Работа пойдет как по маслу — финансовый гороскоп на 16 июля

Наш гороскоп подскажет, как вести себя на работе, чтобы впечатлить босса.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют прилагать свои усилия в том направлении, которое принесет вам наибольшую выгоду. Речь идет, прежде всего, о инвестициях в недвижимость, в строительство и в сельское хозяйство. Можно с успехом проводить строительные и отделочные работы, заниматься обустройством магазина и мастерской. То же самое относится к производству и переработке продуктов питания.
Телец
Сегодня Тельцы могут преуспеть в торгово-закупочной деятельности. Вам удастся заключить выгодные договора на оптовую закупку товара. Может значительно ускориться торгово-денежный оборот, что ведет к росту доходов. Возможно, вам удается обзавестись новыми полезными знакомствами с последующим партнерским сотрудничеством. Успешно проходят деловые поездки.
Близнецы
Сегодня у Близнецов наиболее успешно поработают те, кто не занимает руководящих должностей, и чья зона ответственности не распространяется дальше их персоны. Поэтому рядовые сотрудники, а также индивидуальные предприниматели, смогут получить выгодную работу. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и мастерства. Можете преуспеть при работе с машинами и техникой.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют вести себя активнее. Успешно могут пойти те дела, инициатором которых будете вы лично. Особенно удачно пойдут контакты, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность. Можно делать оптовые закупки групп товаров для последующей продажи в розницу. Работники социальных служб и транспорта добьются улучшения в делах.
Лев
Сегодня Львам звезды благоприятствуют в индивидуальной трудовой деятельности. Особенно успешно пойдут у работников ресторанов и гостиниц. Также многие виды тайной деятельности могут принести вам успех. Успешно решаются финансовые вопросы. Если у вас есть время, то есть шанс получить возможность для дополнительного заработка помимо основного источника дохода. Удачное время для покупок.
Дева
Сегодня Девы могут преуспеть в любой работе, требующей творческого подхода и коллективных усилий. Возможно, вы сумеете найти единую формулу, которая объединит интересы и финансы самых разных деловых людей. Поэтому это прекрасный день для учреждения акционерных обществ. Хорошо заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой.
Весы
Сегодня для Весов, которые заинтересованы в карьерном росте, успешно может сложиться этот день. Вам могут предложить повышение в должности или дать более ответственное задание. Также вы сможете укрепить свое положение на занимаемой должности благодаря доверительным отношениям в вышестоящим руководством. Многое будет зависеть от поддержки со стороны тайного покровителя.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточиться на укреплении своей деловой репутации и авторитете фирмы. Хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки, в том числе и иностранные. Прекрасным стимулом в развитии может стать посещение международных научно-технических выставок. Благоприятное время для обмена мнений с целью повышения квалификации.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности в государственных учреждениях, может сложиться хороший день. Вы можете проявить свои лучшие управленческие и организаторские качества. Бизнесмены имеют шанс получить выгодные государственные заказы и в целом, ваше сотрудничество с госструктурами имеет большие перспективы. Хорошо заниматься обновлением производства.
Козерог
Сегодня у Козерогов прекрасный день для раскрутки бизнеса. Прежде всего, речь идет о публикации рекламных объявлений в СМИ, проведении презентаций и выставок. Может активизироваться партнерское сотрудничество с людьми из других стран и регионов. Успешное время для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Удачно проходят служебные командировки.
Водолей
Сегодня Водолеи могут добиться отличных результатов в работе, благодаря возросшему упорству и вниманию к деталям. Вы тяготеете к практическим делам, созданию материальных ценностей, того, что можно увидеть и потрогать руками. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, строительстве, ремонтных службах, жилищно-коммунальном хозяйстве.
Рыбы
Сегодня Рыбы, занятые в индустрии развлечений, моды и отдыха могут запомнить этот день как один из лучших. Могут проявить свои таланты представители творческих профессий, деятели сценического искусства. Гастроли артистов могут пройти с большим успехом под аплодисменты публики. Хороший день для консультаций в сетевом маркетинге, устроения выставок, проведения массовых мероприятий.