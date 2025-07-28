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Возможны проблемы с боссом — финансовый гороскоп на 29 июля

28 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будет непросто в общении с руководством.

Возможны проблемы с боссом — финансовый гороскоп на 29 июля
Фото: gpointstudio

Наш гороскоп подскажет, как не сойти с ума на работе.

Овен

Сегодня для Овнов день может оказаться эмоционально напряженным. А эмоции в бизнесе не всегда полезны. Бизнес — это трезвый ум и расчет. Если вам сегодня придется большую часть рабочего времени провести в переговорах, общении с клиентами при личных встречах и т.п., постарайтесь не выказывать свое раздражение и нетерпение, помните, что доброжелательность всегда поможет.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется избегать излишней самонадеянности и переоценки собственных возможностей. Есть риск переоценить свою власть над внешними обстоятельствами. Возможны споры и конфликтные ситуации с деловыми партнерами в распределении денежных средств. Если вас будут мучить противоречия и опасения, отложите принятие важных решений на более благоприятное время.

Близнецы

Сегодня Близнецам следует избегать тупиковых ситуаций в отношениях с партнерами, подчиненными и клиентами. Правильно расставьте приоритеты и главное — верьте в себя. Выберите золотую середину между «жестким» и «мягким» стилем руководства.

Рак

Сегодня Раков неблагоприятный психологический климат в рабочем коллективе может выбить из состояния позитивного трудового настроя. Руководящие работники могут столкнуться с трудностями — не стоит ожидать честности и исполнительной дисциплины в действиях сотрудников и подчиненных. Всюду требуется ваш контроль. Звезды советуют глубоко вникать в суть любого вопроса.

Лев

Сегодня у Львов хороший день для конструктивного обсуждения актуальных вопросов. Возможны успешные деловые поездки и контакты. День благоприятен для переговоров, составления и подписания контрактов, важных документов, выработки деловой стратегии. Больше организованности, систематичности, последовательности и здравого смысла — вот что приведет к успеху.

Дева

Сегодня у Дев могут возникнуть разногласия с вышестоящим руководством. Излишнее самомнение и тщеславие вам могут навредить, так как эти качества видны издалека как сигнальные огни, и вряд ли придутся вашему начальству по душе. Следите за тем, чтобы не выходить за рамки своей компетенции. Начальство ждет от вас последовательности, рассудительности и точной аргументации.

Весы

Сегодня Весов излишний оптимизм, готовность многое принять на веру могут подвести. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания. В тоже время ваши предубеждения и некоторые предрассудки могут помешать принять вам правильное решение, увидеть перспективы или наладить долгосрочное сотрудничество. Может возникнуть острая необходимость отправиться в деловую поездку.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов эффективной работе может мешать раздражительность и нетерпение. Распределение доходов, вопросы акционирования, налогообложения и долгов могут стать источником деловых и финансовых осложнений. Возможны убытки, в том числе из-за ущерба имуществу. Безапелляционность и игнорирование интересов партнера могут создать конфликтные ситуации.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может возникнуть напряженность в отношениях с партнерами по поводу принципиальных разногласий. Чтобы не тратить время на непродуктивные споры, звезды советуют вам просчитать риски и не идти на поводу у своих эмоциональных реакций. Ведь намного легче не допустить назревающее конфликтное противостояние, чем впоследствии разрешать нелегкие споры. Помните о компромиссе.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут возникнуть неприятные ситуации с коллегами по работе. Вас могут ложно обвинить, и вы можете оказаться в центре скандала, что в свою очередь может причинить вред вашей репутации. Причиной могут стать ошибки в работе. Если есть возможность выбирать, то избегайте трудоемкой работы и отдавайте предпочтение той работе, где у вас имеется большой опыт.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут произойти технические сбои или же непредвиденные обстоятельства в реализации текущих планов и программ. Безусловно, такое течение дел может быть результатом того, что вовремя не были предусмотрены и учтены все детали. В любом случае, вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Полагайтесь на свою практичность.

Рыбы

Сегодня у Рыб могут возникнуть напряженные ситуации в трудовом коллективе и во взаимоотношениях с непосредственным руководителем. Бизнесменам пока лучше не предпринимать попыток настроить деловое взаимодействие с подчиненными. В этот день может помочь только строгий контроль. Если ваши дела будут проникнуты аккуратностью, основательностью, а все может сложиться хорошо.
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