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Обаяние поможет в сложных вопросах — финансовый гороскоп на 31 июля

30 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня можно пользоваться своей харизмой на работе.

Обаяние поможет в сложных вопросах — финансовый гороскоп на 31 июля
Фото: freepik

Наш гороскоп станет полезным ориентиром для тех, кто хочет прожить день с большей осознанностью и внутренним равновесием.

Овен

Сегодня Овнам звезды рекомендуют сконцентрироваться на завершении ранее начатых проектов. Используйте это время для улучшения условий труда на своем рабочем месте. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Хорошо пойдет работа над отчетами. Во второй половине дня воздержитесь от финансовых спекуляций и раскованных сделок.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют активнее контактировать и отправляться в короткие деловые поездки. Многие возникающие в течение дня проблемы вы сумеете решить благодаря налаживанию и укреплению деловых связей. Вы можете выступить в роли удачливого посредника и соедините финансовые интересы в некий единый проект. В конце дня возможны технические неполадки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов хорошие шансы для продвижения по карьерной лестнице. Неожиданно вам могут предложить занять более высокую должность. Либо поручат выполнение более ответственной работы. Также это хорошее время для зарабатывания денег в сотрудничестве с государственными структурами через госзаказ. В конце дня не следует доверять новой информации.

Рак

Сегодня Раки могут почувствовать в себе прилив энергии и жажды деятельности. Берите инициативу на себя в тех вопросах, которые могут зависеть непосредственно от вас. Особенно это касается укрепления и развития деловых связей. Не ждите, когда к вам придут или позвонят, наводите мосты в контактах с интересующими вас людьми самостоятельно. Деловые поездки и встречи лучше проводить с утра.

Лев

Сегодня у Львов первая половина дня может сложиться удачно для финансовых операций и решения вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Можно досрочно погашать кредиты и договариваться о рассрочке платежей. Во второй половине дня звезды советуют ограничить свои инициативы в бизнесе и стараться не вносить существенных перемен в сложившийся темп и стиль работы.

Дева

Сегодня Девы в первой половине дня, возможно, будут способны урегулировать разногласия с деловыми партнерами. Однако может сложиться так, что собственными усилиями вы не сумеете прийти к компромиссу. В этом случае привлекайте к диалогу посредника, расположенного к вам доброжелательно. Во второй половине дня вашу свободу поведения могут пытаться ограничить.

Весы

Сегодня у Весов если прежде были проблемы в отношениях с коллегами по трудовому коллективу, то в первой половине дня есть шанс их урегулировать. Рекомендуется работать по заранее составленному плану и не менять сложившийся стиль ведения дел. Поддержка со стороны начальства может быть вам обеспечена. Вторая половина дня может сложиться неблагоприятно для финансовых спекуляций.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может наблюдаться творческий подъем. Те, кто имеют профессии, связанные с искусством или со свободным графиком работы сумеют многого добиться. Ваша известность и популярность значительно повысится. Можно проводить эксперименты и тестировать новые методы. В конце дня звезды не советуют сдавать документы в официальные инстанции для регистрации.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут решить в свою пользу вопросы с недвижимостью. Можно заниматься оформлением ипотечного кредита, который могут одобрить без особых сложностей. Можно с успехом вкладывать деньги с строительство и ремонтные работы. Во второй половине дня звезды настоятельно не советуют отправляться в деловые поездки. Не следует доверять поступающей информации.

Козерог

Сегодня Козерогам в первой половине дня рекомендуется прилагать усилия по укреплению деловых связей. Многое будет зависеть от участия в переговорном процессе вашего основного делового партнера. Его активная и конструктивная позиция склонит в вашу пользу успех всего дела. Растут доходы от торговли. Во второй половине дня может быть неблагоприятное время для инвестиций.

Водолей

Сегодня у Водолеев прекрасное время для получения дохода от выполнения выгодных заказов. Ваша возросшая работоспособность позволяет справиться с большим объемом работы. Можно делать капиталовложения в закупку офисной техники, мебели и оборудования. В конце рабочего дня могут обостриться разногласия с деловым партнером. Причиной могут стать подозрения в нечестности.

Рыбы

Сегодня для Рыб, имеющих отношение к творческой деятельности, первая половина дня может пройти удачно. Благодаря возросшей энергии и личному обаянию вы сумеете найти решение многим вопросам. Окружающие могут проявить готовность оказать вам содействие. Во второй половине дня в трудовом коллективе может произойти недоразумение, и осложнятся отношения с кем-то из коллег.
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