Найдем источник богатства — финансовый гороскоп на 24 июля

Сегодня мы можем получить большие деньги.

Наш гороскоп даст рекомендации, на что стоит обратить внимание, каких решений лучше избегать и где можно ждать приятных неожиданностей.

Овен

Сегодня Овны могут почувствовать в себе прилив энтузиазма и готовы будут проявить инициативу в делах. Наиболее удачным этот день может стать для творческих работников, артистов театра и шоу-бизнеса, стилистов, визажистов и парикмахеров, а также всех тех, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. А вот на карьерный рост вам сегодня вряд ли стоит рассчитывать.

Телец

Сегодня Тельцы наиболее важные дела смогут выполнить, находясь в тени, и не афишируя открыто свои истинные намерения. Особенно это касается финансовых вопросов — не зря говорят, что деньги любят тишину. Могут вырасти доходы у надомников и тех, кто связан с семейным бизнесом, сельским хозяйством, строительством. Возрастает вероятность проверок и контрольных закупок.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут быть устремлены в будущее, в перспективу. Хорошо заниматься долгосрочным планированием, составлять бизнес-план, устанавливать новые деловые знакомства, проводить собрания и коллективные обсуждения общих вопросов. Работа, предполагающая получение результата не сразу, а в отдаленном будущем, может быть экономически оправдана.

Рак

Сегодня Раки могут быть полны решимости пробивать себе дорогу вверх по карьерной лестнице. Однако ваши амбиции не везде принесут вам удачу. Например, вряд ли стоит рассчитывать на усиление своего влияния и рост доходов за счет расширения партнерского сотрудничества. Более того, с некоторыми из основных ваших партнеров могут усилиться разногласия. Нельзя подписывать договора.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют проявлять инициативу для расширения своего бизнеса. Можно совершать дальние поездки, знакомиться с потенциальными иностранными партнерами, обсуждать совместные проекты. Удача ждет тех, кто работает в туристическом бизнесе, занимается изготовлением сайтов под заказ. Посещение научно-технической выставки может открыть для вас перспективные идеи.

Дева

Сегодня Девам звезды сулят удачу в любой тайной деятельности. Чем меньше вы будете афишировать свои намерения в бизнесе, тем успешнее пойдут дела. Можно проводить секретные расследования и урегулировать деликатные вопросы методами тайной дипломатии. При необходимости можно обращаться за поддержкой к влиятельному покровителю, предпочитающему держаться в тени.

Весы

Сегодня Весам , возможно, предстоит делегировать часть полномочий в принятии решений своему основному партнеру по бизнесу. Звезды советуют вам прислушаться к тем идеям, которые будут излагать ваши друзья и партнеры. Чтобы с максимальной пользой провести этот день, рекомендуется обсудить назревшие проблемы в бизнесе со своими единомышленниками в неформальной обстановке.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточить основное внимание на выполнении текущей работы. На вас могут возложить большую личную ответственность перед коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не отвлекаться от работы на посторонние разговоры. Традиционный стиль работы по заранее согласованному плану и уклонение от всяких новшеств — вот залог успеха этого дня.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут почувствовать усиление духа авантюризма и желания вложить деньги в высокодоходные экономические проекты. Однако звезды настоятельно не советуют вам этого делать, если не желаете понести материальный ущерб. Сдерживайте себя от любых рискованных капиталовложений. Исключение составляют траты на раскрутку бизнеса, публикацию рекламы.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют уделить время для приведения в порядок своих финансовых вопросов. Своевременно оплачивайте счета по кредитам. При наличии свободных денег, используйте их для досрочного погашения долгов. Если на повестке дня стоит покупка недвижимости, то можно брать ипотечный кредит. Строителям рекомендуется строго соблюдать технику безопасности.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может быть связан с необходимостью оперативно обрабатывать поступающую информацию и принимать правильные решения. Объем информации резко возрастет и вам непросто будет отделить действительно важную достоверную информацию от дезинформации. Сведения, поступающие из конфиденциальных источников, менее всего заслуживают доверия.

Рыбы