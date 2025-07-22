Будут недомолвки и колебания — любовный гороскоп на 23 июля

Наш гороскоп подскажет, как увильнуть от проблем в отношениях.
Овен
Сегодня Овны нуждаются в эмоциональной близости, подлинном доверии, принятии и понимании со стороны любимого человека (особенно, если они не получают этого в семье или отстранены от нее). Некоторым Овнам придется отложить свои романтические планы ради домашних дел и выполнения семейного долга.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что у них есть возможность создать на любовном свидании позитивную дружелюбную обстановку и отложить обсуждение болезненной темы. Если подобный разговор неизбежно ждет впереди, самое время превентивно укрепить в паре общую эмоциональную и духовную гармонию.
Близнецы
Сегодня на Близнецов сильно влияет эмоциональный фактор. Жажда волнений и новизны может временно смениться (или парадоксально дополниться) у них тягой к традиционным ценностям, таким, как близость, доверие, душевность или уютное любовное гнездышко с общим налаженным бытом.
Рак
Сегодня Раков переполняют эмоции. К тем, кого любят, они могут быть очень щедрыми. В то же время, многие представители знака будут сконцентрированы на самих себе, и важны для них будут, в первую очередь, их собственные переживания. Из-за этого они иногда могут казаться своим партнерам эгоистичными.
Лев
Сегодня у Львов растет стремление к заметности и желание быть услышанными партнером, но у них также может иметься потребность остаться в тишине, наедине со своими тайными эмоциями. В любовном общении им будет трудно найти нужные слова. Есть смысл отложить свидание, побыть в молчании и уединении.
Дева
Сегодня для Дев возрастают шансы на приятное свидание в эмоционально дружелюбной обстановке. Не самой плохой идеей будет посетить вместе с любимым человеком забытые места. В располагающей к доверию атмосфере у влюбленных может появиться потребность поделиться какими-то подробностями прошлого.
Весы
Сегодня у Весов события дня способны усилить общую чувствительность и восприимчивость Весов, что в любовных отношениях может пойти им и во благо, и во вред. С одной стороны, они станут более теплыми и эмоционально открытыми, с другой стороны, могут иногда терять меру в демонстрации своих чувств.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что они могут довериться обстановке, если не уверены в себе. Судьба вплоть до вечера останется к ним благосклонной, будет оберегать их от любовных иллюзий, направлять верным курсом и исправлять их промахи в отношениях. Эмоции в этот день часто важнее слов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам гарантированы глубокие значимые переживания, способные изменить их внешнюю жизнь или внутренний мир. В любви источником таких эмоций нередко будет духовная или сексуальная сфера, но может также сработать и любая болевая точка, психологическая или бытовая.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сохранять эмоциональную подстройку к обстановке и поведению партнера. Пребывая на своей волне, они могут чувствовать себя комфортно, но рискуют потерять внутреннюю связь с близким человеком. Он может ничего не сказать, но непременно уловит отстранение и непонимание.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что чувства любви проявляются через мелкие поступки. Это не самый удачный день для возврата к важному разговору, но можно без лишних слов проявить заботу в быту или вовремя подставить плечо морально. Настроение в любовной паре может тонко чувствовать питомец.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не отказываться от свидания, если для него представится случай. Ситуация не идеальна, но несет в себе положительные моменты, сулит удачу «здесь и сейчас» и частичное исполнение глобальных желаний. Подпортить хорошее настроение могут отдельные колебания и недомолвки.