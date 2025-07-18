Партнер затронет неприятную тему – любовный гороскоп на 19 июля

Наш гороскоп подскажет, как везти себя в отношениях, чтобы не разругаться в пух и прах.
Овен
Сегодня Овнам череда мелких дел может не оставить достаточного количества времени на приятное общение с любимым человеком, но звезды не советуют им полностью обрывать с ним контакт: некая тема, имеющая значение для романа, в связи с новыми обстоятельствами может требовать повторного обсуждения.
Телец
Сегодня Тельцов разговоры и новости побуждают о чем-то задуматься, иначе взглянуть на отдельные аспекты своего романа в настоящем или вернуться к каким-то беседам прошлого. Возможно, поднятая тема будет не очень приятной, а начатый разговор окажется затяжным, но звезды советуют этого не бояться.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что не все пойдет по их расчетам и будет согласовано с их пожеланиями. Им может быть трудно адекватно выразить свои чувства или быстро осуществить задуманные в личной жизни планы. У них могут возникать трудности с поддержкой связи и отправкой сообщений.
Рак
Сегодня у Раков обстоятельства не во всем потворствуют любовным желаниям и не готовы дать им полный карт-бланш в делах сердечных, но у них все же есть шанс обратить на себя внимание своей пассии и поддержать ее интерес. Для этого им достаточно в любой ситуации действовать согласно своим убеждениям.
Лев
Сегодня у Львов не исключены сложности с коммуникациями. Это могут быть технические проблемы с поддержкой связи или затруднения при описании своих чувств. Может иметь место излишне прагматичное мышление или зацикленность на какой-то теме. Возможна попытка вернуться к прошлому разговору.
Дева
Сегодня Девы не склонны изменять своей тактике, но многие из них не вполне уверены в правильности своих действий. Возможно, им не даст покоя тайная мысль, стечение обстоятельств или какое-то известие. Не исключено, что их мысли начнут все чаще обращаться к любовному прошлому.
Весы
Сегодня у Весов в личной жизни не все идет гладко, но проблемы чаще носят внешний событийный характер и не влияют на истинную природу их чувств. Возможно, им придется обсудить с любимым человеком не очень приятные новости, временно от чего-то отказаться или отложить часть планов в связи с обстановкой.
Скорпион
Сегодня Скорпионам может быть трудно добиться полного взаимопонимания с любимым человеком на словах, но у них есть другие способы поддержания гармонии в отношениях. Это может быть общее мировоззрение, объединяющее пару, или сходство темпераментов, во многом искупающее шероховатости общения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день способен создать препятствия в реализации их романтических планов через чисто практические детали. В процессе преодоления помех их любовный пыл может быть утерян или значительно ослаблен. Возможно, сегодня не удастся встретиться, наладить связь или поговорить на желаемую тему.
Козерог
Сегодня Козерогам трудно контролировать свое восприятие информации. Возможна непредсказуемая реакция на новости и склонность прокручивать в уме сказанные слова, придав им негативный оттенок. Не лучший момент для важного разговора, для начала отношений и для попытки их восстановления.
Водолей
Сегодня Водолеев звезды предупреждают о психологических трудностях и сюрпризах в любовном общении: они возможны как на романтической, так и на чисто бытовой почве. Не исключено, что партнер затронет неприятную тему, сделав это нечаянно или сознательно, или предложит вернуться к старому разговору.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства продолжают создавать мелкие помехи в романтических планах, которые им будет нелегко игнорировать. Возможно, начнут подводить линии связи или случится сюрприз в дороге. Шансы на приятное свидание есть, но для этого должен сработать фактор индивидуального везения.