ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Работа пойдет как по маслу — финансовый гороскоп на 16 июля

15 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы ну очень перспективны.

Работа пойдет как по маслу — финансовый гороскоп на 16 июля
Фото: nensuria

Наш гороскоп подскажет, как вести себя на работе, чтобы впечатлить босса.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют прилагать свои усилия в том направлении, которое принесет вам наибольшую выгоду. Речь идет, прежде всего, о инвестициях в недвижимость, в строительство и в сельское хозяйство. Можно с успехом проводить строительные и отделочные работы, заниматься обустройством магазина и мастерской. То же самое относится к производству и переработке продуктов питания.

Телец

Сегодня Тельцы могут преуспеть в торгово-закупочной деятельности. Вам удастся заключить выгодные договора на оптовую закупку товара. Может значительно ускориться торгово-денежный оборот, что ведет к росту доходов. Возможно, вам удается обзавестись новыми полезными знакомствами с последующим партнерским сотрудничеством. Успешно проходят деловые поездки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов наиболее успешно поработают те, кто не занимает руководящих должностей, и чья зона ответственности не распространяется дальше их персоны. Поэтому рядовые сотрудники, а также индивидуальные предприниматели, смогут получить выгодную работу. Многое будет зависеть от вашего трудолюбия и мастерства. Можете преуспеть при работе с машинами и техникой.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют вести себя активнее. Успешно могут пойти те дела, инициатором которых будете вы лично. Особенно удачно пойдут контакты, поиск новых полезных знакомств и торгово-закупочная деятельность. Можно делать оптовые закупки групп товаров для последующей продажи в розницу. Работники социальных служб и транспорта добьются улучшения в делах.

Лев

Сегодня Львам звезды благоприятствуют в индивидуальной трудовой деятельности. Особенно успешно пойдут у работников ресторанов и гостиниц. Также многие виды тайной деятельности могут принести вам успех. Успешно решаются финансовые вопросы. Если у вас есть время, то есть шанс получить возможность для дополнительного заработка помимо основного источника дохода. Удачное время для покупок.

Дева

Сегодня Девы могут преуспеть в любой работе, требующей творческого подхода и коллективных усилий. Возможно, вы сумеете найти единую формулу, которая объединит интересы и финансы самых разных деловых людей. Поэтому это прекрасный день для учреждения акционерных обществ. Хорошо заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой.

Весы

Сегодня для Весов, которые заинтересованы в карьерном росте, успешно может сложиться этот день. Вам могут предложить повышение в должности или дать более ответственное задание. Также вы сможете укрепить свое положение на занимаемой должности благодаря доверительным отношениям в вышестоящим руководством. Многое будет зависеть от поддержки со стороны тайного покровителя.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточиться на укреплении своей деловой репутации и авторитете фирмы. Хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки, в том числе и иностранные. Прекрасным стимулом в развитии может стать посещение международных научно-технических выставок. Благоприятное время для обмена мнений с целью повышения квалификации.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности в государственных учреждениях, может сложиться хороший день. Вы можете проявить свои лучшие управленческие и организаторские качества. Бизнесмены имеют шанс получить выгодные государственные заказы и в целом, ваше сотрудничество с госструктурами имеет большие перспективы. Хорошо заниматься обновлением производства.

Козерог

Сегодня у Козерогов прекрасный день для раскрутки бизнеса. Прежде всего, речь идет о публикации рекламных объявлений в СМИ, проведении презентаций и выставок. Может активизироваться партнерское сотрудничество с людьми из других стран и регионов. Успешное время для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве. Удачно проходят служебные командировки.

Водолей

Сегодня Водолеи могут добиться отличных результатов в работе, благодаря возросшему упорству и вниманию к деталям. Вы тяготеете к практическим делам, созданию материальных ценностей, того, что можно увидеть и потрогать руками. В этом смысле удача ожидает всех тех, кто занят физическим трудом: в промышленности, строительстве, ремонтных службах, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Рыбы

Сегодня Рыбы, занятые в индустрии развлечений, моды и отдыха могут запомнить этот день как один из лучших. Могут проявить свои таланты представители творческих профессий, деятели сценического искусства. Гастроли артистов могут пройти с большим успехом под аплодисменты публики. Хороший день для консультаций в сетевом маркетинге, устроения выставок, проведения массовых мероприятий.
Рамблер: последние новостиПочему важно знать свой восходящий знак и как он влияет на судьбуФинансовый гороскоп на 16 июля 2025 годаГороскоп на 16 июля 2025 года
Гороскопы
Любовный гороскоп на 16 июля 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 16 июля 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Разочарования откроют нам глаза — гороскоп на 16 июля
Разочарования откроют нам глаза — гороскоп на 16 июля
Политика конфиденциальностиУсловия использования