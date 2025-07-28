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Придется отодвинуть желания и мечты — любовный гороскоп на 29 июля

28 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам придется в первую очередь думать о партнере.

Придется отодвинуть желания и мечты — любовный гороскоп на 29 июля
Фото: lookstudio

Наш гороскоп расскажет об основных тенденциях дня, возможных трудностях и благоприятных моментах в общении и личных отношениях.

Овен

Сегодня для Овнов сами обстоятельства регламентируют линию поведения в той или иной личной ситуации. Несмотря на ясность сценария в целом, многим Овнам будет не хватать уверенности в чужих чувствах и намерениях. Возможно, партнеру нужно немного времени, чтобы сделать какой-то конкретный шаг.

Телец

Сегодня Тельцы могут поймать себя на неуверенности и колебаниях настроения. Многие Тельцы будут не вполне уверены в своих чувствах или будут бояться, что упускают в своей личной жизни нечто важное. Если в ней предстоит тот или иной ответственный шаг, звезды советуют взять паузу на день-другой.

Близнецы

Сегодня Близнецам день добавит уверенности, если они прошли через любовный мини-стресс, например, пережили первое разочарование в связи с новым романтическим увлечением. Но в их чувствах и представлениях о своей привлекательности может наметиться хаос, им не помешает небольшая переоценка ситуации.

Рак

Сегодня Раки могут неплохо представлять себе примерные сюжеты романов и вероятные сценарии развития событий в своей личной жизни, но им может не хватать в них нужного эмоционального наполнения. Возможно, они еще не влюблены всерьез, не решились или не имели возможности дать волю своим чувствам.

Лев

Сегодня у Львов сильной стороной является общение. Им будет проще показать себя перед объектом симпатий с привлекательной стороны, если они получат возможность высказать свои мысли или право задавать тон в разговоре. Им стоит помнить, что это все же день диалога, а не личных монологов.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что у них появляется возможность объясниться и исправить свои промахи в любовных отношениях, допущенные в порыве горячности или эгоцентризма. Первое, что приветствуется в этот день, независимо от степени гармонии или запущенности ситуации — дипломатичность.

Весы

Сегодня для Весов обстоятельства дня во многом являются спасательным кругом. Они подсказывают им темы для разговоров, не позволяют утонуть в сомнениях, дают время для последних колебаний в том или ином важном вопросе отношений. Многих Весов будет устраивать заданная партнером дистанция.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют не спешить с открытым выражением своих чувств к любимому человеку, а также не торопиться с выводами, если в его поведении присутствует некий налет неопределенности. Желательно соблюдать ритуалы общения, предписывающие умеренность и контроль за проявлениями эмоций.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что им не стоит отказываться от возможности увидеться с любимым человеком или наладить дистанционную связь. Отношения, особенно новые, подошли к некому рубежу, и от готовности дружелюбно поговорить в ближайшие дни может зависеть дальнейшее развитие событий.

Козерог

Сегодня у Козерогов день усилит потребность структурировать и прояснить личные отношения. Ради этого они будут готовы затронуть сложные и неприятные для себя темы, но им будет важно видеть истинные эмоции партнера. Им стоит помнить, что сегодня от них еще могут оставаться скрытыми его настоящие чувства.

Водолей

Сегодня у Водолеев диалог с любимым человеком обещает быть конструктивным и приятным. Взаимная дипломатичность поможет паре обходить потенциально проблемные стороны отношений и ценить моменты гармонии. Самое время подтвердить взаимные чувства и подвести итог волнующих событий последних недель.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут столкнуться с формальной стороной любовных отношений, которая им не очень близка. Не исключено, что им придется обсуждать или отыгрывать какие-то сценарии, оставляя за бортом свои истинные желания и чувства. Новый счастливый поворот в их романе может требовать каких-то жертв.
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