ваши отношения с начальством могут улучшиться и стать более доверительными. Возможно, вам будет сделано поручение, не подлежащее огласке.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, имеющих свой бизнес, могут открыться хорошие перспективы для экспансии в бизнесе и расширения сфер влияния. Полезно будет посетить международную научно-техническую выставку. Это даст вам мощный импульс для революционных решений. Поездка в другие страны и регионы может открыть вам новые, более выгодные, логистические маршруты. Успешно идет учеба.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, занимающие руководящие должности, смогут предпринимать успешные и энергичные усилия по реформированию структуры бизнеса. Но для этого требуется иметь четко разработанный план действий. Хорошо оптимизировать расходную часть бюджета и делать кадровые перестановки. Улучшаются контакты с госструктурами, возрастают шансы на получение госзаказа.
Козерог
Сегодня Козероги, находящиеся в состоянии судебных тяжб, могут получить шанс урегулировать юридические проблемы. Например, Вы можете достигнуть мирового соглашения. Успешно проходят публичные мероприятия, выставки, конкурсы, соревнования, консультации. Вы сможете в свободном режиме делиться знаниями с окружающими через публикацию статей и выступлений перед аудиторией.
Водолей
Сегодня Водолеи, проходящие производственную практику или стажировку, смогут использовать этот день с большой пользой для себя. Вы успешно овладеете навыками работы с инструментами, благодаря чему заметно вырастет ваша производительность труда. Звезды покровительствуют вам в любой сложной и трудоемкой работе, требующей умения вникать в детали. Хорошо проявят себя мастера сервисов.
Рыбы
Сегодня у Рыб успешная деятельность в бизнесе во многом будет зависеть от того, насколько ваш личный имидж, равно как и имидж вашей фирмы, соответствует требованиям ваших клиентов. Рекомендуется проводить рекламные акции, публиковать объявления в СМИ, заниматься устроительством выставок и презентаций. Оптимизм и уверенность в себе может благоприятно повлиять на результат работы.