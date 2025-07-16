Коллективная работа — лучшее решение — финансовый гороскоп на 17 июля

Наш гороскоп подскажет, как сделать свою работу на отлично.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться благоприятный день для карьерного роста и публичных выступлений. Вы можете достигнуть успеха, если будете последовательно и упорно добиваться поставленной цели и действовать в соответствии с заранее согласованным планом. Особенно успешным день будет для работников государственных органов власти занимающихся регистрацией и визированием документов,
Телец
Сегодня Тельцы могут запланировать проведение презентации и заказать в дизайнерской студии новый сайт или логотип своей фирмы. Хорошо проводить рекламные акции и объявлять о введении новых видов услуг и расширении ассортимента товаров. Прирост доходов возможен за счет более плотного сотрудничества с деловыми партнерами, импортно-экспортных операций, дальних поездок.
Близнецы
Сегодня Близнецы, имеющие свой бизнес, могут успешно проводить реформирование своей фирмы, монтировать новое техническое оборудование, изменять структуру управления в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка. Держите курс на обновление. Усиливается роль финансов в регулировании бизнеса, возможно, вам удастся заинтересовать крупного инвестора своими проектами.
Рак
Сегодня Ракам, чей бизнес плотно связан с партнерским сотрудничеством, звезды советуют обратить повышенное внимание на тех, с кем вы взаимодействуете в бизнесе. Если вы работаете в сфере услуг, то количество клиентских заказов значительно возрастет. При большой загрузке с работой, возможно, имеет смысл делегировать часть своих полномочий в принятии основных решений деловому партнеру.
Лев
Сегодня у Львов, специализирующихся в своей работе на подборе персонала фирмы, может сложиться прекрасный день. Вам удастся найти и принять на работу очень ценных специалистов, которые принесут немало пользы фирме. Хорошее время для организации текущей работы, распределения обязанностей среди сотрудников. Также вы можете преуспеть в делопроизводстве, а подготовке договоров к подписанию.
Дева
Сегодня у Дев день может сложиться удачно для деловой активности. Усиление духа авантюризма и готовности к риску в разумных пределах на этот раз может быть оправдано. Прежде всего, это относится к финансовым инвестициям. Возможно, вам удастся вложить деньги в наиболее выгодные проекты и получить от этого максимальную прибыль. Успешно идут оптовые закупки товара.
Весы
Сегодня Весы имеют хорошие шансы для приумножения своей недвижимой собственности. Если вы давно планировали купить пакет акций компании или какой-либо объект недвижимости, то вторая половина дня как нельзя лучше подходит для этого. Также хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Можно заключать договор аренды.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, занятые в торгово-закупочной деятельности, могут добиться высоких результатов. Вокруг вас может сложиться весьма гармоничный информационный фон. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, назначать деловые встречи и совершать короткие поездки.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов уровень доходов может находиться в прямой зависимости от личных талантов, мастерства и трудолюбия. Наибольших результатов добьются финансовые работники, производители продуктов питания. Процветает магазинная и рыночная торговля, надомный, гостиничный, ресторанный и семейный бизнес. Хорошо совершать крупные покупки.
Козерог
Сегодня у Козерогов успех в делах может зависеть, прежде всего, от их личной инициативы. Звезды советуют вам максимально активно идти на контакты с другими людьми, отправляться в поездки, назначать деловые свидания. В целом оптимистический подход к делам и прилив энергии будут способствовать успеху. Старайтесь вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться прекрасный день для творческого уединенного труда. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет день. Можете рассчитывать на получение доплаты от работодателя на проезд и питание в рабочее время. Хорошие шансы получить дополнительные доходы помимо основной своей работы — вас могут попросить поработать во внеурочное время.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды рекомендуют проявить свои способности в коллективном труде в составе группы единомышленников. Вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями других людей при работе над крупными проектами. Благодаря творческому и новаторскому подходу вы способны продвинуть вперед перспективные, главные направления. Хорошее время для проектно-конструкторской работы.