Партнер признается в важном — любовный гороскоп на 24 июля

Наш гороскоп поможет настроиться на день, понять настроение планет и выбрать наиболее гармоничную тактику поведения.
Овен
Сегодня для Овнов день может стать проверкой на психологическую и бытовую совместимость, если они проводят с партнером много времени вместе. Овнам, чья личная жизнь протекает в формате романтических встреч, придется подождать вечера, чтобы получить от любимого человека известие или связаться с ним.
Телец
Сегодня Тельцам придется набраться терпения, если они ждут нового поворота событий в романе или вестей от партнера: скорее всего, перемены придутся на вечер. Тельцам, которые побаиваются вечерней беседы или встречи, дневные часы дают время насладиться покоем или приготовиться к важному моменту.
Близнецы
Сегодня для Близнецов повышенная эмоциональность, пауза в общении или другой фактор может держать в в неуверенности. Не исключено, что почти весь день они будут перебирать варианты и строить догадки. Вечер поможет им заново собраться с мыслями, наладить связь и уточнить планы на будущее.
Рак
Сегодня Раки очень чувствительны к своим настроениям и готовы с головой уйти в свои любовные переживания. Многие Раки будут склонны к преувеличениям и эмоциональной экзальтации, могут приукрашивать ситуацию или преувеличивать силу своих чувств. Вечер может принести им новости и немного их отрезвить.
Лев
Сегодня для Львов день может начаться с повышенной эмоциональности и доли тайных сомнений. Не исключено, что вплоть до вечера они будут оставаться в тени, ждать подходящего момента и собираться с мыслями. В конце дня наступит решающий момент, которым им будет важно правильно воспользоваться.
Дева
Сегодня Девы могут наслаждаться моментами эмоциональной гармонии в общении с любимым человеком или надеждами на приятное будущее с ним. В конце дня новый поворот событий поможет им подтвердить или опровергнуть какие-то тайные мысли и подозрения, но пока без полной уверенности.
Весы
Сегодня Весам основная часть этого дня навязывает не свойственную им линию поведения. Под ее влиянием они могут стать эмоционально уязвимыми и потерять в любви правильные ориентиры. Лишь в самом конце дня они смогут вернуть себе четкость перспектив, ясность мысли и привычный стиль общения с партнером.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов основная часть дня эмоционально гармонична, но впереди их будет ждать новый поворот событий или важный момент. Вечером может прийти известие, состояться встреча или назреть продолжение разговора. Возможно, это будет не очень приятно, зато внесет в ситуацию больше ясности.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов чувства и впечатления окажутся естественным продолжением вчерашних событий и не пройдут бесследно. Их могут истощить негативные переживания на грани стресса или несколько утомить позитивные эмоции. Поздний вечер вернет им в делах сердечных душевное равновесие.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит быть внимательнее к обстановке и настроению партнера, но важно также не сбрасывать со счетов собственные ощущения. Если чутье подсказывает, что не все идет гладко, скорее всего, оно не обманывает. Вечером может насторожить чужое поведение или назреть неприятный разговор.
Водолей
Сегодня Водолеям необходима доля терпения: вероятно, судьбоносный момент в их романе наступит вечером. Партнер может вызвать на разговор или в чем-то признаться, и это будет очень важно для гармонизации отношений. В ответ крайне желательно занять не негативную, а взвешенную и дружелюбную позицию.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что любовная фортуна будет благосклонна к ним лишь до наступления вечера. Затягивать романтическое свидание допоздна будет не самой удачной идеей, поскольку новый поворот обстоятельств может не оставить шансов на продолжение общения в желаемом стиле.